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Технологии

В Китае судей обязали консультироваться с ИИ перед вынесением приговора Статьи редакции

Если судья отклоняет рекомендацию машины, та требует письменное объяснение для записи и проверки.

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EastAsiaForum

Так называемый «умный суд» теперь подключается к компьютеру каждого работающего судьи в Китае — и участвует в вынесении приговоров, следует из данных Верховного народного суда в Пекине.

Система, работающая на основе технологии машинного обучения, автоматически проверяет судебные дела на наличие ссылок, рекомендует законы и постановления, составляет проекты юридических документов и изменяет в приговорах предполагаемые человеческие ошибки.

В этом видят плюсы: искусственный интеллект уже сократил нагрузку на судей более чем на треть и сэкономил гражданам Китая 1,7 миллиарда рабочих часов с 2019 по 2021 год. Благодаря внедрению ИИ, бюджет также сохранил дополнительные 300 миллиардов юаней (45 миллиардов долларов), что составляет примерно половину от общей суммы гонораров адвокатов в Китае в прошлом году.

Однако критики опасаются, что судьи могут просто бездумно прислушиваться к ИИ — чтобы избежать проблем с оспариванием системы, даже если машина может выбрать менее подходящий справочный материал или закон для дела.

Кроме того, влияние ИИ выходит «далеко за пределы зала суда». До 2016 года каждый местный суд создавал и поддерживал собственную информационную систему. Судьи редко делились информацией с другими судами или Пекином. Национальная система заставила каждую инстанцию преобразовать документы в единый цифровой формат и подключить базу данных к центральному «мозгу» в Пекине. Кроме того, новые информационные порталы предоставили судебной системе прямой доступ к огромной базе, которая ведётся полицией, прокуратурой и некоторыми государственными органами.

ИИ участвует во всех аспектах правовой системы Китая, Информационный центр Верховного суда

Благодаря этому, ИИ ежедневно читает и анализирует почти сто тысяч дел по всей стране, следя за ходом каждого на предмет любых намеков на злоупотребление служебным положением или коррупцию. Исполнение вердиктов долгое время было проблемой для китайских судов, которым не хватало кадров. ИИ суда решает эту проблему, практически мгновенно находя и конфискуя имущество осужденного и выставляя его на онлайн-аукцион.

Также ИИ совместим с китайской системой социального рейтинга. Таким образом, признанному виновным в чём-либо могут запретить пользоваться самолётом, скоростным поездом, гостиницей или другими социальными услугами.

Ещё один нюанс — судебную систему разрабатывали при активном участии китайских технологических гигантов. А значит, при её масштабировании, это бы передало слишком много власти в руки нескольких технических экспертов, которые писали код, разрабатывали алгоритмы или контролировали базу данных.

Мы должны быть готовы к эрозии судебной власти технологическими компаниями и капиталом.

Чжан Линхан, профессор права Китайского университета политических наук и права

#китай #искуственныйинтеллект

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41 комментарий
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 Хуторинский
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FlamBoyAnt

это Панорама? или Футурама?

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Подлинный кавалер

Это Китай

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FlamBoyAnt

то есть из этой новости я узнал, что в процветающем технологическом продвинутом Китае с его счастливыми гражданами судьи не успевают выносить приговоры.

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Подлинный кавалер

ИИ поможет, китаец не думать, молоток стук-стук, следующий

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Gre Li

Китай в массе своей — это деревня. Лимита. Как те же гастарбайтеры в России, только их миллиард. И хотя благосостояние Китая в целом поднялось, бедности там хватает, ВВП на душу населения не так уж и высок. Вот и представьте себе, сколько в этой ораве преступников.

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Иногентий Нацпредательвович

скорее просто пока ИИ тренируют.

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Современный Укр

Тоталитаризм под управлением ИИ самое худшее что придумал человек, такой режим может бесконечно существовать.

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Naotaka Yokoyama
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Подлинный кавалер

@Камаробат

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Достойный Даниль

чё там

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Подлинный кавалер
Слава роботам! Убить всех человеков!
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Достойный Даниль

а, эт да

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Жилищный щит

Тянет на разбан?

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Достойный Даниль

ну, эт не)

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Максим

Киберпанк, который мы заслужили

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Bad Mother Fucker

глупые китайцы, зачем нужен искусственный интеллект, если есть руководство

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испанский смех

партии?

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Подлинный кавалер
Также ИИ совместим с китайской системой социального рейтинга. Таким образом, признанному виновным в чём-либо могут запретить пользоваться самолётом, скоростным поездом, гостиницей или другими социальными услугами

База

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DIMARIXS

Китайская Народная Республика должна быть ликвидирована как государственное формирование. Необходимо провести денацификацию, демилитаризация, включая денуклерафикацию, и дегонгконгизацию страны.

