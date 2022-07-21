Генератор изображений по тексту DALL-E 2 перешёл в стадию «беты» — доступ к нему получит миллион человек Статьи редакции
А разработчики разрешили печатать созданные иллюстрации на футболках, в детских книгах и использовать картинки в других коммерческих целях.
О том, что нейросеть DALL-E 2 перешла на стадию закрытого бета-тестирования, в компании OpenAI объявили 20 июля 2022 года.
Желающие могут подать заявку на участие в тестировании на сайте OpenAI. Компания отправит около миллиона приглашений в течение нескольких недель.
Нельзя будет генерировать изображения с реалистичными лицами и создавать образ политических деятелей или знаменитостей. Также нельзя генерировать изображения членовредительства, символов ненависти или незаконной деятельности.
С запуском бета-версии DALL-E 2 переходит на кредитную систему. Пользователям нейросети будет доступно 200 генераций в первый месяц и по 60 каждые следующие 30 дней. Дополнительные генерации можно будет купить — 460 штук за 15 долларов.
С началом бета-тестирования OpenAI разрешила пользователям нейросети распечатывать сгенерированные изображения для использования в коммерческих целях.
В России недоступно. Нужен номер телефона другой страны.
Есть midjourney. И его можно оплатить окольно, мне он даже больше зашёл чем дали