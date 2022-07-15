Полиция США использует ИИ для предсказания преступности, который может усиливать дискриминацию Статьи редакции
Алгоритм предлагает усиленное наблюдение за чернокожими и латиноамериканцами, живущими в бедных районах.
Использование искусственного интеллекта правоохранительными органами тревожит американских социологов и криминалистов: они ссылаются на долгую историю таких технологий, которые особое внимание уделяют чернокожими и латиноамериканцами, пишет The Washington Post. При этом полицейские могут не брать в расчёт тот факт, что способность алгоритма предсказывать преступления ограничена.
В конце июня группа ученых из Чикагского университета представила алгоритм, который может предсказывать преступления с «90-процентной точностью». Система определяет места в крупных городах, которые, по её расчетам, имеют высокую вероятность совершения преступлений в перспективе следующей недели. ИИ протестировали в разных районах восьми крупных городов США, включая Чикаго, Лос-Анджелес и Филадельфию.
Для прогнозирования система использует данные о ранее совершённых преступлениях. А значит, работа алгоритма напрямую зависит от качества загруженных в него данных.
Проблема в том, что, по словам социолога Винсента Саутерленда, исторически сложилось так, что полицейские данные в США предвзяты. Правоохранители чаще арестовывают или обвиняют кого-то в преступлении в районах с низким доходом, где живёт много чернокожих и латиноамериканцев.
Это означает, что в большинстве наборов данных о преступной деятельности чрезмерно представлены расовые меньшинства, живущие в гетто. Подача этих данных в алгоритм приводит к предположению, что в этих областях происходит больше преступлений. Получается так называемая «петля обратной связи», которая имеет расовую и социально-экономическую предвзятость.
В 2019 году полицейское управление Лос-Анджелеса приостановило программу прогнозирования преступности LASER, которая использовала исторические данные о преступлениях для прогнозирования «горячих точек» преступности и ПО Palantir для присвоения людям оценок криминального риска. Тогда внутренний аудит показал, что это привело к тому, что полиция несправедливо стала больше подозревать чернокожих и латиноамериканцев.
В Чикаго полиция использовала прогностическое ПО, чтобы составить список людей, которые с наибольшей вероятностью могут быть причастны к насильственным преступлениям. Последующее расследование Chicago Sun-Times показало, что программное обеспечение включало в список каждого человека, которого арестовывали или у которого снимали отпечатки пальцев в Чикаго с 2013 года. Программа была свернута в 2020 году.
В попытках ограничить предвзятость создатели алгоритмов отсекают часть набора данных. Например, создатели нового алгоритма из Чикаго опустили данные о мелких правонарушениях, поскольку в них чаще фигурируют цветные и малообеспеченные граждане. Вместо этого они предоставили алгоритму данные об убийствах, нападениях, избиениях, кражах со взломом и угонах автомобилей.
Однако, по данным The Washington Post, учёные в области уголовного правосудия и полицейские эксперты отмечают, что даже если алгоритм точен, правоохранительные органы всё равно могут использовать его для необоснованного наблюдения за цветными людьми, живущими в более бедных районах.
Алгоритм предлагает усиленное наблюдение за [этническими анклавами], живущими изолированно в бедных районах [гетто].
Потому что это криминогенная среда в любой стране
Расист, все знают что они ВЫНУЖДЕНЫ воровать и убивать из за ущемления белыми
Все знают, что криминогенная среда провоцирует человека совершать преступления, поэтому такие районы сейчас целенаправленно размывают, переселяя оттуда в более благополучные районы или инфильтруя инфраструктуру и городские сервисы внутрь, создавая альтернативу и социальные лифты, так или иначе разбивая порочный круг и опрокидывая "ведро с крабами"
Но сформированные микросоциумы в виде этнических банд из всех сил отстаивают свой образ жизни, вновь и вновь воспроизводя себя через новые поколения
Ну вот например ты же в курсе того что скрывается за внешней вроде бы очевидной картиной. Особенно в это время. Когда тебя обвиняют за то кем ты родился. Зачем нужен сарказм, кому он поможет? Разве тебе и правда хочется превратиться в темнова?
Надо этому ИИ устроить BLM и отпиздить сервера палками, а потом ближайшие магазины разграбить, чтобы знал что дискриминировать по цвету кожи нет никаких причин
ну как с социализмом - просто уменьшим норму пайка и пролетариям и поправим отчет по планам, и вроде как все работает, как мне хочется
Ии: хм, в тех районах и те люди совершают больше преступлений, надо сказать людям, что там может что-то случится
Люди: ах ты расисткий кусок железа
Ну так non-stationary distribution же. В любых системах с обратной связью это адский гемор (я с ними больше в медицине знаком)
Да блин, почитайте Рудин уже : используют в разных формах давно начиная с поздних 80х. Сейчас просто задумались потому что black box models
https://hdsr.mitpress.mit.edu/pub/7z10o269/release/6
В этом вопросе требуется особое мнение