Учёные из MIT создали «умный текстиль», который точно определяет, как двигается его владелец Статьи редакции
Ткань сделана из специальной пластиковой пряжи, чувствительной к теплу.
Исследователи Массачусетского технологического института разработали облегающую ткань 3DKnITS, которая точно распознает позу и действия своего владельца — ходьбу, бег и прыжки. Из неё исследователи сшили обувь и коврик, оснащённые датчиками.
Для производства «умного» текстиля исследователи используют цифровую вязальную машину, которая сплетает слои ткани с рядами обычной и функциональной пряжи. Многослойная ткань состоит из двух слоев трикотажа из проводящей пряжи, зажатого вокруг пьезорезистивного, который меняет свое сопротивление при сжатии. Там, где функциональные волокна пересекаются, устанавливают датчик давления.
Учёные также создали аппаратно-программную систему для измерения и интерпретации данных с датчиков давления в режиме реального времени. Система машинного обучения предсказывала движения и позы йоги, выполняемые человеком, стоящим на «умном» текстильном коврике, с точностью около 99%.
«Умный текстиль» планируют использовать в медицинских целях: например, сделанная из него «умная» обувь может отслеживать походку того, кто снова учится ходить после травмы, а «умные» носки — показывать давление на стопу больного диабетом, чтобы поможет предотвратить образование язв.
Зачем текстилю знать как я двигаюсь?
это для товарища майора)
Потому что Медиалаб финансируется через бизнес а не внешние гранты так что им важно чтобы звучало круто
чтобы более эффективно убивать тебя
Медиалаб — тока они занимаются продвижением того что делают
Возможно, пригодится и для захвата движений?
Лет через 100 тебе продадут... Когда люди поймут что из игр на VR'е только Beat Saber и штук 5 AAA на 3-5 часов... И Кинект возродят для таких захватов движения.
Я имел в виду упрощение подхода в индустрии с обвешиванием актёра кучей датчиков, для обычного VR может быть слишком заморочено. И тот же самый Leap Motion, например, не то чтобы прям взлетел
то есть теперь трусы перестанут застревать в заднице!? ведь так?...
Плоскостопие 80 уровня
ебать он умный