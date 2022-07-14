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Лучший ноутбук в линейке с рядом проблем и «невнятной чёлкой»: главное из обзоров MacBook Air с процессором M2 Статьи редакции

Больше всего недостатков у самой дешёвой модели ноутбука.

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Numerama

14 июля 2022 года зарубежные издания опубликовали первые обзоры MacBook Air с процессором M2 и обновлённым дизайном корпуса в стиле Pro-моделей. Выбрали главное из материалов.

  • Apple выполнила полный редизайн MacBook Air 2022 года, отказавшись от традиционной клиновидной формы корпуса. Внешне ноутбук сильно похож на 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, вышедшие в конце 2021-го.
  • Несмотря на то, что визуально обновлённый MacBook может казаться толще, чем предшествующая модель, на самом деле он тоньше. Все обозреватели подчеркнули, что заметили эту особенность ноутбука при первом же включении.
  • Габариты MacBook Air 2022 составляют 30,41х21,5x1,13 см, вес — 1,24 кг. Для сравнения, размеры модели 2020 года: 30,41x21,24x0,41-1,61 см, а вес — 1,29 кг.
  • Всем журналистам понравился обновлённый дизайн MacBook Air с более тонким корпусом, который доступен в четырёх цветах. Однако в издании The Verge раскритиковали расцветку «Полночь» (Midnight), чей корпус быстро покрывается отпечатками пальцев, которые при этом сложно удалить.
  • В MacBook Air 2022 компания Apple вернула магнитный коннектор MagSafe для зарядки. Все обозреватели назвали это плюсом, поскольку он освобождает дополнительный разъём USB-C для подключения периферии.
  • У ноутбука только два порта USB-C, которые располагаются на левой стороне корпуса. Журналисты отметили, что это минус устройства, поэтому активным пользователям, как и прежде, придётся держать под рукой USB-концентратор.
  • Apple оснастила MacBook Air такой же клавиатурой, как у 14-дюймового MacBook Pro. Она обладает функциональным верхним рядом и сканером отпечатков Touch ID. Сенсорной панели Touch Bar нет.
  • В издании The Verge остались довольны клавиатурой и похвалили её за удобный ход и меньший шум по сравнению с клавиатурой с механизмом «бабочка», которой располагают MacBook на базе процессоров Intel.
  • Трекпад почти не отличается от предшествующих моделей из линейки, но стал немного шире.
  • MacBook Air 2022 располагает двумя высокочастотными и двумя низкочастотными динамиками с поддержкой технологии пространственного звучания Apple Spatial Audio.
  • По сравнению с моделью 2020 года звук у MacBook Air 2022 более насыщенный, особенно на полной громкости. Тем не менее журналисты назвали разницу небольшой.
  • Ноутбук получил обновлённый 13,6-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2560х1664 пикселей, яркостью до 500 нит, а также поддержкой широкого цветового охвата P3 и технологии True Tone.
  • Экран MacBook Air 2022 обладает уменьшенными рамками по сравнению с предшествующей моделью и «чёлкой» по аналогии с 14- и 16-дюймовыми MacBook Pro. Почти все обозреватели назвали её недостатком ноутбука, поскольку выпирающая рамка закрывает часть меню в приложениях. Эту проблему можно решить, установив стороннюю утилиту вроде Bartender.
  • Apple оснастила MacBook Air 2022 камерой с разрешением 1080p, которая снимает гораздо лучше 720p-модуля в предшествующих моделях. Журналисты назвали это большим плюсом ноутбука, поскольку именно за низкое качество съёмки MacBook Air с чипом M1 сильно критиковали.
  • В основе обновлённого MacBook Air лежит процессор Apple M2, который согласно официальным спецификациям, на 18% быстрее M1 в многоядерном режиме и на 35% при обработке графики.
  • Тестирования в бенчмарках подтвердили превосходство чипа M2 над предшествующей моделью, тем не менее, разница не всегда существенная. При этом MacBook Air 2022 заметно медленнее, чем MacBook Pro с процессором M2, который оснащён более эффективной системой охлаждения.
  • В ходе синтетических тестов нижняя часть MacBook Air сильно нагрелась, предупредили обозреватели. Это означает, что как и прежде, ноутбук из линейки не подходит для постоянных больших нагрузок.
  • Базовая модель MacBook Air 2022 оснащена 256 ГБ памяти с одним чипом NAND, как и в стартовой версии 13-дюймового MacBook Pro M2. В более дорогих моделях ноутбука два чипа NAND, за счёт чего скорость передачи данных выше. В издании The Verge назвали эту особенность большим минусом начальной версии устройства.
  • Время автономной работы ноутбука — 8-10 часов в стандартном режиме при средней яркости дисплея 200 нит. Обозреватель издания TechCrunch заявил, что устройство проработало более 17 часов при воспроизведении видео с Apple TV+ при яркости 50 нит.
  • В комплекте с базовой моделью MacBook Air 2022 идёт стандартный 30-ваттный зарядный адаптер. Более дорогие модели поставляются с обновлённый блоком с мощностью 35 Вт и двумя разъемами USB-C.
  • Ноутбук поддерживает быструю зарядку — 50% ёмкости за 30 минут, но для этого нужно использовать 67-ваттный адаптер.
  • Все обозреватели назвали большим минусом MacBook Air 2022 его увеличенную стоимость. В США ноутбук продаётся по цене от 1199 долларов, что на 200 долларов дороже по сравнению с предшествующей моделью.
  • Мировой старт продаж MacBook Air с процессором M2 состоится 15 июля.

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#обзоры #MacBook #apple #ноутбуки

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7 комментариев
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 Приемлемый Русский

хотел бы я посмотреть на опуща который неиронично купит ноут с челкой

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Приемлемый Русский

хотя наверное большинство вокруг такими будут, макбук же.

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Крепкий калькулятор

Ага

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Радикальный Абдужаббор

Почему бы не сделать MacBook без камеры? Можно даже продавать его дороже тем, кто дорожит приватностью. Тем более, что в качестве камеры теперь можно использовать iPhone

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Sail

Ну это вообще позор.

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George Georgin

Какая нахуй челка, они там совсем ебнулись что-ли?

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Бобровая струя

Блять, я на м1 всё еще не могу делать то, ради чего его купил. В итоге просто смотрю на нём сериалы. Зачем оптимизация - выпустим м2, а потом м3, а потом м1 пойдет нахуй

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