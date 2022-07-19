Технологии

Правительство Великобритании одобрило постройку супермагистрали для беспилотников длиной 265 километров Статьи редакции

На земле установят датчики, которые будут безопасно направлять подключенные дроны через «коридоры» к месту назначения.

Daily Mail

Британское правительство одобрило создание сети супермагистралей Project Skyway, которая соединит воздушное пространство над Редингом, Оксфордом, Милтон-Кейнсом, Кембриджем, Ковентри и Регби. Её планируют закончить к июню 2024 года.

На всей протяженности супермагистрали установят 29 вышек, оборудованных технологией обнаружения и предотвращения столкновений Altitude Angel. Система подаёт автоматические инструкции беспилотным дронам, чтобы держать их на расстоянии друг от друга и изменять траекторию их движения, если они находятся в опасности. При этом для интеграции с системой беспилотнику не требуется специального оборудования.

Возможности, которые мы развертываем и испытываем с помощью Skyway, могут произвести революцию в способах перевозки товаров и путешествий, чего не было с момента появления железных дорог в XVIII веке.

Ричард Паркер, основатель Altitude Angel
Daily Mail

#беспилотники #великобритания

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