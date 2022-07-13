Технологии

Reuters: дефицит микрочипов превратился в избыток — оказалось, что компании накопили на складах слишком много Статьи редакции

Оказалось, что нехватка в некоторых секторах была искусственной.

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Inventors

В некоторых секторах нехватка чипов превратилась в избыток: компании слишком долго их «копили», создав дефицит на рынке — а теперь потребителям они просто не нужны в таком количестве, пишет Reuters. Всё внезапно изменилось за три недели, с конца мая по июнь, поскольку высокая инфляция, недавняя изоляция от COVID в Китае и вооруженный конфликт в Украине снизили потребительские расходы. Некоторые производители, включая американскую Micron Technology Inc, уже заявили о сокращении выпуска микрочипов.

Всё потому, что во время пандемии производители запасались компьютерными чипами «на всякий случай». До этого производство «точно в срок» было нормой для компаний, которые заказывали детали как можно ближе к сроку изготовления, чтобы избежать избыточных запасов, сократить складские мощности и расходы.

Однако из-за того, что многие производители чипов сократили или вовсе остановили работу, на рынке начались волнения — компании опасались, что чипов на всех просто не хватит. В итоге они скупали чипы в объёмах, превосходящих их реальные потребности. Так появился искусственный дефицит.

На графике видно, как продажи чипов резко подскочили с начала пандемии, Reuters

Сейчас производители обратно нарастили объемы производства, вот только их чипы оказались никому не нужны: фирмы работают на запасённых ранее, пишет Reuters.

Дополнительным ударом также стало падение крипторынка. Например, Nvidia Corp, чьи графические чипы используются для игр и майнинга криптовалюты, может столкнуться с очередным падением цен, поскольку майнить токены уже не так выгодно, как раньше.

Из-за кризиса люди также стали реже обновлять смартфоны, а значит упал спрос и на предназначенные для них чипы, пишет Reuters. Некоторые производства уже переоснащают линии, чтобы делать вместо радиочастотных чипов (такие используются в смартфонах) автомобильные, спрос на которые пока ещё остаётся высоким.

По данным аналитика Jefferies Марка Липациса, запасы чипов в первом квартале 2022 года достигли рекордно высокого уровня в ключевых компаниях, занимающихся производством электроники. Предыдущий рекорд за первый квартал был установлен более двух десятилетий назад, прямо перед тем, как лопнул пузырь доткомов.

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На фото пластина-заготовка, из которой изготавливают микросхемы Фото Bloomberg

#микрочипы #новости

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25 комментариев
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 Хушанг Камолетдинов

После этой новости на дтф случился сущий кошмар

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Andy

Если бы не спецобдристация пынябса, то сейчас бы пановали. А так в принципе и сейчас пануют, но только грамотные челы, остальные в дноэнесе закупаются по х2-3 ценам

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Кирилл Запоржин

В днс щас цены январьские. Хз про какие х2 ты говоришь. Если только по сравнению с 2019

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Andy

Я видеокарту купил за 54, в днс она же 105

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Ахах чел забыл почту и пароль

январские цены на что? вот недавно смотрел бытовая все так же примерно к довоенным +15%

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так себе русский

только дауны этого не понимали

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Вам какого ляха надо

ах вот оно что

ДТФеры возрадуются такой новости

Оказалось, что нехватка в некоторых секторах была искусственной.

https://youtu.be/df0BiFDBso0

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Бесполезный паркур

нашли паллету с Pentium4 1,3 GHz

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neimovirne
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Виталя Вентилятор

ну вот и хорошо. Главное что во всем мире чипы есть, а в России нет

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Земной завод

Bye кал

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Невинный химик

Повтори это моим двум новеньким райзенам 5600x и Стим деку с эксклюзивным процем

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Невинный химик

Они говорят Виталя ты мудак

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Невинный химик

Все телки в клубе кричат Виталя ты мудак

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Невинный химик

Для вахтёра это отсылка к рэп батлу https://youtu.be/ahp-BxVL_Ak

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так себе русский

ты разговариваешь с неодушевленными предметами, всё в порядке?

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INNOспички

Искусственный кризис, не первый раз такое. Возможно майнеров тормозили такими методами.

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BigBrotherBear

Кто-то сомневался, что дефицит искуственный и они вообще крысюки?)
Надо уже нормальную международную антимонопольку делать, ибо...

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Skomorokh

Как так, нехватка чипов же была исключительно из-за майнеров, вы все врети.

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Аккаунт заморожен

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D

Какого хуя тогда на машины (не в рф) очередь на 12 месяцев?

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Веселый тунец

Чипов нет-хуево, чипы есть-хуево. Все блять вам не так

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так себе русский

нет, теперь они и накуй не нужны, нужны, но в 3 раза дешевле

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Мясной жар

И это не еще не заработали новые заводы, в которых инвестировали во время кризиса.

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Alex Fielding

так блять, чтоб завтра машины подешевли!

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