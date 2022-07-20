По данным Google, приложение разработали, чтобы выяснить, кто может захотеть его использовать.

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Приложение «Кибер-Азов», которое ссылается на воинское подразделение Украины, полк «Азов», на самом деле было создано поддерживаемой российскими властями хакерской группой Turla, следует из отчёта группы анализа угроз Google (TAG).

По данным Google, связанные с российским правительством хакеры пытались обманом заставить украинских и иностранных добровольцев использовать вредоносное приложение для Android, замаскированное под приложение, для запуска атак распределенного отказа в обслуживании (DDoS) на российские сайты.

На самом деле приложение ничего не делало для DDoS-атак, но было разработано для того, чтобы выяснить, кто захочет использовать такое приложение для атаки на российские сайты.

Теперь, когда у них [Turla] есть приложение, они могут выяснить, где находятся люди, которые потенциально проводят такого рода атаки. Шейн Хантли, глава TAG

Впрочем, исследователи Google заявили, что фальшивое приложение не размещалось в Play Store, и что количество его установок «было ничтожным».