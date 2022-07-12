BMW ввёл подписку на подогрев сидений за 18 долларов в месяц Статьи редакции
Подписка на год обойдётся в 180 долларов, на три года — в 300 долларов, а неограниченный доступ стоит 425 долларов.
BMW начал продавать подписку на подогрев сидений в ряде стран — ряд торговых точек сообщили о её запуске в Южной Корее. Подписку также могут оформить водители из Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Южной Африки.
Работает подписка следующим образом: BMW установила программный блок на функциональность подогрева сидений, за удаление которого покупатели должны заплатить.
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у всех владельцев BMW сразу включился собственный бесплатный подогрев
Главное рядом не находиться, чтобы не вдыхать этот аромат
жду подписку на торможение
10 торможений в месяц бесплатно
На поворотники походу много лет уже подписка
подписка на разблокировку дверей
Я так понимаю, поворотники у BMW давно уже по подписке работают?
а разве они у них есть???
И это ещё Apple свой автомобиль не выпустила!
пиздят идею на этапе разработки
ахахаха
бля я думал панорама ахахаха
Вот все ржут, а на самом деле это плохой знак. Ща другие производители в миг подтянуться с такой же хуйнёй.
В той или иной форме давно к этому идёт и уже есть. На ВАГах вся мультимедия так работают. Целые бизнесы существуют по разблокировке разных навигаций, круизов и т.д. Это всё есть в машине, просто разблокируется за дополнительную денежку.
Вангую дальше пойдут платные скинчики для мультимедиа, новые мелодии на гудок, лутбоксы с цветами подсветки сидений..
Давно (не очень) уже модели принтеров, в которых печать за подписку. Не краска, именно печать.
ладно там делать подписку на что-то типо автопилота, он постоянно улучшается, его надо разрабатывать, денег там много надо, а тут уже все встроено, ну и кринж
Хахаха
Давно пора блядь.
Зашел в машину 1 евро а что бы выйти 100 евро
А если не платишь то печку на полную и баскова врубить
Панорама перелогинься
Работает подписка следующим образом: BMW установила программный блок, который в случае активации подписки запускает аудиофайл, в котором объясняется, почему мерседес, лучше чем бмв.
А что это за сайт на котором новость? На нем в новости нет ни одной ссылке никуда.Постоянный доступ к Apple CarPlay обойдется южнокорейским клиентам чуть более чем в 304 доллара, в то время как улучшенные звуки двигателя, воспроизводимые через стереосистему, будут стоить 137 долларов
Что-то уж слишком смахивает на фейк
https://www.theverge.com/2022/7/12/23204950/bmw-subscriptions-microtransactions-heated-seats-feature
выглядит разумно
Так то неплохая идея. Зачем например в ЮАР или Новой Зеландии платить за эту опцию несколько тысяч долларов при заказе и которая будет 80% времени не использоваться, когда можно платить двадцатку в пару холодных месяцев
Алло, функция уже стоит в машине. Они с завода все едут с обогревом сидений. Ты за это уже платишь, потому что это и так есть.
Одно дело - опция купить машину без подогрева, а совсем другое, заплатить за машину с подогревом, но потом ещё раз заплатить за подогрев
Такфизически оборудование то в любом случае есть. Оно одно и тоже что работает пару месяцев в году мли каждый день. Блочится программно
Все это взламывается.
Так и представляю, как уважаемый депутат заезжает в гаражи и ему там ставят прошивку Васян БМВ супер про.
Ага. И прощай гарантия
Это смотря, как BMW к этому подошла. Чисто технически при желании можно сделать так, что хрен сломаешь. Шифрованные сообщения между блоком мультимедиа и блоком подогрева, с двусторонней аутентификацией по сертификату, который зашит в MCU на заводе раз и навсегда. Плюс проверка прошивки на подпись.
Уже пробовал?
Такая бизнес-модель имеет смысл только в одном случае. Нету никаких разных комплектаций. Есть лишь один вариант, который продаётся по фиксированной цене (в которую не входит железо для подогрева сидений). И юзер уже в интерфейсе себе накликивает нужные опции.
Но тогда им нужно хорошо обосновать и доказать, что в цену автомобиля не включено железо для подогрева. А так как ценообразование, да ещё и у автомобилей - это очень тёмная история, то я даже не знаю, как им тут быть.
АХАХХАХх
Вы хотели Эпл в мире автомобилестроения?
Ловите)))
будущее наступило старик
Получается не даром BMW хуесосят?
Штош . . .
А у них-то что случилось?
Штольц
На самом деле это удобно. Говорю как человек который владеет БМВ. Есть несколько моментов:
1. Не так много регионов куда нужно вообще втыкать подогрев.
2. Чаще всего идёт в богатых комплектациях, особенно задний.
3. Иногда случается что там где он нужен, как например было в РФ, машины пришли без него.
Лучше пусть он будет просто сразу по дефолту в машине и его будут включать или выключать чем сразу доплачивать.
Например вы семья с двумя детьми, вам обязательно наличие данной опции. Вы бы хотели купить недорогую БМВ для семьи, например Х1 20i/20d, но он почти не будет там встречаться в опциях. Придётся покупать самую дорогую версию.
Да о чем говорить, даже далеко не в каждом Х3/Х4 он встречается, даже в 530d не часто встретишь.
А тут он сразу будет и кому надо тот на зимний период активирует и все работает.
