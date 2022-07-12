Технологии

BMW ввёл подписку на подогрев сидений за 18 долларов в месяц Статьи редакции

Подписка на год обойдётся в 180 долларов, на три года — в 300 долларов, а неограниченный доступ стоит 425 долларов.

BMW

BMW начал продавать подписку на подогрев сидений в ряде стран — ряд торговых точек сообщили о её запуске в Южной Корее. Подписку также могут оформить водители из Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Южной Африки.

Работает подписка следующим образом: BMW установила программный блок на функциональность подогрева сидений, за удаление которого покупатели должны заплатить.

#bmw #автомобили #новости

5138 просмотров
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114 комментариев
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Районный Илья

у всех владельцев BMW сразу включился собственный бесплатный подогрев

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Audioman

Главное рядом не находиться, чтобы не вдыхать этот аромат

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2 комментария
Солёная собака

жду подписку на торможение

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Солёная собака

10 торможений в месяц бесплатно

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1 комментарий
Михаил Желтухин

На поворотники походу много лет уже подписка

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6 комментариев
Негативный Никита

подписка на разблокировку дверей

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2 комментария
Rrrrrr878

Я так понимаю, поворотники у BMW давно уже по подписке работают?

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Колючий будильник

а разве они у них есть???

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Николай Колчин

И это ещё Apple свой автомобиль не выпустила!

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Деструктивное поведение
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испанский смех

пиздят идею на этапе разработки

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Полезный Женя

ахахаха

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Полезный Женя

бля я думал панорама ахахаха

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Пластиковое Окно

Вот все ржут, а на самом деле это плохой знак. Ща другие производители в миг подтянуться с такой же хуйнёй.

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Алексей Егоров

В той или иной форме давно к этому идёт и уже есть. На ВАГах вся мультимедия так работают. Целые бизнесы существуют по разблокировке разных навигаций, круизов и т.д. Это всё есть в машине, просто разблокируется за дополнительную денежку.

Вангую дальше пойдут платные скинчики для мультимедиа, новые мелодии на гудок, лутбоксы с цветами подсветки сидений..

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3 комментария
Деструктивное поведение

Давно (не очень) уже модели принтеров, в которых печать за подписку. Не краска, именно печать.

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Функциональный Мика

ладно там делать подписку на что-то типо автопилота, он постоянно улучшается, его надо разрабатывать, денег там много надо, а тут уже все встроено, ну и кринж

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Многолетний Орзэмэс
BMW установила программный блок на функциональность подогрева сидений, за удаление которого покупатели должны заплатить

Хахаха

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Dmytry Kovalsky

Давно пора блядь.
Зашел в машину 1 евро а что бы выйти 100 евро

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Dmytry Kovalsky

А если не платишь то печку на полную и баскова врубить

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1 комментарий
Enoxix

Панорама перелогинься

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Михаил Желтухин

Работает подписка следующим образом: BMW установила программный блок, который в случае активации подписки запускает аудиофайл, в котором объясняется, почему мерседес, лучше чем бмв.

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Известный татарин

А что это за сайт на котором новость? На нем в новости нет ни одной ссылке никуда.

Постоянный доступ к Apple CarPlay обойдется южнокорейским клиентам чуть более чем в 304 доллара, в то время как улучшенные звуки двигателя, воспроизводимые через стереосистему, будут стоить 137 долларов

Что-то уж слишком смахивает на фейк

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Роскошный хот-дог

https://www.theverge.com/2022/7/12/23204950/bmw-subscriptions-microtransactions-heated-seats-feature

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1 комментарий
испанский смех

выглядит разумно

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2 комментария
Aleksey Bondarenko

Так то неплохая идея. Зачем например в ЮАР или Новой Зеландии платить за эту опцию несколько тысяч долларов при заказе и которая будет 80% времени не использоваться, когда можно платить двадцатку в пару холодных месяцев

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Понимальник

Алло, функция уже стоит в машине. Они с завода все едут с обогревом сидений. Ты за это уже платишь, потому что это и так есть.
Одно дело - опция купить машину без подогрева, а совсем другое, заплатить за машину с подогревом, но потом ещё раз заплатить за подогрев

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6 комментариев
Алексей Егоров

Такфизически оборудование то в любом случае есть. Оно одно и тоже что работает пару месяцев в году мли каждый день. Блочится программно

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1 комментарий
Natasha

Все это взламывается.

