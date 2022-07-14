Instagram* ввёл платные подписки — блогеры могут просить от 0,99 до 99,99 долларов за доступ к своему контенту Статьи редакции
Под «пейволл» можно поместить посты в ленте, сторис, прямые эфиры и доступ в групповые чаты.
В инстаграме* появились платные подписки на посты, сторис и прямые эфиры, объявил гендиректор соцсети Адам Моссери. Ещё один бонус за донат — возможность общаться в групповом чате с автором. Профили платных подписчиков также получат специальный фиолетовый значок, указывающий на их поддержку блогера.
В профилях блогеров появится отдельная вкладка «subscriber home» («дом подписчика»), где платные подписчики смогут фильтровать фотографии и сторис, доступные только им.
По словам Моссери, платформа стремится стать «лучшим местом в интернете для заработка авторов». Гендиректор отметил, что платную подписку уже успели протестировать несколько блогеров.
Кроме того, инстаграм скоро ждёт редизайн, в том числе появление полноэкранной ленты. Ожидается, что это особенно понравится фотографам.
*Компания Meta (владеет Instagram) признана экстремистской организацией на территории РФ.
Хочу тот самый из 2013-го, без профессиональных блоггеров. Просто онлайн фотоальбомчик с друзьями хипстерами. Какой простой мир был
Я могу сказать вам только одно: никто никогда не вернется в 2013 год
щас все инфоцыгане россии
Ты наверное хотел сказать все инфоцыгане-экстремисты России
Один сотрудник предлагал сделать подписки от 1 до 100 долларов, но его выбросили из окна
онлифанс на минималках?
Сперва обдираешь спермобаков в инсте, а потом на онлифансе - двойной профит
онлифанс кидс
пфгрхх, ХАХАХАХАХАХА АХА
Онлифанс без онлифанс-контента
Но с экстремизмом*
А как же рожающие женщины
InstaFans
Глупцы! Все же в Росграм уйдут.
Кстати идея неплохая, если б не был запрещённым сервисом в стране. В свете новых путинских законов вообще не ясно что будет с авторами в инсте.
Внесут в реестр иностранных агентов само собой и, вероятно, в реестр террористов и экстремистов
Не, ну если без шуток,то в тексте закона какая-то расплывчатая формулировка про неоднократную демонстрацию экстремистских символов и вот это всё. И какой-то внятной аналитики нам как обычно не дадут
Цену теперь можно будет узнать не только в директе, но и под пейволом
Полноэкранная лента? По размеру сторис получается или больше?
Как по мне инста - ебучее говно с "разноцветными пятнами". Не понимал никогда хули с него так пруться...
Даж за бесрлатно не надо спасибо
Почему в Технологиях, а не в Интернете?
Не понимаю, кто будет платить деньги за просмотр каких-то фоточек, где даже обнаженки вроде не должно быть
Хз, мб я какой-то неправильный, но я понимаю в чем смысл пэйвола на какие-нибудь видосы на ютубе, онлифанс и тд- там контент, а тут фотки и коротенькие сторис
Кому это интересно за деньги?
Кто шарит, объясните мне, плз