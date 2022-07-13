Технологии

«Cамый болезненно выглядящий Android-смартфон»: чем интересен «прозрачный» Nothing Phone 1 Статьи редакции

Устройство будет продаваться в ограниченном количестве, в основном по приглашению или через «партнёров с ограниченным доступом».

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Nothing

Компания Nothing представила смартфон Nothing Phone 1, который сразу привлёк внимание критиков своим необычным дизайном: прозрачной задней панелью со светодиодами. Ажиотаж вокруг новинки сформировала маркетинговая кампания производителя, который использовал стратегию «медленной подачи информации» в течение последних нескольких месяцев, «вкидывая» в соцсети и СМИ информацию о готовящейся новинке. Интерес покупателей также подогревает ограниченность предложения — устройство будет доступно лишь в ограниченном числе стран, и, скорее всего, по специальному «приглашению». Это — идея главы компании Карла Пея, соучредителя и бывшего директора OnePlus.

TJ попытался разобраться, чем ещё примечателен (или нет) новый смартфон.

Телефон ориентирован на рынки Европы, Индии и Китая. Цена устройства — 469 евро. Смартфон оснащён:

  • 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, 2400×1080.

  • 128 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч.

  • Две задние камеры: 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX766 и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру Samsung isocell JN1. А также переднюю 16-мегапиксельную Sony IMX471.

  • Встроенный в экран оптический считыватель отпечатков пальцев.

  • Беспроводная зарядка и класс защиты от пыли и воды «IP53», что означает, что ему не страшны несколько брызг, но погружать в воду смартфон нельзя.

  • Устройство поставляется с Android 12, тремя годами основных обновлений ОС и четырьмя годами исправлений безопасности, которые появляются «каждые два месяца».

@BenGeskin

Исходя из характеристик, обозреватель Arstechnica Рон Амадео отметил, что Nothing Phone 1 «выглядит ничем не примечательным устройством», а его главная фишка — задняя панель со световыми полосами.

@stufflistings

Световые полосы (глифы — от английского «glyph») выполняют как декоративную, так и функциональную роли. Пользователь можете назначить определённые глифы отдельным контактам и уведомлениям приложений. Каждый глиф сочетается с собственным фирменным звуком, комбинацией пингов и чириканий с причудливыми названиями вроде «закорючка» и «изолятор».

Включив функцию под названием «перевернуть на глиф», пользователь может автоматически отключить звуки уведомлений, положив экран телефона на плоскую поверхность, оставив активными лишь световые уведомления глифов.

Nothing Phone 1 называют смартфоном среднего класса, который подойдет «модникам»

Журналисты, успевшие протестировать новинку, сходятся во мнении, что в смартфоне с точки зрения функциональности и «начинки» нет ничего особенного. Обозреватель The Verge Эллисон Джонсон считает, что Nothing Phone 1 «оставляет хорошее первое впечатление — но не совсем то, что компания и реклама надеются передать».

То, что предлагает Phone 1, — это очень хороший набор характеристик для телефона среднего класса с чистым интерфейсом и новой системой уведомлений. Это не кажется мне революционным устройством, как его рекламирует компания. Это не чистая ретро-ностальгия и не телефон будущего. У него есть все шансы стать отличным телефоном среднего класса.

Эллисон Джонсон

Обозреватель Engadged Мэт Смит считает, что главные недостатки смартфона — обратная сторона его достоинств: яркость световых полос на задней панели по умолчанию «слишком агрессивна» (но её можно уменьшить), а из-за того, что корпус устройства полностью стеклянный, он «невероятно легко» собирает отпечатки.

@BenGeskin

Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал внешний вид Nothing Phone 1: автор Mashable Алекс Перри назвал его «самым болезненно выглядящим Android-смартфоном на рынке».

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Кроме того, у экспертов есть опасения, что с поставками устройства могут быть проблемы. CNBC ссылается на данные IDC, согласно которым в 2022 году поставки смартфонов сократятся на 3,5%, поскольку рынок сталкивается с падением потребительского спроса и продолжающимся глобальным дефицитом компонентов.

Будучи небольшим частным стартапом, Nothing не имеет таких денежных средств, как Apple и Samsung, которые может потратить на укрепление и поддержание международных поставок.

Райан Браун, автор CNBC

Тем не менее, уже более 200 тысяч человек записались в лист ожидания для предварительного заказа Nothing Phone 1. Некоторые из них даже подали заявки выше 3 тысяч долларов за первые сто единиц на платформе электронной коммерции StockX.

