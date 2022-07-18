В Китае судей обязали консультироваться с ИИ перед вынесением приговора Статьи редакции
Если судья отклоняет рекомендацию машины, та требует письменное объяснение для записи и проверки.
Так называемый «умный суд» теперь подключается к компьютеру каждого работающего судьи в Китае — и участвует в вынесении приговоров, следует из данных Верховного народного суда в Пекине.
Система, работающая на основе технологии машинного обучения, автоматически проверяет судебные дела на наличие ссылок, рекомендует законы и постановления, составляет проекты юридических документов и изменяет в приговорах предполагаемые человеческие ошибки.
В этом видят плюсы: искусственный интеллект уже сократил нагрузку на судей более чем на треть и сэкономил гражданам Китая 1,7 миллиарда рабочих часов с 2019 по 2021 год. Благодаря внедрению ИИ, бюджет также сохранил дополнительные 300 миллиардов юаней (45 миллиардов долларов), что составляет примерно половину от общей суммы гонораров адвокатов в Китае в прошлом году.
Однако критики опасаются, что судьи могут просто бездумно прислушиваться к ИИ — чтобы избежать проблем с оспариванием системы, даже если машина может выбрать менее подходящий справочный материал или закон для дела.
Кроме того, влияние ИИ выходит «далеко за пределы зала суда». До 2016 года каждый местный суд создавал и поддерживал собственную информационную систему. Судьи редко делились информацией с другими судами или Пекином. Национальная система заставила каждую инстанцию преобразовать документы в единый цифровой формат и подключить базу данных к центральному «мозгу» в Пекине. Кроме того, новые информационные порталы предоставили судебной системе прямой доступ к огромной базе, которая ведётся полицией, прокуратурой и некоторыми государственными органами.
Благодаря этому, ИИ ежедневно читает и анализирует почти сто тысяч дел по всей стране, следя за ходом каждого на предмет любых намеков на злоупотребление служебным положением или коррупцию. Исполнение вердиктов долгое время было проблемой для китайских судов, которым не хватало кадров. ИИ суда решает эту проблему, практически мгновенно находя и конфискуя имущество осужденного и выставляя его на онлайн-аукцион.
Также ИИ совместим с китайской системой социального рейтинга. Таким образом, признанному виновным в чём-либо могут запретить пользоваться самолётом, скоростным поездом, гостиницей или другими социальными услугами.
Ещё один нюанс — судебную систему разрабатывали при активном участии китайских технологических гигантов. А значит, при её масштабировании, это бы передало слишком много власти в руки нескольких технических экспертов, которые писали код, разрабатывали алгоритмы или контролировали базу данных.
это Панорама? или Футурама?
Это Китай
то есть из этой новости я узнал, что в процветающем технологическом продвинутом Китае с его счастливыми гражданами судьи не успевают выносить приговоры.
ИИ поможет, китаец не думать, молоток стук-стук, следующий
Китай в массе своей — это деревня. Лимита. Как те же гастарбайтеры в России, только их миллиард. И хотя благосостояние Китая в целом поднялось, бедности там хватает, ВВП на душу населения не так уж и высок. Вот и представьте себе, сколько в этой ораве преступников.
скорее просто пока ИИ тренируют.
Тоталитаризм под управлением ИИ самое худшее что придумал человек, такой режим может бесконечно существовать.
@Камаробат
чё там
а, эт да
Тянет на разбан?
ну, эт не)
Киберпанк, который мы заслужили
глупые китайцы, зачем нужен искусственный интеллект, если есть руководство
партии?
База
Китайская Народная Республика должна быть ликвидирована как государственное формирование. Необходимо провести денацификацию, демилитаризация, включая денуклерафикацию, и дегонгконгизацию страны.
не все понял и потом не понял, на всякий случай одобряю.
