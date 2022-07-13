«Деловой Петербург»: развитие 5G в России заморожено — в стране нет ни оборудования, ни подходящих частот Статьи редакции
Операторы связи не теряют надежды на запуск сети пятого поколения, но в ближайшее время необходимо сохранить хотя бы доступ к 4G.
Аналитики в области мобильных телекоммуникаций рассказали изданию «Деловой Петербург», что о появлении в России связи пятого поколения в ближайшие несколько лет можно забыть. Это связано не только с уходом ведущих поставщиков оборудования: самый подходящий для 5G диапазон занят силовиками, и они не намерены делиться им с гражданскими.
В начале июля Минцифры предложило выделить операторам связи частоты миллиметрового диапазона 24,25-27,5 ГГц. В министерстве считают, что это ускорит введение в стране сетей 5G. Сотрудник агентства MForum Алексей Бойко считает, что это не поможет: «[Частоты] могли бы неплохо дополнить сети 5G в местах наибольшей загрузки. Но пока что дополнять нечего».
В России уже есть тестовые зоны покрытия 5G — они доступны некоторым клиентам МТС и «Мегафона» в Санкт-Петербурге, а в 2020 году МТС получил первую лицензию на запуск сети нового поколения, но в ограниченном диапазоне частот. За прошедшие два года полноценных попыток запустить сеть для пользователей так и не последовало.
Бойко и другие аналитики считают, что предложенные Минцифры частоты не подходит для построения сети общего пользования. Оптимальным для 5G они называют «золотой диапазон» 3,4-3,8 ГГц, который принадлежит военным. Но директор фонда «Общество защиты интернета» Михаил Климарёв отмечает, что если силовики позволят использовать его для гражданских устройств, это никак не повлияет на них самих.
Проблему усугубляет и отсутствие оборудования: российский рынок покинули Cisco, Nokia, Huawei и Ericsson, а Минцифры разрешит запуск 5G только при наличии отечественного оборудования. Бойко утверждает, что операторы не смогут использовать базовые станции зарубежных производителей, но никто не запрещает устанавливать свои станции с иностранной «начинкой».
Предыдущие попытки разработать 5G-оборудование не увенчались успехом, а сейчас поставщикам придётся либо наладить малосерийное производство, что будет слишком дорого, либо делать сотни тысяч экземпляров и продавать на экспорт — в нынешних условиях это маловероятно.
Представители российских телекоммуникационных компаний рассказали, что сейчас ставка будет делаться на сети четвёртого поколения: оборудование для LTE поставлялось из-за рубежа, и вскоре устаревшим и вышедшим из строя станциям потребуется замена, которой в России нет. «5G — про промышленное использование, технологии нового поколения и тому подобное. Для массового потребителя достаточно LTE», — заявил гендиректор «ОБИТ» Андрей Гук.
Журналисты «Делового Петербурга» обратились за комментарием о ситуации к операторам связи. В «Ростелекоме» и «Вымпелкоме» отказались говорить о перспективах 5G, в пресс-службе «Мегафона» ответили, что рассчитывают на доступ к «золотому диапазону», а в МТС заявили, что ищут решение проблемы и готовы тестировать конкурентоспособное российское оборудование.
новинка пять-джи заморожена!
потому что в стране нечистот -
нету ни оборудования,
ни подходящих частот
Где-то сейчас открывает шампанское Виктория Боня.
Жопой
Плохая шутка, не делай так больше.
Хорошая шутка, буду делать так больше
Ладно.
"Оптимистичные" прогнозы. Не развитие, а попытка выжить и сохранить хотя бы что-то.
вата может спать спокойно (кроме жителей БНР)
Только выиграли, он заразу разносит, 5г этот ваш
Импорт радиочастот был приостановлен из-за санкций, небольшой диапазон удалось ввезти через Турцию, остальные пока только с алиэкспресса заказывать
Как всегда, "да не нужон он был и так". Никогда не могут признать, что обгадились.
Так и раскрылась связь между вышками 5гэ и «спадом» короновируса
Зачем стране 5g, если через год будет суверенный интернет с трафиком 2гб за 1000 рублей?