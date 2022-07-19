Четвероногий робот корректирует походку после каждого спотыкания.

Nature

Специалисты их Института интеллектуальных систем Макса Планка в Штутгарте разработали полуметрового робота по имени Морти и дали ему возможность научиться ходить, а не выполнять заранее запрограммированную походку.

Морти управляется алгоритмом искусственного интеллекта, у которого мало информации о ногах робота, например о точной форме каждого компонента. ИИ имитирует сети нейронов, которые есть у некоторых животных в спинном мозге и которые помогают им ходить, заставляя мышцы сокращаться в предсказуемом ритме.

ИИ генерирует инструкции по ходьбе, которым Морти должен следовать. Затем он регулирует их на основе показаний датчиков ног, которые сигнализируют, когда робот падает и теряет контакт с землей. Сначала Морти падает и кувыркается, но примерно через час его походка выравнивается. Обучение энергозатратно, но по его окончанию робот тратит на 42% меньше энергии, чем в начале.

Учёные работают над добавлением дополнительных датчиков и расширением диапазона движений Морти, чтобы сделать его более похожим на животное.