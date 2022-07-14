Учёные выяснили, что человеческий мозг гораздо лучше распознаёт дипфейки — но сознание его обманывает Статьи редакции
На физиологическом уровне организм иначе реагирует на фальшивые изображения и определяет их намного точнее.
Исследование австралийских учёных показало, что наш мозг ловко распознает сложные дипфейки, даже когда мы сознательно верим, что изображения, которые мы видим, реальны. Организм выдаёт разные нейронные реакции на изображения реальных людей и на дипфейки — и это считывается с помощью ЭЭГ.
Результаты были получены в ходе тестов, предназначенных для оценки того, как люди реагируют на ложные образы, включая изображения явно фальшивых лиц, автомобилей, внутренних помещений и перевернутых (то есть расположенных вверх ногами) лиц.
Результаты этого эксперимента показали, что даже при беглом взгляде мозг наблюдателей мог распознать фальшивые лица. Однако самим людям было труднее отличить настоящие лица от поддельных, и в некоторых случаях они считали поддельные лица более реальными, чем настоящие.
Специалисты сравнивают это с реакцией людей с прозопагнозией — они не могут поведенчески классифицировать или распознавать лица как знакомые или незнакомые, тем не менее демонстрируют более сильные вегетативные реакции на знакомые.
В работе исследователи использовали изображения, созданные Generative Adversarial Networks (GAN), которыми поделилась NVIDIA. Набор данных включал 25 лиц, автомобилей и спален с уровнями рендеринга от «нереалистичных» до «реалистичных».
Это охутельные ощущения, на самом деле, но мало кто позволяет себе их осознать. Это кажущееся бесполезным умение забирает много энергии.
По себе могу сказать - глаза распознают фейк мгновенно, но как только начинаешь его обдумывать, начинаются сомнения. А не параноик ли я, не ну чо здесь не так, все вроде так, нормальное лицо, и т.п.
Нужна уверенность в себе, умение отключать эмоции, и объяснение себе смысла потраченной энергии. Я вот хуй могу это сейчас объяснить, но мне нравится распознавать фейковые лица. Но сделать это могу только когда спокоен.
Учёные выяснили, что мозг ПП гораздо лучше распознаёт дикпики — но сознание его обманывает
Если человек может распознавать фейковые человеческие лица, и у нас часто прокает эффект зловещей долины на других вещах, значит распознавание фейковых людей выработалось и нужно было эволюционно.
Зодумойтесь...