т.е. тебе производитель бесплатно поставит всё оборудование в авто, да? и не заложит в цену авто возможный взлом, так?
А в чем проблема то?
Если подумать - что сейчас что при подписке ты платишь за фичу. Не заплатил - не получил. Заплатил - получил. Более того, с такой моделью можно получить даже без посещения СЦ и без доп.затрат на "разобрать/собрать...привезти деталь". Купить подогрев даже при базовой сборке за $350 - это дешево. Доставить после покупки обойдется еще дороже
А тут еще можно бесплатный Trial получить, если не уверен хочешь ту или иную фичу или нет
С точки зрения производителя тоже profit. Меньше затрат на опциональную сборку, все делаешь одинаково. Часто это окупает даже сами комплектующие. Процент тех кто купит фичу с возможность trial или докупки "потом" - выше, т.е. доход ростет.
По сути, получается, у всех бомбит только оттого что "ааа, оно уже у меня в авто, отдайте бесплатно! хочу все и сразу!". Только тот факт что ваш телефон УЖЕ поддерживает возможность установки большинства приложений, но они закрыты за pay wall - всех устраивает. Ведь это цифровой контент, и к этому все привыкли.
Система может быть выгодной и со стороны продавца и покупателя, даже если это контринтуитивно...но людям сразу подавай "все и сразу и бесплатно", а то им кажется что кто-то их кидает...даже если в результате они в выигрыше
проблема в том, что поверить производителю, что он бесплатно тебе всё это установил на заводе, довольно сложно
Хех , 2025 ..садишься в тачку..голос.." Переведите 1000 евро на такой то счет в течении 10 минут иначе включаем режим самоуничтожения"
Ахахахах
баттхёртом пусть греют
Это фейк
Вроде, нет:
https://www.ixbt.com/news/2022/07/12/podogrev-sidenij-i-rulja-po-podpiske-bmw-vsjotaki-vnedrila-takuju-uslugu-v-rjade-stran.html
За лайк и комментарий к подписке будет скидка?
Новости автопрома: BMW обанкротилась после введения платной подписки на работу поворотников.
Лучше бы быдлу запуск двигателя перекрыли. Это нужная опция.
На дизелях он перекрыт итак, на бензине есть ограничение по времени работы. Автозапуск очень удобная вещь, особенно зимой.
Ровные пацаны жопу не греют
Выглядит как интересный проект для реверс-инжиниринга. Прям вижу, как кто-нибудь это взломает, и его статья об этом провисит сутки на главной HN.
Опять кто то не так перевёл новость?
Щас бы включить подогрев в Африке
Хотя, там сейчас зима получается
Киберпанк подъехал! А по сути, если подобное отношение не нравится - можно не покупать их машины, или еще лучше - засудить их. Но, что иронично, фанаты того же киберпанка подобное отношение к себе схавали. Вероятно тут история тем же закончится.
С тебя топливо которое будет крутить генератор и оплата железа внутри сиденья
С нас послать небольшой пакет данных, который откроет возможность переключить реле.
Щас суд по правам потребителей разъебет их за такой креатив. Покупатель уже заплатил оборудование грелки, она уже принадлежит ему, поэтому он должен быть свободен пользоваться ей.
То то я смотрю, как Теслу каждый день прямо разъебывают за то, что максимальная мощность и объем батарей доступны за доп.плату, хотя в машине они установлены с завода.
А вообще - за что покупатель заплатил, то и получил. А именно за грелку, у которой кнопка активируется за подписку. Но технически грелка целиком и полностью его, может делать с ней всё, что захочет, хоть выковырять из сидушки и дома в качестве обогревателя повесить на стене.
ЦИФРОВОЙ ГУЛАГ! ПОДПИСКА НА ВОЗДУХ! ОШЕЙНИКИ С ЗАМКОМ!
Вот и будущее пришло, скоро владеть чем то можно будет лишь на время и по подписке.
Подогрев сидений - самая ненужная опция, которую можно придумать. Попа не замерзает, когда на ней сидишь.
Так давно такое уже. На многих корчах с завода идут куча опций т.к. конвейер и дешевле ставить всем плюс экономия на пресс формах и комплектующих. Раньше просто были аналоговые выключатели которые не устанавливали, а теперь всё на тачи выводят. Люди добавляли себе подогревы, круизы, вежливый свет etc. У теслы есть платные подписки и платные софтовые апгрейды машины.
Получается идет к тому, что все машины станут в максимальной комплектации и вот эти вот чипы и полупроводники используются в полном объеме для каждого автомобиля... куча ненужных функций и модулей присутствуют в авто и не будут использоваться никогда
Штош. Ждём интеграции европейских ценностей к нам в Россию. Подписка "трогать жену за жопу" - 7500 руб/год; "борщ по пятницам и 100 грамм" - 3500/год.
Кряк на торрентах уже выложили?
Заплати за возможность скачать с торрента
охуеть сначала к играм dlc покупали теперь к машинам будем
Хоть на намотаться на столб бесплатно у владельцев BMW
Послезавтра на торрентах свежий кряк с трояном, который блокирует двери, окна и тормоз, включает обогрев на полную, а чтоб остановиться и выйти нужно будет скинуть 0,0001 битка на кошелек такой-то
Прикольно, летом-то оно нахуй не надо. Получается, за подогрев платишь баксов 60 в год, норм. Жду подписочного мира, где нам ничего не принадлежит, будет прикольно.