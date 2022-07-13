Устройство будет продаваться в ограниченном количестве, в основном по приглашению или через «партнёров с ограниченным доступом».

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Nothing

Компания Nothing представила смартфон Nothing Phone 1, который сразу привлёк внимание критиков своим необычным дизайном: прозрачной задней панелью со светодиодами. Ажиотаж вокруг новинки сформировала маркетинговая кампания производителя, который использовал стратегию «медленной подачи информации» в течение последних нескольких месяцев, «вкидывая» в соцсети и СМИ информацию о готовящейся новинке. Интерес покупателей также подогревает ограниченность предложения — устройство будет доступно лишь в ограниченном числе стран, и, скорее всего, по специальному «приглашению». Это — идея главы компании Карла Пея, соучредителя и бывшего директора OnePlus.

TJ попытался разобраться, чем ещё примечателен (или нет) новый смартфон.

Телефон ориентирован на рынки Европы, Индии и Китая. Цена устройства — 469 евро. Смартфон оснащён:

6,55-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, 2400×1080.



128 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч.



Две задние камеры: 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX766 и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру Samsung isocell JN1. А также переднюю 16-мегапиксельную Sony IMX471.



Встроенный в экран оптический считыватель отпечатков пальцев.



Беспроводная зарядка и класс защиты от пыли и воды «IP53», что означает, что ему не страшны несколько брызг, но погружать в воду смартфон нельзя.



Устройство поставляется с Android 12, тремя годами основных обновлений ОС и четырьмя годами исправлений безопасности, которые появляются «каждые два месяца».

Исходя из характеристик, обозреватель Arstechnica Рон Амадео отметил, что Nothing Phone 1 «выглядит ничем не примечательным устройством», а его главная фишка — задняя панель со световыми полосами.

Световые полосы (глифы — от английского «glyph») выполняют как декоративную, так и функциональную роли. Пользователь можете назначить определённые глифы отдельным контактам и уведомлениям приложений. Каждый глиф сочетается с собственным фирменным звуком, комбинацией пингов и чириканий с причудливыми названиями вроде «закорючка» и «изолятор».

Включив функцию под названием «перевернуть на глиф», пользователь может автоматически отключить звуки уведомлений, положив экран телефона на плоскую поверхность, оставив активными лишь световые уведомления глифов.

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Nothing Phone 1 называют смартфоном среднего класса, который подойдет «модникам»

Журналисты, успевшие протестировать новинку, сходятся во мнении, что в смартфоне с точки зрения функциональности и «начинки» нет ничего особенного. Обозреватель The Verge Эллисон Джонсон считает, что Nothing Phone 1 «оставляет хорошее первое впечатление — но не совсем то, что компания и реклама надеются передать».

То, что предлагает Phone 1, — это очень хороший набор характеристик для телефона среднего класса с чистым интерфейсом и новой системой уведомлений. Это не кажется мне революционным устройством, как его рекламирует компания. Это не чистая ретро-ностальгия и не телефон будущего. У него есть все шансы стать отличным телефоном среднего класса. Эллисон Джонсон

Обозреватель Engadged Мэт Смит считает, что главные недостатки смартфона — обратная сторона его достоинств: яркость световых полос на задней панели по умолчанию «слишком агрессивна» (но её можно уменьшить), а из-за того, что корпус устройства полностью стеклянный, он «невероятно легко» собирает отпечатки.

Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал внешний вид Nothing Phone 1: автор Mashable Алекс Перри назвал его «самым болезненно выглядящим Android-смартфоном на рынке».

Кроме того, у экспертов есть опасения, что с поставками устройства могут быть проблемы. CNBC ссылается на данные IDC, согласно которым в 2022 году поставки смартфонов сократятся на 3,5%, поскольку рынок сталкивается с падением потребительского спроса и продолжающимся глобальным дефицитом компонентов.

Будучи небольшим частным стартапом, Nothing не имеет таких денежных средств, как Apple и Samsung, которые может потратить на укрепление и поддержание международных поставок. Райан Браун, автор CNBC