#смартфоны #nothing

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26 комментариев
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 Bussy Beard
чем интересен «прозрачный» Nothing Phone 1

ничем, похайпит маленько и все про него благополучно забудут

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Благородный Данила

Уже завтра забудут, особенно учитывая лимитированность

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Bussy Beard

ох, эта лимитированность отдельная тема, пусть на клабхаус посмотрят)

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Sail

Это как с oneplus когда то было, и где он теперь

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Необыкновенный завод

OnePlus был качественным предложением, а не лабудой с буквально свистелками и перделками.

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Sail

У меня был самый первый oneplus и он был очень плох начиная от сборки и заканчивая поддержкой

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Необыкновенный завод

Первого у меня не было, но был у коллег. Я уж не помню было ли там что-то не так, но в целом это был по воспоминаниям телефон с близко к топовом железом за средние деньги. Какое там качество по факту было я точно не знаю, может как повезет.

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Sail

В первой версии у них был большой процент брака который вызывал перезагрузки и они сливались на теме возврата, потому что первый oneplus был по приглашениям а я купил у реселлера и теперь перекладываю с больной головы на здороую. Я даже в международную поддержку писал.

Потом на втором году поддержки системы они зачем то начали менять cyanogen на какую то самописную поделку, уж не помню были ли там проблемы с драйверами, но некоторые фичи повырезали.

Ремонтопригодность у него была так себе, я менял экран и снять заднюю крышку не сломав ее при этом было еще той задачей а они вроде как их продавали как доп аксесуары, типа меняй как чехлы.

Про производительность говоря - странно измерять телефоны по гигагерцам. В те времена когда я еще играл в игры на телефоне все равно все упиралось в оптимизацию и затачивлось все под ios, естественно, и под nvidia tegra (который у меня тоже был кста). На этих телефонах и эффекты были красивые, и фпсов больше, вот только tegra 3 в моем htc имела свойство перегревалась и сгорать, вот не задача.

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Необыкновенный завод

Возможно мои воспоминания ретроспективно затуманенны маркетингом, но я помню, что главном достоинством было то что телефон был первым flagman killer, которым он действительно был. Про браки и прочие приколы я уж не помню, видимо не сталкивался, а блоги по теме я не читал. Опять же не помню что там за железо было, но я точно помню что чисто по характеристикам он был близок к топу при этом стоил сильно дешевле аналогичных топов. Тогда у Андроида не было сегмента "крепного середняка" (у меня тогда был Nexus и OnePlus его уделывал). Гигагерцы и особенно память были важны не только для игр (я вообще никогда в телефоне кроме зассаных казуалок не играл), тогда недорогие Андроиды просто дико тормозили по поводу и без, плюс ебаные ведондоровские прошивки эти только ухудшали дело. OxygenOS был максимально близок в стоку и не крал производительность, короче все это с хорошим железом дело user experience не таким обоссаным как у большинства телефонов на рынке на то время. Короче может у меня несколько розовые воспоминания, я уж не помню с какого я начал, вроде с 3го ну вот короч я так и покупаю с тех пор только OnePlus (щас 8t). Тока теперь они сами тупо стали флагманами с соотв ценой, хз зачем я их покупаю, уже скорее по привычке.

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Sail

Я в офтопе выше расписал, у меня как то не заладилось с андроидами в общем и целом.

Про тормоза - это все таки не гигагерцами должно решаться кмк, и подходы например самсунга в многооконности или картинками в картинке мне всегда казались странными потому что это не цель телефона быть многозадачным или дофига мощным. Отсюда мне и кажется немного странным делить телефоны на линейки топов, средних, низких итд, к такому я пришел по итогу. На телефоне листаешь новости а все остальное на компе делаешь. Ну такой у меня юзерэкспириенс по крайней мере. Но самсунги с3 и ace, который типа бюджетный как раз, справлялись с этим оч плохо, факт

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Sail

оффтоп:

Кроме htc с тегрой и ванплюса косячного у меня был xiaomi redmi на котором не работал wifi и bluetooth одновременно лол и это не шутка, это был массовый косяк потому что они там что то не так на плате распаяли, техподдержка конечно слилась.

