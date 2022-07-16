В Японии разработали вертикальные капсулы для сна на работе Статьи редакции
В них люди смогут отдыхать в перерывах или если сильно утомились.
- О своей совместной разработке рассказали японские мебельные компании Itoki Corp. и Koyoju Gohan KK.
- По задумке партнёров, люди смогут спать в вертикальных капсулах Nap Box в положении стоя, «как фламинго». Производители утверждают, что за счёт особой конструкции с поддержкой головы, коленей и спины, у людей получится комфортно отдохнуть в кратчайшие сроки и при этом не упасть.
- Разработчики капсулы для сна полагают, что их изобретение поможет лучше отдыхать в перерывах японским работникам, которые часто перерабатывают.
- Производители ещё продолжают работать над окончательным дизайном Nap Box, поэтому цена капсул для сна пока неизвестна.
- В Японии широко распространена инэмури — практика дневного сна на работе, в общественном транспорте и других местах. Согласно японским традициям инэмури лишь поощряется обществом, поскольку указывает на то, что человек мало спит, так как много работает.
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Болезненный опыт работы редактором тж??
это фотка из отпуска — ни наручников, ни батареи
через это получают жёлтую галочку
Она знает, что пишет
Подтверждаю!!
-?-
А почему их нельзя разместить горизонтально? Есть какие то преимущества спать стоя?
Удобнее складировать
Аж олдскулы свело от этой картинки. :)
Чисто экономия места, наверное.
А горизонтальные можно подвесить или расположить под потолком, и их будет вообще не видно.
По мне просто какой то маркетинг, когда придумано уже всё что можно, но нужно что то выдать. :)
Эти проще в установке, чем под потолком. Если бы всё придумано уже было, люди могли бы спать.
Вижу только минусы, типа варикоза, хотя мб там продумали это
Если вниз головой, то варикоза не будет
нет человека - нет и варикоза.
Вот я тоже только минусы вижу. :) Сидя спать не особо удобно, а стоя ещё сложнее будет.
Меньше места тратится.
Не факт. Расположить горизонтально друг над другом, места займут одинаково. У них ножки под капсулы, тут будут лесенки.
В пачке сосисок без разницы как они уложены - вертикально или горизонтально, размер пачки от этого не меняется. :)
А почему нельзя просто пойти домой и нормально поспать
Потому что пока ты будешь идти домой и обратно, обеденный перерыв закончится и ты вообще не успеешь поспать.
Проще перевозить
Не факт. Газовые баллоны перевозят лёжа. И трубы, и прочее - если брать примерно такое же по размеру. Стоя перевозят холодильники, но их не рекомендуется ложить.
Некоторые инноваторы как будто нарочно реализуют антиутопию
Скоро они будут в каждом аэропорту...
Такое видел
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Капсульный_отель
Я в таком даже спал. В одном из московских аэропортов.
И как?
Лучше чем на скамейке.
Я спал в таких в Москве и Казани.
В Казани футуристическая капсула, с кондеем и ТВ (китайским, как и капсула).
В Москве есть любимый капсульный хостел, название сейчас не вспомню, где-то в районе Багратионовской (минут 20 от метро).
Главный его плюс - там тебя от внешнего мира отделяет не шторка, а полноценная дверца.
Если эта хрень работает, они будут в каждом самолёте
В самолётах — это уже пройденный этап
Ад клаустрофоба. Особенно если сидишь у иллюминатора или по серединке.
О, почти как у Tez Jet.
Есть у них один крохотный самолётик.
С комфортом разместится могут только дети или миниатюрные личности.
кроме шуток, я, конечно, не за уменьшение пространства между рядами. Но от какого-то полу- или полностью стоячего стула не отказался бы. Там и при текущих раскладах некуда ноги деть.
Лишь 10% от силы коллег японских спало во время обеда. Но у нас и переработок не было особо.
Плохих японцев в таких капслулах отправят в россию.
«Товарищ! Запомни правило простое: работаешь сидя — отдыхай стоя!»
Это обычный шкаф
Пиздосий, это ж даже ногам толком не отдохнуть наверно.
Как хорошо, что мы не в Японии, а в России где всегда можно выспаться в мягкой постели и ты не должен работать сутками напролет
Ты уже умер и пишешь из мягкого гроба ?
Ага, ага.
Каких-то жалких 3 года назад работал в тех поддержке, смены достались с 3 ночи до 12 дня, 5/2.
Я спал всегда и везде