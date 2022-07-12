У многих индийцев нет телефонов, но даже с ним сервисом почти невозможно пользоваться — оно вылетает, требует подключение к сети и работает почему-то только на английском.

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Фото CSE

В Индии с 2005 года существует закон о гарантии занятости жителей сельской местности, названный в честь Махатмы Ганди (MGNREGA). Благодаря проекту безработные, проживающие в отдалённых районах без инфраструктуры, могут рассчитывать на подработки на местных фермах и официальную зарплату. Но сейчас систему перевели в цифровой формат, и десятки миллионов индийцев рискуют остаться без единственного источника дохода, пишет Rest of World.

На программу MGNREGA местные жители жаловались и раньше: приходилось не только заниматься изнуряющей работой, но и терпеть задержки выплат и безразличие ответственных за проект чиновников. Тем не менее, гарантия по крайней мере 100 дней оплачиваемого труда в год для многих людей является единственным выходом — в 2020 году в MGNREGA было зарегистрировано 82,9 миллиона человек.

В мае 2020 года власти Индии запустили приложение Национальной системы мобильного мониторинга, призванной «обеспечить прозрачность и усилить контроль» для MGNREGA. Теперь государство следит за исполнением рабочих задач и посещаемостью участников программы — те должны несколько раз в день отправлять фотографии с временными отметками и геотегами.

Проблема оказалась не в излишнем контроле за работниками, а в том, что его часто невозможно исполнить. Во-первых, люди в сельской местности обычно не имеют смартфонов — в лучшем случае, одно устаревшее устройство на всю семью. Во-вторых, приложение по какой-то причине работает на английском языке, который понимают чуть больше 10% населения страны. Ну а в-третьих, в отдалённых регионах Индии не всегда ловит интернет.

Инструкция индийского техноблогера по обновленной версии приложения

На помощь рабочим отправляют супервайзеров, которые вносят необходимую информацию со своих смартфонов — по словам одной из таких сотрудниц, со своих в буквальном смысле: ни государство, ни муниципальные органы не выделяют устройства даже по одному на деревню. Девушка рассказала, что с момента цифровизации она успевает зарегистрировать только 35 рабочих за день, хотя раньше она регулярно работала с 55 местными жителями.

Тут холмистая местность и есть проблемы с сетью. А ещё недавно посещаемость нельзя было зарегистрировать в течение 5-6 дней — из-за этого рабочим недоплатят. В итоге они придут спрашивать с нас, супервайзеров. Это огромное давление. Парвати Деви Харишри, супервайзер программы MGNREGA

Помимо очевидных недостатков, возникают проблемы и в самом приложении: активист Нихил Шеной рассказал, что в 6:30 утра по местному времени, когда рабочие по всей стране отмечаются о начале работы, сервис просто зависает. Из-за этого работники регистрируются невовремя и теряют деньги. В ответ на жалобы разработчики советуют удалить приложение и установить ещё раз.

Интерфейс приложения с ошибкой загрузки

Кришан Кант Патхак, представитель Департамента сельского развития штата Раджастхан, в разговоре с журналистами сравнил жалобы рабочих с детским плачем при прорезании зубов, хотя и признал, что реализация сервиса могла быть лучше. По мнению чиновника, систему контроля MGNREGA через приложение нужно было запустить уже давно — когда именно, он не уточнил.

Каждый раз, когда появляется новая программа или технология, на переходном этапе возникают сложности. Поэтому вы и слышите все эти истории о зависаниях, вылетах и так далее. Постепенно с этим разберутся. Мы считаем, что это хороший эксперимент. Кришан Кант Патхак, представитель Департамента сельского развития

С появлением приложения изменился и принцип оценки труда. Если раньше размер зарплаты строился на основе объёма выполненной работы, то теперь главный показатель — это время, так как его легко отслеживать удалённо. Участникам программы приходится не только начинать работу по расписанию, но и отмечаться несколько раз в день.

Активист из LibTech India рассказал, что раньше многие рабочие заканчивали все задачи в рамках MGNREGA с 4 до 10 утра, а затем шли заниматься своими делами — небольшой зарплаты в рамках программы недостаточно для жизни без собственного хозяйства или других подработок, да и приходит она часто с задержками на несколько месяцев. Теперь такой возможности у людей нет.

Соучредитель организации, защищающей права рабочих и фермеров Нихил Дей считает, что сервис не выполняет свою основную задачу — обеспечение прозрачности MGNREGA. По его словам, когда в программе участвуют почти 100 миллионов индийцев, никто в правительстве не будет обрабатывать по несколько фотографий от каждого рабочего ежедневно.

При этом правозащитник рассказал о случаях, когда супервайзеры делали по 20 фотографий одной и той же группы из пяти человек, выдавая их за 100 рабочих. «Это можно было бы остановить, если бы кто-то сидел и проверял каждый из присланных снимков, но кто станет этим заниматься?», — спросил у журналистов Дей.