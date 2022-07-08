Батареи достаточно для электроснабжения 900 тысяч домов.

Nant de Drance

В Швейцарии заработала гигантская «водяная батарея» Nant de Drance, которая позволяет хранить избыточную энергию, произведённую из возобновляемых источников, для использования в будущем. Энергоемкость батареи равно примерно 400 тысячам аккумуляторов электромобилей.

Батарея работает, используя избыточную энергию от перекачки воды между двумя отдельными резервуарами на разных высотах в швейцарском кантоне Вале.

Проект обошелся швейцарскому правительству в 2 миллиарда евро и строился 14 лет. Это требовало так много ресурсов, поскольку рабочим пришлось проложить более 17 километров путей внутри швейцарских Альп.