Подписка на год обойдётся в 180 долларов, на три года — в 300 долларов, а неограниченный доступ стоит 425 долларов.

BMW

BMW начал продавать подписку на подогрев сидений в ряде стран — ряд торговых точек сообщили о её запуске в Южной Корее. Подписку также могут оформить водители из Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Южной Африки.

Работает подписка следующим образом: BMW установила программный блок на функциональность подогрева сидений, за удаление которого покупатели должны заплатить.