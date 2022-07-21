Искусственный интеллект может выявлять потенциальные ЗППП, проанализировав снимок полового члена.

Сингапурский стартап HeHealth запустил приложение с технологией искусственного интеллекта, которая может обнаружить ЗППП и редкие заболевания полового члена вроде рака — для это надо лишь загрузить в систему дикпик. При этом компания гарантирует защиту пользовательских данных: приложение не собирает личную информацию о пользователях и шифрует данные с помощью ключей, управляемых Amazon Web Services.

Компания утверждает, что ИИ превосходит врачей первичной медико-санитарной помощи в некоторых более сложных случаях заболеваний и имеет точность 90% для скрининга на вирус папилломы человека (ВПЧ). Приложение провело уже более тысячи виртуальных диагностик, результаты которых подтвердили врачи.

Кроме того, в приложении можно «анонимно общаться с такими же людьми, как вы, по всему миру». HeHealth планирует вскоре также предложит услуги телемедицины, которые позволят пользователям анонимно связываться с врачами.