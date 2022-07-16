Технологии
DTF

В Японии разработали вертикальные капсулы для сна на работе Статьи редакции

В них люди смогут отдыхать в перерывах или если сильно утомились.

Nap Box
  • О своей совместной разработке рассказали японские мебельные компании Itoki Corp. и Koyoju Gohan KK.
  • По задумке партнёров, люди смогут спать в вертикальных капсулах Nap Box в положении стоя, «как фламинго». Производители утверждают, что за счёт особой конструкции с поддержкой головы, коленей и спины, у людей получится комфортно отдохнуть в кратчайшие сроки и при этом не упасть.
  • Разработчики капсулы для сна полагают, что их изобретение поможет лучше отдыхать в перерывах японским работникам, которые часто перерабатывают.
  • Производители ещё продолжают работать над окончательным дизайном Nap Box, поэтому цена капсул для сна пока неизвестна.
  • В Японии широко распространена инэмури — практика дневного сна на работе, в общественном транспорте и других местах. Согласно японским традициям инэмури лишь поощряется обществом, поскольку указывает на то, что человек мало спит, так как много работает.

#новости #устройства #япония

1659 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
48 комментариев
Написать комментарий...
 Максим Друковский
Ответить
Развернуть ветку
Возможный фонарь

Болезненный опыт работы редактором тж??

Ответить
Развернуть ветку
Максим Друковский

это фотка из отпуска — ни наручников, ни батареи

Ответить
Развернуть ветку
Фирменный шмель

через это получают жёлтую галочку

Ответить
Развернуть ветку
Служебный кубок

Она знает, что пишет

Ответить
Развернуть ветку
Тихий месяц

Подтверждаю!!

Ответить
Развернуть ветку
Фирменный шмель

-?-

Ответить
Развернуть ветку
TM
Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Деревянко против войны

А почему их нельзя разместить горизонтально? Есть какие то преимущества спать стоя?

Ответить
Развернуть ветку
TM

Удобнее складировать

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Деревянко против войны

Аж олдскулы свело от этой картинки. :)

Ответить
Развернуть ветку
Ученый паркур

Чисто экономия места, наверное.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Деревянко против войны

А горизонтальные можно подвесить или расположить под потолком, и их будет вообще не видно.
По мне просто какой то маркетинг, когда придумано уже всё что можно, но нужно что то выдать. :)

Ответить
Развернуть ветку
Ученый паркур

Эти проще в установке, чем под потолком. Если бы всё придумано уже было, люди могли бы спать.

Ответить
Развернуть ветку
Таможенный нос

Вижу только минусы, типа варикоза, хотя мб там продумали это

Ответить
Развернуть ветку
TM

Если вниз головой, то варикоза не будет

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Klimov

нет человека - нет и варикоза.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Деревянко против войны

Вот я тоже только минусы вижу. :) Сидя спать не особо удобно, а стоя ещё сложнее будет.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Колчин

Меньше места тратится.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Деревянко против войны

Не факт. Расположить горизонтально друг над другом, места займут одинаково. У них ножки под капсулы, тут будут лесенки.
В пачке сосисок без разницы как они уложены - вертикально или горизонтально, размер пачки от этого не меняется. :)

Ответить
Развернуть ветку
Eugene Arbatsky

А почему нельзя просто пойти домой и нормально поспать

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Деревянко против войны

Потому что пока ты будешь идти домой и обратно, обеденный перерыв закончится и ты вообще не успеешь поспать.

Ответить
Развернуть ветку
Символический украинец

Проще перевозить

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Деревянко против войны

Не факт. Газовые баллоны перевозят лёжа. И трубы, и прочее - если брать примерно такое же по размеру. Стоя перевозят холодильники, но их не рекомендуется ложить.

Ответить
Развернуть ветку
Antonio De
Ответить
Развернуть ветку
Лысый Макс

Некоторые инноваторы как будто нарочно реализуют антиутопию

Ответить
Развернуть ветку
Зинаида Тракторенко
Ответить
Развернуть ветку
Николай Колчин

Скоро они будут в каждом аэропорту...

Ответить
Развернуть ветку
Ученый паркур

Такое видел
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Капсульный_отель

Ответить
Развернуть ветку
Николай Колчин

Я в таком даже спал. В одном из московских аэропортов.

Ответить
Развернуть ветку
Ученый паркур

И как?

Ответить
Развернуть ветку
Николай Колчин

Лучше чем на скамейке.

Ответить
Развернуть ветку
Коматозник

Я спал в таких в Москве и Казани.
В Казани футуристическая капсула, с кондеем и ТВ (китайским, как и капсула).

В Москве есть любимый капсульный хостел, название сейчас не вспомню, где-то в районе Багратионовской (минут 20 от метро).
Главный его плюс - там тебя от внешнего мира отделяет не шторка, а полноценная дверца.

Ответить
Развернуть ветку
Питерский ключ

Если эта хрень работает, они будут в каждом самолёте

Ответить
Развернуть ветку
Николай Колчин

В самолётах — это уже пройденный этап

Ответить
Развернуть ветку
Cлоновьи хоботы

Ад клаустрофоба. Особенно если сидишь у иллюминатора или по серединке.

Ответить
Развернуть ветку
Коматозник

О, почти как у Tez Jet.
Есть у них один крохотный самолётик.
С комфортом разместится могут только дети или миниатюрные личности.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Klimov

кроме шуток, я, конечно, не за уменьшение пространства между рядами. Но от какого-то полу- или полностью стоячего стула не отказался бы. Там и при текущих раскладах некуда ноги деть.

Ответить
Развернуть ветку
Жуткий единорожек88

Лишь 10% от силы коллег японских спало во время обеда. Но у нас и переработок не было особо.

Ответить
Развернуть ветку
VooDooBomber

Плохих японцев в таких капслулах отправят в россию.

Ответить
Развернуть ветку
Cloud-hidden

«Товарищ! Запомни правило простое: работаешь сидя — отдыхай стоя!»

Ответить
Развернуть ветку
Служебный кубок

Это обычный шкаф

Ответить
Развернуть ветку
Похожий Мика
Ответить
Развернуть ветку
Юрий Умеренков
Ответить
Развернуть ветку
neolol

Пиздосий, это ж даже ногам толком не отдохнуть наверно.

Ответить
Развернуть ветку
Vapel Vapel

Как хорошо, что мы не в Японии, а в России где всегда можно выспаться в мягкой постели и ты не должен работать сутками напролет

Ответить
Развернуть ветку
Dmytry Kovalsky

Ты уже умер и пишешь из мягкого гроба ?

Ответить
Развернуть ветку
Коматозник

Ага, ага.
Каких-то жалких 3 года назад работал в тех поддержке, смены достались с 3 ночи до 12 дня, 5/2.

Я спал всегда и везде

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 48 комментариев
null