Потом у меня был lg nexus какой то, на котором был косяк пайки проца с завода и это даже признали международным браком и его можно было вернуть на завод и поменять вот только не в россии лол, мне предложили ребол за половину стоимости телефона. помянем

Еще у меня было несколько samsung galaxy: ace s3 и еще какой то, s9 что ли, которые со своей тормозной и перегруженной оболочкой из которой приложения фейсбука и еще какую то хрень не удалить просто потому что они в систему зашиты, и мне все это очень напоминало винду, но по крайней мере они были без брака.

Все это великолепие завершает xperia z первая которая была заявлена как waterproof и я ее смог утопить.

@Кирилл так что не надо мне говорить что я фанатик, я андроидов наелся достаточно

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Годовой браслет

После всех кнопочных, у меня были какая-то древняя лыжа на ведре 2.3, затем Galaxy S4 -> Honor 6 -> OnePlus 6 -> OP 6t -> 11 огрызок. Из всего этого больше всего меня устраивали оба OP, как и мою жену, которая сейчас пользуется ОР 9 Pro.
Из всех глючным был, пожалуй, только старый LG, к остальным вообще никаких предъяв.
Глюков и тормозов в смартах флагманского уровня уже давно нет.
А к иоси не могу до конца привыкнуть до сих пор, спустя почти два года использования. Я не хочу фейсайди, я хочу сканер отпечатка. Хочу нормальный gboard, хочу нормальный хром, а не оболочку ссаного сафари, хочу значки блять на рабочем столе расставить как мне хочется, а не вот это вот всё. Синхронизацию с гугл фото в бэкграунде хочу, а не только когда я запускаю аппликуху.
На самом деле - просто куча мелочей, без которых, вроде, и можно жить, но сука телефон - это про личное. Он каждый день по нескольку часов в руках.
Повёлся на кулстори ябловодов и взял то, что считал адекватной заменой OP 6t, чтобы не таскать два телефона: личный и рабочий. С октября всё же придётся два: возьму штатный огрызок SE, за который в отличие от более продвинутого не буду платить ни копейки. И последний OP, какой там будет на рынке к тому времени.

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Sail

Ну у нас просто разные запросы к телефонам и разный жизненный опыт с ними. После моей истории с oneplus и xiaomi которые ко всему прочему что там написано еще корячут рекламу в систему O_o я китайцев зарекся брать.

А вот от сканера отпечатка я бы тоже не отказался, у сони они когда то были в боковой кнопке чтоб независимо от того как он лежит экраном вверх или вниз ты всегда его мог разблокировать.

С гугл фото кстати я забрал все картинки во времена когда пошла история про то что они почту сканят и всем советую. И там вроде сейчас можно синкать по расписанию или по локации в фоне, что то такое есть в PhotoSync

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Bussy Beard

я думаю, они на революцию и не рассчитывают, но честно говоря я хз, какой в нём вообще финансовый смысл

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Sail

Ко всему прочему когда он не окупится, кто будет ему обновления пилить

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Bussy Beard

Как всегда - никто. В этом плане нишевый продукт всегда лотерея

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God Damn

боже.. в чем хьюп то??

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Лига Опасного Интернета

Мигающие лампочки!
Ограниченная серия!
Только для избранных!

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Alex Y

делают оригинальные дизайнерские телефоны и всеравно все чем-то недовольны. всем бы десятилетиями сидеть на одинаковых айфонах

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Следующий меч

я б взял себе. цена норм, подбородка нет, задняя сторона прикольная и их наушники топ

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Санитарный инструмент

Чисто вот так на первый взгляд мимокрокодила - вроде збс, интересная история телефон как арт объект, но очевидно зайдет не всем

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Eliks

Экран наверное один из самых эстетических. Был бы какой-то очень старый телефон, заказал бы этот черный не обдумывая.

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Арнольд Пушкин

Ох уж эти убийцы айфона

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luxury

Название не обманывает

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kuzklym

Технологически давно телефонов интересных не было (разве что модульный смарт, да и то с натяжкой). Вот в дизайне и остается себя проявлять

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Рома

Вот бы был компактнее и с более быстрой зарядкой (хоть последнее и не критично), и вполне себе достойный аппарат. Спереди хорош, сзади на любителя, но в любом случае достойно похвалы, не очередной безликий обмылок, две достаточно хорошие по характеристикам камеры, а также не перегруженная оболочка, и если она максимально шустрая, плавная и безглючная, аппарат очень неплохой. Хочется аппарат типа Пикселя 5, но с процом получше, он внешне приятный, особенно спереди, достаточно компактный, и сделан из такого материала, что чехол необязательно надевать

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