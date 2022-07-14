На физиологическом уровне организм иначе реагирует на фальшивые изображения и определяет их намного точнее.

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Исследование австралийских учёных показало, что наш мозг ловко распознает сложные дипфейки, даже когда мы сознательно верим, что изображения, которые мы видим, реальны. Организм выдаёт разные нейронные реакции на изображения реальных людей и на дипфейки — и это считывается с помощью ЭЭГ.

Несоответствие между данными ЭЭГ и сообщённым мнением испытуемых

Хотя мозг может «распознавать» разницу между реальными и реалистичными лицами, наблюдатели не могут сознательно отличить их друг от друга. Наши выводы о диссоциации между реакцией мозга и поведением влияют на то, как мы изучаем восприятие поддельных лиц. авторы исследования

Результаты были получены в ходе тестов, предназначенных для оценки того, как люди реагируют на ложные образы, включая изображения явно фальшивых лиц, автомобилей, внутренних помещений и перевернутых (то есть расположенных вверх ногами) лиц.

Результаты этого эксперимента показали, что даже при беглом взгляде мозг наблюдателей мог распознать фальшивые лица. Однако самим людям было труднее отличить настоящие лица от поддельных, и в некоторых случаях они считали поддельные лица более реальными, чем настоящие.

Результаты определения дипфейков

Специалисты сравнивают это с реакцией людей с прозопагнозией — они не могут поведенчески классифицировать или распознавать лица как знакомые или незнакомые, тем не менее демонстрируют более сильные вегетативные реакции на знакомые.