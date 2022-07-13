Оказалось, что нехватка в некоторых секторах была искусственной.

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Inventors

В некоторых секторах нехватка чипов превратилась в избыток: компании слишком долго их «копили», создав дефицит на рынке — а теперь потребителям они просто не нужны в таком количестве, пишет Reuters. Всё внезапно изменилось за три недели, с конца мая по июнь, поскольку высокая инфляция, недавняя изоляция от COVID в Китае и вооруженный конфликт в Украине снизили потребительские расходы. Некоторые производители, включая американскую Micron Technology Inc, уже заявили о сокращении выпуска микрочипов.

Всё потому, что во время пандемии производители запасались компьютерными чипами «на всякий случай». До этого производство «точно в срок» было нормой для компаний, которые заказывали детали как можно ближе к сроку изготовления, чтобы избежать избыточных запасов, сократить складские мощности и расходы.

Однако из-за того, что многие производители чипов сократили или вовсе остановили работу, на рынке начались волнения — компании опасались, что чипов на всех просто не хватит. В итоге они скупали чипы в объёмах, превосходящих их реальные потребности. Так появился искусственный дефицит.

На графике видно, как продажи чипов резко подскочили с начала пандемии, Reuters

Сейчас производители обратно нарастили объемы производства, вот только их чипы оказались никому не нужны: фирмы работают на запасённых ранее, пишет Reuters.

Дополнительным ударом также стало падение крипторынка. Например, Nvidia Corp, чьи графические чипы используются для игр и майнинга криптовалюты, может столкнуться с очередным падением цен, поскольку майнить токены уже не так выгодно, как раньше.

Из-за кризиса люди также стали реже обновлять смартфоны, а значит упал спрос и на предназначенные для них чипы, пишет Reuters. Некоторые производства уже переоснащают линии, чтобы делать вместо радиочастотных чипов (такие используются в смартфонах) автомобильные, спрос на которые пока ещё остаётся высоким.

По данным аналитика Jefferies Марка Липациса, запасы чипов в первом квартале 2022 года достигли рекордно высокого уровня в ключевых компаниях, занимающихся производством электроники. Предыдущий рекорд за первый квартал был установлен более двух десятилетий назад, прямо перед тем, как лопнул пузырь доткомов.