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Jefftukang Jeff

не все понял и потом не понял, на всякий случай одобряю.

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Святой Отец

Символично,что ИИ не избавляет людей и китайцев от грязной работы и низкоквалифицированного труда,а выкашивает именно средний уровень персонала,увеличивая пропасть между населением и элитой.Ни к чему хорошему это не приведет.Впрочем сам большой китайский эксперимент к гиганским цифровым концлагерем будет иметь дехуманизирующие последствия

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Jefftukang Jeff

LOL: "ИИ суда решает эту проблему, практически мгновенно находя и конфискуя имущество осужденного и выставляя его на онлайн-аукцион."

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Мягкий корабль

Всё найденное домашнее порно заливает на onlyfans

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Достойный Даниль

Я не знаю как у вас, а у нас в Китае
Кожаных мешков ИИ слушать обязали

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Жилищный щит

Я не знаю, как в Китае, а у нас в России нейросети на "Эльбрусе" ИИ не осилили

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Konstantin Kulikov

Наконец-то хотя бы правосудие избавится от кожаных мешков

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15-летняя психопатка

Фактически "Как снизить коррупцию и местечковый произвол в судебной системе без либерализма и гражданского общества". Я считаю, пусть будет. Человечеству нужны альтернативные модели развитого общество. Авось что-нибудь альтернативное и при этом высокоразвитое смогут построить, если будут продолжать в том же духе.

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Николай Колчин

Вообще, идея очень здравая. Абсолютное большинство судебных дел — типовые. Другой вопрос, что у меня есть определённые сомнения, что технологии достаточно развились для такой задачи.

P.S. Искоренить коррупцию, можно только механизацией.

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Верующий завод

Из всех диктатур китайская самая бесчеловечная

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seth clammy

Просто как небольшая мелочь, которая может сильно улучшить всю эту систему: высокие награды за доказательство что в данном случае ИИ был неправ. Так и нейросеть дальше будут тренировать, и судьи не слишком расслабятся

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Siddhattha Gautama

GitS будет скоро, но похоже что в другой стране.

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Lol Loo

больше похоже на психопаспорт

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Jerod alp

Азиаты все на одно лицо)

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Митрандир

такая себе неотвратимость наказания с непонятно какими последствиями в будущем

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VooDooBomber

ИИ на страже коммунизма. Может уже рабочим вкручивают лампочки в задницу как в Матрице.

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Lev Tolstoy

Читал исследование зависимости вероятности амнистии от близости прошедшего обеда. Очень сильная там была корреляция)

Ещё во Франции запретили нейросеть, предсказывающую решение того или иного судьи

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Космополит-глобалист

Не кажется ли авторам этих инициатив, что машины могут быть... эм... немного предвзяты в своих вердиктах?

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Американский Даниль

"ВОЗВЕДИТЕ В ДЕСЯТУЮ СТЕПЕНЬ И ВЫЧТИТЕ КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ ИЗ МИНУС ЕДИНИЦЫ. НЕ ЗАБУДЬТЕ КОСИНУС, ИБО ЛЮДЯМ ДОЛЖНО ВЕСЕЛИТЬСЯ. ДОБАВЬТЕ X" КАК ПЕРЕМЕННУЮ, СВОБОДНО ВЗВЕШЕННУЮ, НЕВЛЮБЛЕННУЮ. ВСЁ ПРИДЁТ К НУЛЮ, И Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН”.

Получив это решение, жрецы собрались вместе на толкование слов Оракула. И вот что они сообщили:
ВОЗВЕСТИ — значит исправить зло.
ДЕСЯТАЯ СТЕПЕНЬ — есть условия содержания и срок, в течение которого проситель должен работать на каторге, чтобы исправить зло; а именно десять лет.
КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ ИЗ МИНУС ЕДИНИЦЫ будучи мнимым числом, представляет воображаемое состояние благоденствия; также обозначает возможность обогащения и прославления просителя. В связи с этим предыдущий приговор объявляется условным.
"X” ПЕРЕМЕННАЯ представляет собой воплощение земных фурий, среди которых будет обитать проситель и которые покажут ему всевозможные ужасы.
КОСИНУС — знак самой богини, оберегающей просителя от некоторых ужасов, уготованных фуриями; он обещает ему определённые земные радости.
ВСЁ ПРИДЁТ К НУЛЮ значит, что в данном случае соблюдается равенство между святым правосудием и человеческой виной.
Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН означает, что в дальнейшем проситель не должен обращаться к этому или другому Оракулу, так как решение окончательное и обжалованию не подлежит.

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Американский Даниль

https://youtu.be/bvo7U_4bh38?t=2226

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Keglin
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