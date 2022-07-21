Технологии

В Сингапуре запустили приложение, которому надо отправлять дикпики — алгоритм подскажет наличие возможных заболеваний Статьи редакции

Искусственный интеллект может выявлять потенциальные ЗППП, проанализировав снимок полового члена.

Сингапурский стартап HeHealth запустил приложение с технологией искусственного интеллекта, которая может обнаружить ЗППП и редкие заболевания полового члена вроде рака — для это надо лишь загрузить в систему дикпик. При этом компания гарантирует защиту пользовательских данных: приложение не собирает личную информацию о пользователях и шифрует данные с помощью ключей, управляемых Amazon Web Services.

Компания утверждает, что ИИ превосходит врачей первичной медико-санитарной помощи в некоторых более сложных случаях заболеваний и имеет точность 90% для скрининга на вирус папилломы человека (ВПЧ). Приложение провело уже более тысячи виртуальных диагностик, результаты которых подтвердили врачи.

Кроме того, в приложении можно «анонимно общаться с такими же людьми, как вы, по всему миру». HeHealth планирует вскоре также предложит услуги телемедицины, которые позволят пользователям анонимно связываться с врачами.

#медицина

1196 просмотров
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31 комментарий
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Радостный Валера

Здравствуйте я андролог отправьте мне свой дикпикъ я посмотрю что он не опух или как

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Технический корабль

Отправил, проверять знаешь где

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Musca

Отправил вагину

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Дон Карлионе

Я ниже выложил дикпик

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Полноценный хичхакер
При этом компания гарантирует защиту пользовательских данных

Ждем новостей об утечке

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Радостный Валера

эякулята

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lolipop86

за щёку

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Московский

У меня не влезает в шаблон, что делать

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Радостный Валера

Покажи

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Военный дебаркадер

не врать себе

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Musca

и нам

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Технический корабль

Уместить в шаблон

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Денис Сенькин

холодная вода

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Афанасий Алексин

Перестать подставлять руку, пытаясь обмануть систему

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Технический корабль

@Православие. Патриотизм.

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Anti-gravity cake

вот какое приложение ты должен был разработать, а не фронтом перекрашивать цвет ссылок

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lolipop86

А валаганишу можно?

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Ахах чел забыл почту и пароль

ну клитор это почти микрочлен, такшо дерзай

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lolipop86

У меня и так микрочлен без этих ваших клиторов.

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Times Roman

Если бы я был таким ИИ, мне бы не нравилась моя работа.

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Musca

И в какой-то момент ИИ бы психанул и начал отвечать юзерам:
«Хи-хи»
«Мужик, никому больше это не показывай. Я серьёзно»
«Нужно было сфотографировать член, а не за заусенец»
«Бедная твоя жена»
«Медицина тут бессильна»
«Диагноз: ТРЕБУЕТСЯ АМПУТАЦИЯ»
«А он пахнет так же, как выглядит?»

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Дон Карлионе

отправьте этот дикпик

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Афанасий Алексин

Этот уже не излечимый случай. ВВП = ЗППП финальной стадии

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bor.vn

Хорошая попытка Денис, но нет.

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Значимый паркур
HeHealth

Уже название выглядит максимально подозрительно.

Другое дело, нахрена им такой неликвид, как дикпики.

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KPOTOB

Я разработчик - шлите сюда

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miniawe .

Вот так тёлочеке присылаешь своего красавца, а она тебе у тебя зпп ;(

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Денацификация Борна

Ждемс утечек.

Для верификации в приложении нужно делать селфи со своим членом?

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ИгорьOK
Кроме того, в приложении можно «анонимно общаться с такими же людьми, как вы, по всему миру».

Ммм.... с мужиками?

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Masster
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Михаил Желтухин
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