Nokia представила кнопочный телефон с беспроводными наушниками и встроенным «секретным» зарядным кейсом Статьи редакции
Компания также выпустит телефон-раскладушку и фичерфон в стиле классической Nokia 8210, но с 4G.
Новые устройства в линейке кнопочных телефонов Nokia показала материнская компания HMD.
Главным анонсом стал фичерфон Nokia 5710 XpressAudio, который поддерживает связь 4G, а в комплект входят беспроводные наушники. Их можно заряжать с помощью встроенного кейса, который спрятан за задней частью корпуса.
Nokia 5710 получил 2,4-дюймовый дисплей и классическую клавиатуру в формате Т9. Беспроводные наушники могут воспроизводить музыку до четырёх часов без зарядки или до 2,4 часа в режиме разговора.
У телефона съёмная батарея на 1,450 мАч — в режиме разговора по 4G устройство может работать до шести часов или до 20 дней в режиме ожидания с двумя подключёнными 4G SIM-картами.
Nokia 5710 не поддерживает современные стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music. Вместо этого производитель предлагает загружать аудио вручную или слушать радио.
HMD также представила фичерфон Nokia 8210 4G, который основан на классической Nokia 8210, вышедшей в 1999 году. Компания также выпустит телефон-раскладушку Nokia 2660 Flip. Среди других анонсов: планшет на Android под названием Nokia T10.
Фича, которую мы заслужили
скачай и точка
Как раз для России, новых релизов в стриминге нет
Пиздато выглядит
: Пиздато
С нетерпением жду перевыпуска Pentium 4
Что-то на богатом (с) Celeron
Слушать радио? Они серьезно кому-то собрались продать кейс, который умеет звонить?
так-то дохуя людей старшего поколения все еще слушают радио
Почему Нокия не может смирно лежать в гробу
Потому что труп откопали и ебут. Ну и многим нравится перформанс...
У них неплохая линейка смартфонов на андроиде, да и в принципе бизнес не только на бытовых смартфонах завязан. В гроб они и не собираются ложиться, но другое дело, что сами промышляют ностальгирующей некрофилией.
Nokia Corporation — финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей.
В 2000-е годы доминировала на мировом рынке мобильных телефонов (с 2013 года телефоны под маркой Nokia выпускаются другими производителями).
Вот сейчас эти телефоны делает HMD Global, новый владелец бренда Nokia.
выглядит пиздато, наушники в комплекте вообще суперхай вау
покупать его конечно я не буду
и подушку-пердушку
брендированную
Ну, лол. Это единственная опция, которая могла бы оправдать покупку подобной трубки.
Ну шо, кто Spotify на Java ME перепишет?
Зачем.
ходит легенда, что у кнопочных телефонов огромная ЦА
потому что могут.
не поверите, но есть предприятия, где запрещены сенсорные телефоны
Надеюсь там есть ИК-порт, иначе как с дедом обмениватья порнушкой
ИК-порт в Xiaomi прошлым летом меня спас, когда в номере пульт от кондиционера сломался. Так что я бы не стал эту технологию хоронить.
Нужны краш-тесты
То что мертво умереть не может
Отвечаю тебе с нокловского смартфона)) Враки!
а мне нра
Похуй. Я б себе 8210 взял бы как звонилку. Ностальджи.
Идея здравая есть. Что был мини телефон с наушниками. Очень много сценариев где мне реально не нужен большой телефон, особенно летом. По этому как продолжения смартфона вполне можно допилить
У Nokia 5710 XpressAudio красивый дизайн как для кнопочного телефона
Крутой кейс для наушников
Толку от поддержки 4G, если как я понял даже месенджер какой нибудь не поставишь, а если наушники полетят где потом новые взять? Какое то барахло для ностальгирующих
Звонилка и точка
Нокия давно умерла. Почему бы не сменить на нокиянь?