Символично,что ИИ не избавляет людей и китайцев от грязной работы и низкоквалифицированного труда,а выкашивает именно средний уровень персонала,увеличивая пропасть между населением и элитой.Ни к чему хорошему это не приведет.Впрочем сам большой китайский эксперимент к гиганским цифровым концлагерем будет иметь дехуманизирующие последствия
LOL: "ИИ суда решает эту проблему, практически мгновенно находя и конфискуя имущество осужденного и выставляя его на онлайн-аукцион."
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Я не знаю как у вас, а у нас в Китае
Кожаных мешков ИИ слушать обязали
Я не знаю, как в Китае, а у нас в России нейросети на "Эльбрусе" ИИ не осилили
Наконец-то хотя бы правосудие избавится от кожаных мешков
Фактически "Как снизить коррупцию и местечковый произвол в судебной системе без либерализма и гражданского общества". Я считаю, пусть будет. Человечеству нужны альтернативные модели развитого общество. Авось что-нибудь альтернативное и при этом высокоразвитое смогут построить, если будут продолжать в том же духе.
Вообще, идея очень здравая. Абсолютное большинство судебных дел — типовые. Другой вопрос, что у меня есть определённые сомнения, что технологии достаточно развились для такой задачи.
P.S. Искоренить коррупцию, можно только механизацией.
Из всех диктатур китайская самая бесчеловечная
Просто как небольшая мелочь, которая может сильно улучшить всю эту систему: высокие награды за доказательство что в данном случае ИИ был неправ. Так и нейросеть дальше будут тренировать, и судьи не слишком расслабятся
GitS будет скоро, но похоже что в другой стране.
больше похоже на психопаспорт
Азиаты все на одно лицо)
такая себе неотвратимость наказания с непонятно какими последствиями в будущем
ИИ на страже коммунизма. Может уже рабочим вкручивают лампочки в задницу как в Матрице.
Читал исследование зависимости вероятности амнистии от близости прошедшего обеда. Очень сильная там была корреляция)
Ещё во Франции запретили нейросеть, предсказывающую решение того или иного судьи
Не кажется ли авторам этих инициатив, что машины могут быть... эм... немного предвзяты в своих вердиктах?
"ВОЗВЕДИТЕ В ДЕСЯТУЮ СТЕПЕНЬ И ВЫЧТИТЕ КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ ИЗ МИНУС ЕДИНИЦЫ. НЕ ЗАБУДЬТЕ КОСИНУС, ИБО ЛЮДЯМ ДОЛЖНО ВЕСЕЛИТЬСЯ. ДОБАВЬТЕ X" КАК ПЕРЕМЕННУЮ, СВОБОДНО ВЗВЕШЕННУЮ, НЕВЛЮБЛЕННУЮ. ВСЁ ПРИДЁТ К НУЛЮ, И Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН”.
Получив это решение, жрецы собрались вместе на толкование слов Оракула. И вот что они сообщили:
ВОЗВЕСТИ — значит исправить зло.
ДЕСЯТАЯ СТЕПЕНЬ — есть условия содержания и срок, в течение которого проситель должен работать на каторге, чтобы исправить зло; а именно десять лет.
КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ ИЗ МИНУС ЕДИНИЦЫ будучи мнимым числом, представляет воображаемое состояние благоденствия; также обозначает возможность обогащения и прославления просителя. В связи с этим предыдущий приговор объявляется условным.
"X” ПЕРЕМЕННАЯ представляет собой воплощение земных фурий, среди которых будет обитать проситель и которые покажут ему всевозможные ужасы.
КОСИНУС — знак самой богини, оберегающей просителя от некоторых ужасов, уготованных фуриями; он обещает ему определённые земные радости.
ВСЁ ПРИДЁТ К НУЛЮ значит, что в данном случае соблюдается равенство между святым правосудием и человеческой виной.
Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН означает, что в дальнейшем проситель не должен обращаться к этому или другому Оракулу, так как решение окончательное и обжалованию не подлежит.
https://youtu.be/bvo7U_4bh38?t=2226