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Несподросштрейк

Так и представляю, как уважаемый депутат заезжает в гаражи и ему там ставят прошивку Васян БМВ супер про.

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5 комментариев
Eugene K

Ага. И прощай гарантия

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1 комментарий
Алексей Чанков

Это смотря, как BMW к этому подошла. Чисто технически при желании можно сделать так, что хрен сломаешь. Шифрованные сообщения между блоком мультимедиа и блоком подогрева, с двусторонней аутентификацией по сертификату, который зашит в MCU на заводе раз и навсегда. Плюс проверка прошивки на подпись.

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3 комментария
Некая Мразь

Уже пробовал?

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2 комментария
Eugene K

Такая бизнес-модель имеет смысл только в одном случае. Нету никаких разных комплектаций. Есть лишь один вариант, который продаётся по фиксированной цене (в которую не входит железо для подогрева сидений). И юзер уже в интерфейсе себе накликивает нужные опции.
Но тогда им нужно хорошо обосновать и доказать, что в цену автомобиля не включено железо для подогрева. А так как ценообразование, да ещё и у автомобилей - это очень тёмная история, то я даже не знаю, как им тут быть.

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Срочный Денис

АХАХХАХх
Вы хотели Эпл в мире автомобилестроения?
Ловите)))

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Senya

будущее наступило старик

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Yggdrasil

Получается не даром BMW хуесосят?

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Коллективный Слава

Штош . . .
А у них-то что случилось?

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испанский смех

Штольц

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Человек-молекула

На самом деле это удобно. Говорю как человек который владеет БМВ. Есть несколько моментов:
1. Не так много регионов куда нужно вообще втыкать подогрев.
2. Чаще всего идёт в богатых комплектациях, особенно задний.
3. Иногда случается что там где он нужен, как например было в РФ, машины пришли без него.

Лучше пусть он будет просто сразу по дефолту в машине и его будут включать или выключать чем сразу доплачивать.

Например вы семья с двумя детьми, вам обязательно наличие данной опции. Вы бы хотели купить недорогую БМВ для семьи, например Х1 20i/20d, но он почти не будет там встречаться в опциях. Придётся покупать самую дорогую версию.

Да о чем говорить, даже далеко не в каждом Х3/Х4 он встречается, даже в 530d не часто встретишь.

А тут он сразу будет и кому надо тот на зимний период активирует и все работает.

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Пыхнувший кот

т.е. тебе производитель бесплатно поставит всё оборудование в авто, да? и не заложит в цену авто возможный взлом, так?

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4 комментария
MMM

А в чем проблема то?

Если подумать - что сейчас что при подписке ты платишь за фичу. Не заплатил - не получил. Заплатил - получил. Более того, с такой моделью можно получить даже без посещения СЦ и без доп.затрат на "разобрать/собрать...привезти деталь". Купить подогрев даже при базовой сборке за $350 - это дешево. Доставить после покупки обойдется еще дороже
А тут еще можно бесплатный Trial получить, если не уверен хочешь ту или иную фичу или нет

С точки зрения производителя тоже profit. Меньше затрат на опциональную сборку, все делаешь одинаково. Часто это окупает даже сами комплектующие. Процент тех кто купит фичу с возможность trial или докупки "потом" - выше, т.е. доход ростет.

По сути, получается, у всех бомбит только оттого что "ааа, оно уже у меня в авто, отдайте бесплатно! хочу все и сразу!". Только тот факт что ваш телефон УЖЕ поддерживает возможность установки большинства приложений, но они закрыты за pay wall - всех устраивает. Ведь это цифровой контент, и к этому все привыкли.

Система может быть выгодной и со стороны продавца и покупателя, даже если это контринтуитивно...но людям сразу подавай "все и сразу и бесплатно", а то им кажется что кто-то их кидает...даже если в результате они в выигрыше

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Пыхнувший кот

проблема в том, что поверить производителю, что он бесплатно тебе всё это установил на заводе, довольно сложно

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Dmytry Kovalsky

Хех , 2025 ..садишься в тачку..голос.." Переведите 1000 евро на такой то счет в течении 10 минут иначе включаем режим самоуничтожения"

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Некая Мразь

Ахахахах

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Истинный Паша

баттхёртом пусть греют

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Enoxix

Это фейк

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Коллективный Слава

Вроде, нет:
https://www.ixbt.com/news/2022/07/12/podogrev-sidenij-i-rulja-po-podpiske-bmw-vsjotaki-vnedrila-takuju-uslugu-v-rjade-stran.html

Подогрев сидений и руля по подписке. BMW…
Компания BMW всё-таки внедрила анонсированную ещё два года назад услугу, в рамках которой ряд…
www.ixbt.com
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zheka100pudov

За лайк и комментарий к подписке будет скидка?

