Под «пейволл» можно поместить посты в ленте, сторис, прямые эфиры и доступ в групповые чаты.

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В инстаграме* появились платные подписки на посты, сторис и прямые эфиры, объявил гендиректор соцсети Адам Моссери. Ещё один бонус за донат — возможность общаться в групповом чате с автором. Профили платных подписчиков также получат специальный фиолетовый значок, указывающий на их поддержку блогера.

В профилях блогеров появится отдельная вкладка «subscriber home» («дом подписчика»), где платные подписчики смогут фильтровать фотографии и сторис, доступные только им.

По словам Моссери, платформа стремится стать «лучшим местом в интернете для заработка авторов». Гендиректор отметил, что платную подписку уже успели протестировать несколько блогеров.

Кроме того, инстаграм скоро ждёт редизайн, в том числе появление полноэкранной ленты. Ожидается, что это особенно понравится фотографам.