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Технологии

Серверы Google Cloud и Oracle перестали охлаждаться из-за сильной жары в Великобритании Статьи редакции

Перебои начались, когда столбик термометра дошёл до 40,3 °C — самого высокого уровня, когда-либо зарегистрированного в Англии.

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The Verge

19 июля 2022 года серверы Google Cloud и Oracle, расположенные в Великобритании, столкнулись с перебоями в работе системы охлаждения. Инфраструктура Англии просто не приспособлена к экстремальным уровням жары, которые необычны для страны даже летом.

На странице состояния Google Cloud Google отмечает, что в одном из центров обработки данных в Англии произошел частичный сбой пропускной способности, что привело к отключению виртуальных машин и потере машин для небольшой группы клиентов компании. Google добавила, что выключила некоторые из машин, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Сбой затронул различные службы, связанные с хранением и вычислениями, включая BigQuery, SQL, Kubernetes. Из-за него случился простой в работе сайтов на WordPress, которые работали на Google Cloud.

Oracle опубликовала аналогичное сообщение для клиентов на странице состояния, в котором в качестве причины сбоя назвала «несезонные температуры» в Великобритании. 19 июля 2022 года компания-разработчик программного обеспечения отключила некоторые из своих компьютеров, чтобы предотвратить системные сбои, но её последнее обновление указывает на то, что она восстанавливает работу. Oracle заявила, что температура в центре обработки данных «достигла приемлемого уровня», но компания всё ещё работает над ремонтом системы охлаждения.

Эти сбои могут вызвать проблемы у пользователей, которые используют службы Oracle и Google Cloud для размещения своих сайтов. Однако пока ещё неясно, к каким последствиям они приведут.

#google #oracle #великобритания #серверы

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6 комментариев
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Свободный бинокль
Перебои начались, когда столбик термометра дошёл до 40,3 °C

Сущий кошмар

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Зарубежный велосипед

одно слово: кукольники

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Зарубежный велосипед

производители систем охлаждения никогда не получат заказов в Катаре например

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Yadra Balmo

а могли бы закопать их в мерзлоту.

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Умерший спрей

Серверы TJ выдерживают куда более высокие температуры

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Неплохой Кирилл

Многоходовочка спецоперации с применением новейшего экологического оружия.

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