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Nokia представила кнопочный телефон с беспроводными наушниками и встроенным «секретным» зарядным кейсом Статьи редакции

Компания также выпустит телефон-раскладушку и фичерфон в стиле классической Nokia 8210, но с 4G.

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Новые устройства в линейке кнопочных телефонов Nokia показала материнская компания HMD.

Главным анонсом стал фичерфон Nokia 5710 XpressAudio, который поддерживает связь 4G, а в комплект входят беспроводные наушники. Их можно заряжать с помощью встроенного кейса, который спрятан за задней частью корпуса.

Nokia 5710 получил 2,4-дюймовый дисплей и классическую клавиатуру в формате Т9. Беспроводные наушники могут воспроизводить музыку до четырёх часов без зарядки или до 2,4 часа в режиме разговора.

У телефона съёмная батарея на 1,450 мАч — в режиме разговора по 4G устройство может работать до шести часов или до 20 дней в режиме ожидания с двумя подключёнными 4G SIM-картами.

Nokia 5710 не поддерживает современные стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music. Вместо этого производитель предлагает загружать аудио вручную или слушать радио.

HMD также представила фичерфон Nokia 8210 4G, который основан на классической Nokia 8210, вышедшей в 1999 году. Компания также выпустит телефон-раскладушку Nokia 2660 Flip. Среди других анонсов: планшет на Android под названием Nokia T10.

Планшет T10, Nokia 8210 4G, Nokia 2660 Flip и Nokia 5710 XpressAudio

#новости #смартфоны #nokia

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76 комментариев
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 Spoki
Вместо этого производитель предлагает загружать аудио вручную или слушать радио

Фича, которую мы заслужили

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Драгтеатр

скачай и точка

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Дмитрий Ханкин

Как раз для России, новых релизов в стриминге нет

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Деструктивное поведение

Пиздато выглядит

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Сергей

: Пиздато

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2 комментария
Биологический каякер

С нетерпением жду перевыпуска Pentium 4

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SunnyDays

Что-то на богатом (с) Celeron

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Александр Прохоренко

Слушать радио? Они серьезно кому-то собрались продать кейс, который умеет звонить?

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Приемлемый Русский

так-то дохуя людей старшего поколения все еще слушают радио

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5 комментариев
Тревожная булочка

Почему Нокия не может смирно лежать в гробу

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BigBrotherBear

Потому что труп откопали и ебут. Ну и многим нравится перформанс...

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Эмиль Найт

У них неплохая линейка смартфонов на андроиде, да и в принципе бизнес не только на бытовых смартфонах завязан. В гроб они и не собираются ложиться, но другое дело, что сами промышляют ностальгирующей некрофилией.

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Коллективный Слава

Nokia Corporation — финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей.

В 2000-е годы доминировала на мировом рынке мобильных телефонов (с 2013 года телефоны под маркой Nokia выпускаются другими производителями).

Вот сейчас эти телефоны делает HMD Global, новый владелец бренда Nokia.

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Лишенный кофе

выглядит пиздато, наушники в комплекте вообще суперхай вау

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Лишенный кофе

покупать его конечно я не буду

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Глупый Орзэмэс
Компания также выпустит телефон-раскладушку

и подушку-пердушку
брендированную

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Республики женских гениталий
Nokia 5710 не поддерживает современные стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music. Вместо этого производитель предлагает загружать аудио вручную или слушать радио.

Ну, лол. Это единственная опция, которая могла бы оправдать покупку подобной трубки.

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Yasos Biba

Ну шо, кто Spotify на Java ME перепишет?

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14 комментариев
nahtigalka

Зачем.

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Драгтеатр

ходит легенда, что у кнопочных телефонов огромная ЦА

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14 комментариев
Приемлемый Русский

потому что могут.

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Показательный пёс_анон

не поверите, но есть предприятия, где запрещены сенсорные телефоны

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5 комментариев
Арнольд Пушкин

Надеюсь там есть ИК-порт, иначе как с дедом обмениватья порнушкой

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Алексей Алексеев

ИК-порт в Xiaomi прошлым летом меня спас, когда в номере пульт от кондиционера сломался. Так что я бы не стал эту технологию хоронить.

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n s

Нужны краш-тесты

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Arterton

То что мертво умереть не может

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SunnyDays

Отвечаю тебе с нокловского смартфона)) Враки!

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1 комментарий
Владимир Винокурощуп

а мне нра

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Алекс Косс

Похуй. Я б себе 8210 взял бы как звонилку. Ностальджи.

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БаВОВан

Идея здравая есть. Что был мини телефон с наушниками. Очень много сценариев где мне реально не нужен большой телефон, особенно летом. По этому как продолжения смартфона вполне можно допилить

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AoHeaven

У Nokia 5710 XpressAudio красивый дизайн как для кнопочного телефона

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Дмитрий Щёлоков

Крутой кейс для наушников

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Mikhail

Толку от поддержки 4G, если как я понял даже месенджер какой нибудь не поставишь, а если наушники полетят где потом новые взять? Какое то барахло для ностальгирующих

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Асисяй Залуткин

Звонилка и точка

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Печеньки Госдепа

Нокия давно умерла. Почему бы не сменить на нокиянь?

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