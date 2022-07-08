Технологии

В Швейцарии запустили подземную «водяную батарею» на глубине 600 метров под Альпами Статьи редакции

Батареи достаточно для электроснабжения 900 тысяч домов.

Nant de Drance

В Швейцарии заработала гигантская «водяная батарея» Nant de Drance, которая позволяет хранить избыточную энергию, произведённую из возобновляемых источников, для использования в будущем. Энергоемкость батареи равно примерно 400 тысячам аккумуляторов электромобилей.

Батарея работает, используя избыточную энергию от перекачки воды между двумя отдельными резервуарами на разных высотах в швейцарском кантоне Вале.

Проект обошелся швейцарскому правительству в 2 миллиарда евро и строился 14 лет. Это требовало так много ресурсов, поскольку рабочим пришлось проложить более 17 километров путей внутри швейцарских Альп.

#швейцария #зелёнаяэнергетика

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15 комментариев
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 Volt de Fault

Вот ради такого будущего мы и двигаемся в Европу. Нам предстоит много работы, конечно, проблем дохуя. Но это именно то будущее, которого я бы хотел для своей страны.

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Преступный Влад

Вот я не понимаю это постирония про войну или искреннее желание демократии?

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Volt de Fault

Искреннее желание демократии и процветания для Украины.

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Токен

Хотеть это хорошо, но и много делать придется

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Кирилл Деревянко против войны

А в Украине такого нет нигде? Я вроде в школе когда 25 лет назад учился, рассказывали что в Москве как раз так делали с водоснабжением. Днём, когда энергопотребление маленькое, закачивается вода наверх. Вечером, когда когда все возвращаются домой и включают свет, эта вода как раз используется для дополнительной выработки энергии. Может что то путаю, но смысл примерно в том, что в РФ такое давно есть.
Абсолютно без подколки спрашиваю. Думал, такое повсеместно используют на территории бывшего СССР.

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Павел Мамонов

Полно такого в БССР. Называется гидроаккумулирующая электростанция

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Volt de Fault

Честно - не знаю. Я не слышал о таком. А если и есть, то точно не в таких масштабах.

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Igor

Они не понимают, штоле, сколько дворцов можно выстроить га эти деньги?

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Токен

Выглядит как локация из фэнтези. Хотел бы побывать

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Нурлан Самбуров

скорее из вольфенштейна очередного

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Андрей Охапкин

Выглядит как пиксель арт

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Алексей Елистратов

Колоссально!

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Нурлан Самбуров
400 тысячам

в редакции не умеют в слово "четырёмстам"? ну если не умеете, пишите 400000, втф блять, журналисты ёб твою мать.

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Удачный пистолет

ну и чего порвался?

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Нурлан Самбуров

от неграмотности. технологии украинцы пока не захватили вроде, лол.

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