Reuters: дефицит микрочипов превратился в избыток — оказалось, что компании накопили на складах слишком много Статьи редакции
Оказалось, что нехватка в некоторых секторах была искусственной.
В некоторых секторах нехватка чипов превратилась в избыток: компании слишком долго их «копили», создав дефицит на рынке — а теперь потребителям они просто не нужны в таком количестве, пишет Reuters. Всё внезапно изменилось за три недели, с конца мая по июнь, поскольку высокая инфляция, недавняя изоляция от COVID в Китае и вооруженный конфликт в Украине снизили потребительские расходы. Некоторые производители, включая американскую Micron Technology Inc, уже заявили о сокращении выпуска микрочипов.
Всё потому, что во время пандемии производители запасались компьютерными чипами «на всякий случай». До этого производство «точно в срок» было нормой для компаний, которые заказывали детали как можно ближе к сроку изготовления, чтобы избежать избыточных запасов, сократить складские мощности и расходы.
Однако из-за того, что многие производители чипов сократили или вовсе остановили работу, на рынке начались волнения — компании опасались, что чипов на всех просто не хватит. В итоге они скупали чипы в объёмах, превосходящих их реальные потребности. Так появился искусственный дефицит.
Сейчас производители обратно нарастили объемы производства, вот только их чипы оказались никому не нужны: фирмы работают на запасённых ранее, пишет Reuters.
Дополнительным ударом также стало падение крипторынка. Например, Nvidia Corp, чьи графические чипы используются для игр и майнинга криптовалюты, может столкнуться с очередным падением цен, поскольку майнить токены уже не так выгодно, как раньше.
Из-за кризиса люди также стали реже обновлять смартфоны, а значит упал спрос и на предназначенные для них чипы, пишет Reuters. Некоторые производства уже переоснащают линии, чтобы делать вместо радиочастотных чипов (такие используются в смартфонах) автомобильные, спрос на которые пока ещё остаётся высоким.
По данным аналитика Jefferies Марка Липациса, запасы чипов в первом квартале 2022 года достигли рекордно высокого уровня в ключевых компаниях, занимающихся производством электроники. Предыдущий рекорд за первый квартал был установлен более двух десятилетий назад, прямо перед тем, как лопнул пузырь доткомов.
После этой новости на дтф случился сущий кошмар
Если бы не спецобдристация пынябса, то сейчас бы пановали. А так в принципе и сейчас пануют, но только грамотные челы, остальные в дноэнесе закупаются по х2-3 ценам
В днс щас цены январьские. Хз про какие х2 ты говоришь. Если только по сравнению с 2019
Я видеокарту купил за 54, в днс она же 105
январские цены на что? вот недавно смотрел бытовая все так же примерно к довоенным +15%
только дауны этого не понимали
ах вот оно что
ДТФеры возрадуются такой новостиОказалось, что нехватка в некоторых секторах была искусственной.
https://youtu.be/df0BiFDBso0
нашли паллету с Pentium4 1,3 GHz
ну вот и хорошо. Главное что во всем мире чипы есть, а в России нет
Bye кал
Повтори это моим двум новеньким райзенам 5600x и Стим деку с эксклюзивным процем
Они говорят Виталя ты мудак
Все телки в клубе кричат Виталя ты мудак
Для вахтёра это отсылка к рэп батлу https://youtu.be/ahp-BxVL_Ak
ты разговариваешь с неодушевленными предметами, всё в порядке?
Искусственный кризис, не первый раз такое. Возможно майнеров тормозили такими методами.
Кто-то сомневался, что дефицит искуственный и они вообще крысюки?)
Надо уже нормальную международную антимонопольку делать, ибо...
Как так, нехватка чипов же была исключительно из-за майнеров, вы все врети.
Комментарий недоступен
Какого хуя тогда на машины (не в рф) очередь на 12 месяцев?
Чипов нет-хуево, чипы есть-хуево. Все блять вам не так
нет, теперь они и накуй не нужны, нужны, но в 3 раза дешевле
И это не еще не заработали новые заводы, в которых инвестировали во время кризиса.
так блять, чтоб завтра машины подешевли!