Перебои начались, когда столбик термометра дошёл до 40,3 °C — самого высокого уровня, когда-либо зарегистрированного в Англии.

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The Verge

19 июля 2022 года серверы Google Cloud и Oracle, расположенные в Великобритании, столкнулись с перебоями в работе системы охлаждения. Инфраструктура Англии просто не приспособлена к экстремальным уровням жары, которые необычны для страны даже летом.

На странице состояния Google Cloud Google отмечает, что в одном из центров обработки данных в Англии произошел частичный сбой пропускной способности, что привело к отключению виртуальных машин и потере машин для небольшой группы клиентов компании. Google добавила, что выключила некоторые из машин, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Сбой затронул различные службы, связанные с хранением и вычислениями, включая BigQuery, SQL, Kubernetes. Из-за него случился простой в работе сайтов на WordPress, которые работали на Google Cloud.

Oracle опубликовала аналогичное сообщение для клиентов на странице состояния, в котором в качестве причины сбоя назвала «несезонные температуры» в Великобритании. 19 июля 2022 года компания-разработчик программного обеспечения отключила некоторые из своих компьютеров, чтобы предотвратить системные сбои, но её последнее обновление указывает на то, что она восстанавливает работу. Oracle заявила, что температура в центре обработки данных «достигла приемлемого уровня», но компания всё ещё работает над ремонтом системы охлаждения.