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Андрей Малинин

Новости автопрома: BMW обанкротилась после введения платной подписки на работу поворотников.

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Audioman

Лучше бы быдлу запуск двигателя перекрыли. Это нужная опция.

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Человек-молекула

На дизелях он перекрыт итак, на бензине есть ограничение по времени работы. Автозапуск очень удобная вещь, особенно зимой.

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Давний ихтиандр

Ровные пацаны жопу не греют

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Григорий Клюшников

Выглядит как интересный проект для реверс-инжиниринга. Прям вижу, как кто-нибудь это взломает, и его статья об этом провисит сутки на главной HN.

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Нормальный Никита

Опять кто то не так перевёл новость?

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Арнольд Пушкин
Подписку также могут оформить водители из Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Южной Африки

Щас бы включить подогрев в Африке

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Арнольд Пушкин

Хотя, там сейчас зима получается

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free

Киберпанк подъехал! А по сути, если подобное отношение не нравится - можно не покупать их машины, или еще лучше - засудить их. Но, что иронично, фанаты того же киберпанка подобное отношение к себе схавали. Вероятно тут история тем же закончится.

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плюшевый батон

С тебя топливо которое будет крутить генератор и оплата железа внутри сиденья
С нас послать небольшой пакет данных, который откроет возможность переключить реле.

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Конь Федерации

Щас суд по правам потребителей разъебет их за такой креатив. Покупатель уже заплатил оборудование грелки, она уже принадлежит ему, поэтому он должен быть свободен пользоваться ей.

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FloatingCrowbar

То то я смотрю, как Теслу каждый день прямо разъебывают за то, что максимальная мощность и объем батарей доступны за доп.плату, хотя в машине они установлены с завода.
А вообще - за что покупатель заплатил, то и получил. А именно за грелку, у которой кнопка активируется за подписку. Но технически грелка целиком и полностью его, может делать с ней всё, что захочет, хоть выковырять из сидушки и дома в качестве обогревателя повесить на стене.

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Мужской жар

ЦИФРОВОЙ ГУЛАГ! ПОДПИСКА НА ВОЗДУХ! ОШЕЙНИКИ С ЗАМКОМ!

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Sisya

Вот и будущее пришло, скоро владеть чем то можно будет лишь на время и по подписке.

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Eugene Arbatsky

Подогрев сидений - самая ненужная опция, которую можно придумать. Попа не замерзает, когда на ней сидишь.

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Беспонтовый пирожок
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max1337

Так давно такое уже. На многих корчах с завода идут куча опций т.к. конвейер и дешевле ставить всем плюс экономия на пресс формах и комплектующих. Раньше просто были аналоговые выключатели которые не устанавливали, а теперь всё на тачи выводят. Люди добавляли себе подогревы, круизы, вежливый свет etc. У теслы есть платные подписки и платные софтовые апгрейды машины.

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Skyze

Получается идет к тому, что все машины станут в максимальной комплектации и вот эти вот чипы и полупроводники используются в полном объеме для каждого автомобиля... куча ненужных функций и модулей присутствуют в авто и не будут использоваться никогда

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Печеньки Госдепа

Штош. Ждём интеграции европейских ценностей к нам в Россию. Подписка "трогать жену за жопу" - 7500 руб/год; "борщ по пятницам и 100 грамм" - 3500/год.

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Сплошной Негатив

Кряк на торрентах уже выложили?

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Город Хлебный

Заплати за возможность скачать с торрента

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Helgi Ingvarsson

охуеть сначала к играм dlc покупали теперь к машинам будем

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Para Fontaria

Хоть на намотаться на столб бесплатно у владельцев BMW

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TM

Послезавтра на торрентах свежий кряк с трояном, который блокирует двери, окна и тормоз, включает обогрев на полную, а чтоб остановиться и выйти нужно будет скинуть 0,0001 битка на кошелек такой-то

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Украинский беспилотник

Прикольно, летом-то оно нахуй не надо. Получается, за подогрев платишь баксов 60 в год, норм. Жду подписочного мира, где нам ничего не принадлежит, будет прикольно.

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