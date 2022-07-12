Компания также выпустит телефон-раскладушку и фичерфон в стиле классической Nokia 8210, но с 4G.

{"id":676979,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":676979,"gtm":null} 2708 просмотров

Новые устройства в линейке кнопочных телефонов Nokia показала материнская компания HMD.

Главным анонсом стал фичерфон Nokia 5710 XpressAudio, который поддерживает связь 4G, а в комплект входят беспроводные наушники. Их можно заряжать с помощью встроенного кейса, который спрятан за задней частью корпуса.

Nokia 5710 получил 2,4-дюймовый дисплей и классическую клавиатуру в формате Т9. Беспроводные наушники могут воспроизводить музыку до четырёх часов без зарядки или до 2,4 часа в режиме разговора.

У телефона съёмная батарея на 1,450 мАч — в режиме разговора по 4G устройство может работать до шести часов или до 20 дней в режиме ожидания с двумя подключёнными 4G SIM-картами.

Nokia 5710 не поддерживает современные стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music. Вместо этого производитель предлагает загружать аудио вручную или слушать радио.

HMD также представила фичерфон Nokia 8210 4G, который основан на классической Nokia 8210, вышедшей в 1999 году. Компания также выпустит телефон-раскладушку Nokia 2660 Flip. Среди других анонсов: планшет на Android под названием Nokia T10.