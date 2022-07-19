На земле установят датчики, которые будут безопасно направлять подключенные дроны через «коридоры» к месту назначения.

Британское правительство одобрило создание сети супермагистралей Project Skyway, которая соединит воздушное пространство над Редингом, Оксфордом, Милтон-Кейнсом, Кембриджем, Ковентри и Регби. Её планируют закончить к июню 2024 года.

На всей протяженности супермагистрали установят 29 вышек, оборудованных технологией обнаружения и предотвращения столкновений Altitude Angel. Система подаёт автоматические инструкции беспилотным дронам, чтобы держать их на расстоянии друг от друга и изменять траекторию их движения, если они находятся в опасности. При этом для интеграции с системой беспилотнику не требуется специального оборудования.