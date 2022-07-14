Технологии

Instagram* ввёл платные подписки — блогеры могут просить от 0,99 до 99,99 долларов за доступ к своему контенту Статьи редакции

Под «пейволл» можно поместить посты в ленте, сторис, прямые эфиры и доступ в групповые чаты.

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В инстаграме* появились платные подписки на посты, сторис и прямые эфиры, объявил гендиректор соцсети Адам Моссери. Ещё один бонус за донат — возможность общаться в групповом чате с автором. Профили платных подписчиков также получат специальный фиолетовый значок, указывающий на их поддержку блогера.

В профилях блогеров появится отдельная вкладка «subscriber home» («дом подписчика»), где платные подписчики смогут фильтровать фотографии и сторис, доступные только им.

По словам Моссери, платформа стремится стать «лучшим местом в интернете для заработка авторов». Гендиректор отметил, что платную подписку уже успели протестировать несколько блогеров.

Кроме того, инстаграм скоро ждёт редизайн, в том числе появление полноэкранной ленты. Ожидается, что это особенно понравится фотографам.

*Компания Meta (владеет Instagram) признана экстремистской организацией на территории РФ.

#инстаграм #соцсети #новости

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23 комментария
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 плюшевый батон

Хочу тот самый из 2013-го, без профессиональных блоггеров. Просто онлайн фотоальбомчик с друзьями хипстерами. Какой простой мир был

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Радикальный Абдужаббор

Я могу сказать вам только одно: никто никогда не вернется в 2013 год

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Традиционный Орзэмэс

щас все инфоцыгане россии

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Священная спецоперация Путина

Ты наверное хотел сказать все инфоцыгане-экстремисты России

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Радикальный Абдужаббор
платные подписки от 0,99 до 99,99 долларов

Один сотрудник предлагал сделать подписки от 1 до 100 долларов, но его выбросили из окна

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Добровольный магнит

онлифанс на минималках?

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Руденко Сергей против войны

Сперва обдираешь спермобаков в инсте, а потом на онлифансе - двойной профит

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Генномодифицированный голуб

онлифанс кидс

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Добровольный магнит

пфгрхх, ХАХАХАХАХАХА АХА

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Радикальный Абдужаббор

Онлифанс без онлифанс-контента

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Радикальный Абдужаббор

Но с экстремизмом*

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Sisya

А как же рожающие женщины

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пепси

InstaFans

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Rrrrrr878

Глупцы! Все же в Росграм уйдут.

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Печеньки Госдепа

Кстати идея неплохая, если б не был запрещённым сервисом в стране. В свете новых путинских законов вообще не ясно что будет с авторами в инсте.

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Радикальный Абдужаббор

Внесут в реестр иностранных агентов само собой и, вероятно, в реестр террористов и экстремистов

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Печеньки Госдепа

Не, ну если без шуток,то в тексте закона какая-то расплывчатая формулировка про неоднократную демонстрацию экстремистских символов и вот это всё. И какой-то внятной аналитики нам как обычно не дадут

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Михаил Желтухин

Цену теперь можно будет узнать не только в директе, но и под пейволом

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Аяз Умбатов

Полноэкранная лента? По размеру сторис получается или больше?

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Йозеф Нейман

Как по мне инста - ебучее говно с "разноцветными пятнами". Не понимал никогда хули с него так пруться...

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Веселый тунец

Даж за бесрлатно не надо спасибо

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Почему в Технологиях, а не в Интернете?

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Дмитрий Царь

Не понимаю, кто будет платить деньги за просмотр каких-то фоточек, где даже обнаженки вроде не должно быть
Хз, мб я какой-то неправильный, но я понимаю в чем смысл пэйвола на какие-нибудь видосы на ютубе, онлифанс и тд- там контент, а тут фотки и коротенькие сторис
Кому это интересно за деньги?

Кто шарит, объясните мне, плз

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