Поставить самого себя в образе Человека-паука или Могучего Рейнджера на полку позволят технологии 3D-печати от компании Formlabs.

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13 июля компания Hasbro, крупнейший производитель игрушек в мире, вместе с поставщиком технологий 3D-печати Formlabs анонсировала Selfie Series — серию фирменных фигурок бренда по известным франшизам, которую можно заказать со своим лицом вместо стандартных персонажей.

Для кастомизации игрушки предлагается использовать приложение Hasbro Pulse: сервис позволит отсканировать лицо пользователя со всех сторон, выбрать оригинальную фигурку в качестве «основного тела» и изменить ряд параметров, например, причёску или цвет кожи.

На старте будут доступны основные франшизы, по которым Hasbro выпускает игрушки — вселенные Marvel, «Звёздных войн», «Охотников за приведениями», «Могучих Рейнджеров», G.I. Joe и другие. Коллекционеры смогут поставить на полку самих себя в образе супергероя, джедая или суперсолдата.

По словам представителей Hasbro, разработка проекта началась ещё в 2014 году, но только недавно компания получила доступ к технологиям, которые позволяют печатать достаточно качественные и реалистичные детали, и не стоить при этом больших денег.

3D-печать долгое время считалась инструментом лишь для создания прототипов [игрушек], но проект Hasbro доказывает, что Formlabs позволяет производить готовые продукты в больших масштабах. Макс Лобовский, гендиректор Formlabs