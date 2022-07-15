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Технологии

Hasbro анонсировала Selfie Series — покупатели смогут заказать фирменные фигурки по любой вселенной со своим лицом Статьи редакции

Поставить самого себя в образе Человека-паука или Могучего Рейнджера на полку позволят технологии 3D-печати от компании Formlabs.

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13 июля компания Hasbro, крупнейший производитель игрушек в мире, вместе с поставщиком технологий 3D-печати Formlabs анонсировала Selfie Series — серию фирменных фигурок бренда по известным франшизам, которую можно заказать со своим лицом вместо стандартных персонажей.

Для кастомизации игрушки предлагается использовать приложение Hasbro Pulse: сервис позволит отсканировать лицо пользователя со всех сторон, выбрать оригинальную фигурку в качестве «основного тела» и изменить ряд параметров, например, причёску или цвет кожи.

На старте будут доступны основные франшизы, по которым Hasbro выпускает игрушки — вселенные Marvel, «Звёздных войн», «Охотников за приведениями», «Могучих Рейнджеров», G.I. Joe и другие. Коллекционеры смогут поставить на полку самих себя в образе супергероя, джедая или суперсолдата.

По словам представителей Hasbro, разработка проекта началась ещё в 2014 году, но только недавно компания получила доступ к технологиям, которые позволяют печатать достаточно качественные и реалистичные детали, и не стоить при этом больших денег.

3D-печать долгое время считалась инструментом лишь для создания прототипов [игрушек], но проект Hasbro доказывает, что Formlabs позволяет производить готовые продукты в больших масштабах.

Макс Лобовский, гендиректор Formlabs

Слухи о том, что бренд вскоре запустит Selfie Series, появились в конце мая. В официальном анонсе компания сообщила, что проект станет доступен осенью в США, а стоимость кастомизированной фигурки составит 60 долларов (около 3,5 тысяч рублей).

#игрушки #3dпечать #hasbro

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5 комментариев
Дима Онучин

К какому герою\анти герою\злодею\ можно присабачить хлебало хуйла

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Алексей Логачев
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Дима Онучин

О, а тут и приделывать ничего не надо

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Последующий Гоша

а збс идея

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Хуторинский

Фигурка, что с лицом?

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