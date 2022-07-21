В Сингапуре запустили приложение, которому надо отправлять дикпики — алгоритм подскажет наличие возможных заболеваний Статьи редакции
Искусственный интеллект может выявлять потенциальные ЗППП, проанализировав снимок полового члена.
Сингапурский стартап HeHealth запустил приложение с технологией искусственного интеллекта, которая может обнаружить ЗППП и редкие заболевания полового члена вроде рака — для это надо лишь загрузить в систему дикпик. При этом компания гарантирует защиту пользовательских данных: приложение не собирает личную информацию о пользователях и шифрует данные с помощью ключей, управляемых Amazon Web Services.
Компания утверждает, что ИИ превосходит врачей первичной медико-санитарной помощи в некоторых более сложных случаях заболеваний и имеет точность 90% для скрининга на вирус папилломы человека (ВПЧ). Приложение провело уже более тысячи виртуальных диагностик, результаты которых подтвердили врачи.
Кроме того, в приложении можно «анонимно общаться с такими же людьми, как вы, по всему миру». HeHealth планирует вскоре также предложит услуги телемедицины, которые позволят пользователям анонимно связываться с врачами.
Здравствуйте я андролог отправьте мне свой дикпикъ я посмотрю что он не опух или как
Отправил, проверять знаешь где
Отправил вагину
Я ниже выложил дикпик
Ждем новостей об утечке
эякулята
за щёку
У меня не влезает в шаблон, что делать
Покажи
не врать себе
и нам
Уместить в шаблон
холодная вода
Перестать подставлять руку, пытаясь обмануть систему
@Православие. Патриотизм.
вот какое приложение ты должен был разработать, а не фронтом перекрашивать цвет ссылок
А валаганишу можно?
ну клитор это почти микрочлен, такшо дерзай
У меня и так микрочлен без этих ваших клиторов.
Если бы я был таким ИИ, мне бы не нравилась моя работа.
И в какой-то момент ИИ бы психанул и начал отвечать юзерам:
«Хи-хи»
«Мужик, никому больше это не показывай. Я серьёзно»
«Нужно было сфотографировать член, а не за заусенец»
«Бедная твоя жена»
«Медицина тут бессильна»
«Диагноз: ТРЕБУЕТСЯ АМПУТАЦИЯ»
«А он пахнет так же, как выглядит?»
отправьте этот дикпик
Этот уже не излечимый случай. ВВП = ЗППП финальной стадии
Хорошая попытка Денис, но нет.
Уже название выглядит максимально подозрительно.
Другое дело, нахрена им такой неликвид, как дикпики.
Я разработчик - шлите сюда
Вот так тёлочеке присылаешь своего красавца, а она тебе у тебя зпп ;(
Ждемс утечек.
Для верификации в приложении нужно делать селфи со своим членом?
Ммм.... с мужиками?