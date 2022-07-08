Искусственно выведенные насекомые должны будут вытеснить популяцию паразитов, убивающих домашний скот.

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Муха, используемая для борьбы с вредителями

4 июля министр сельского хозяйства Уругвая сообщил о планах борьбы с нашествием паразитов — тропических мясных мух. Для этого правительство закупило партию других мух, выведенных в лабораториях Панамы. «Пришло время освободиться от великой чумы производства», — прокомментировал сделку глава ведомства Фернандо Маттос.

Миллионы лабораторных мух специально стерилизовали, чтобы они не могли оставлять личинки, и ввели в состояние глубокого сна с помощью криогенной заморозки. В Уругвае их «оживят» и с сентября 2023 года начнут выпускать из самолётов миллионными партиями каждую неделю. Таким образом власти намерены создать «сдерживающий барьер» вокруг территории страны, вдоль границ с Аргентиной и Бразилией.

Карта Уругвая с географией популяции мух-паразитов

Задача состоит в том, чтобы лабораторные мухи постепенно заменили собой популяцию тропических мясных мух, в том числе «вхолостую оплодотворяя» самок. Благодаря этой системе паразиты должны будут исчезнуть из страны в течение нескольких лет: подобный метод уже успешно применялся в середине прошлого века в США, а в недавнем времени использовался в Панаме.

Тропические мясные мухи — один из видов мух, который питается не падалью, а ещё живой плотью. В английском языке их личинок называют «screw-worm», дословно — «червь-винт», потому что они, откладывая яйца, «вкручивают» их в домашних животных. Личинки поедают скот изнутри, заражая и убивая его.