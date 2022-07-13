Ткань сделана из специальной пластиковой пряжи, чувствительной к теплу.

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MIT

Исследователи Массачусетского технологического института разработали облегающую ткань 3DKnITS, которая точно распознает позу и действия своего владельца — ходьбу, бег и прыжки. Из неё исследователи сшили обувь и коврик, оснащённые датчиками.

Для производства «умного» текстиля исследователи используют цифровую вязальную машину, которая сплетает слои ткани с рядами обычной и функциональной пряжи. Многослойная ткань состоит из двух слоев трикотажа из проводящей пряжи, зажатого вокруг пьезорезистивного, который меняет свое сопротивление при сжатии. Там, где функциональные волокна пересекаются, устанавливают датчик давления.

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Благодаря цифровому вязанию у вас есть свобода создавать свои собственные узоры, а также интегрировать датчики в саму структуру, чтобы она была бесшовной и удобной. авторы исследования

Учёные также создали аппаратно-программную систему для измерения и интерпретации данных с датчиков давления в режиме реального времени. Система машинного обучения предсказывала движения и позы йоги, выполняемые человеком, стоящим на «умном» текстильном коврике, с точностью около 99%.