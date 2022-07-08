В Швейцарии запустили подземную «водяную батарею» на глубине 600 метров под Альпами Статьи редакции
Батареи достаточно для электроснабжения 900 тысяч домов.
В Швейцарии заработала гигантская «водяная батарея» Nant de Drance, которая позволяет хранить избыточную энергию, произведённую из возобновляемых источников, для использования в будущем. Энергоемкость батареи равно примерно 400 тысячам аккумуляторов электромобилей.
Батарея работает, используя избыточную энергию от перекачки воды между двумя отдельными резервуарами на разных высотах в швейцарском кантоне Вале.
Проект обошелся швейцарскому правительству в 2 миллиарда евро и строился 14 лет. Это требовало так много ресурсов, поскольку рабочим пришлось проложить более 17 километров путей внутри швейцарских Альп.
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Вот ради такого будущего мы и двигаемся в Европу. Нам предстоит много работы, конечно, проблем дохуя. Но это именно то будущее, которого я бы хотел для своей страны.
Вот я не понимаю это постирония про войну или искреннее желание демократии?
Искреннее желание демократии и процветания для Украины.
Хотеть это хорошо, но и много делать придется
А в Украине такого нет нигде? Я вроде в школе когда 25 лет назад учился, рассказывали что в Москве как раз так делали с водоснабжением. Днём, когда энергопотребление маленькое, закачивается вода наверх. Вечером, когда когда все возвращаются домой и включают свет, эта вода как раз используется для дополнительной выработки энергии. Может что то путаю, но смысл примерно в том, что в РФ такое давно есть.
Абсолютно без подколки спрашиваю. Думал, такое повсеместно используют на территории бывшего СССР.
Полно такого в БССР. Называется гидроаккумулирующая электростанция
Честно - не знаю. Я не слышал о таком. А если и есть, то точно не в таких масштабах.
Они не понимают, штоле, сколько дворцов можно выстроить га эти деньги?
Выглядит как локация из фэнтези. Хотел бы побывать
скорее из вольфенштейна очередного
Выглядит как пиксель арт
Колоссально!
в редакции не умеют в слово "четырёмстам"? ну если не умеете, пишите 400000, втф блять, журналисты ёб твою мать.
ну и чего порвался?
от неграмотности. технологии украинцы пока не захватили вроде, лол.