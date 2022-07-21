Технологии

Американский стартап впервые имплантировал человеку нейрокомпьютерный интерфейс Статьи редакции

Цель операции — вернуть парализованному пациенту возможность управлять электронными устройствами и так коммуницировать с внешним миром.

Synchron

Synchron объявила, что впервые в мире имплантировала человеку интерфейс мозг-компьютер. Операция была минимально травмирующей: устройство ввели в моторную кору головного мозга через ярёмную вену, которая идёт вдоль передней поверхности шеи. Уже через 48 часов после процедуры пациент вернулся домой.

Больной с тяжелым параличом теперь может управлять цифровыми устройствами силой мысли — имплант передаёт им сигналы по беспроводной связи, используя специальный запатентованный цифровой язык. Правда, пациенту ещё предстоит научиться в полной мере пользоваться новым устройством под присмотром врачей и инженеров. После этого благодаря импланту он сможет, например, писать текстовые сообщения, пользоваться электронной почтой и совершать онлайн-покупки.

Пациент учится использовать это устройство, чтобы жить более независимо и, что наиболее важно, общаться со своей семьей и друзьями.

Дэвид Путрино, физиотерапевт

#импланты #медицина #нейробиология

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11 комментариев
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Полноценный хичхакер

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Американский стартап впервые имплантировал человеку нейрокомпьютерный интерфейс

Ничего не имею против Сингапура, но американский стартап мне больше понравился

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Красивый микроскоп

Не могу разобраться, ты против кала или дикпиков??

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Полноценный хичхакер

Я признаю только дикпики @Православие. Патриотизм.

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Технический корабль
Благодаря импланту он сможет, например, писать текстовые сообщения, пользоваться электронной почтой и совершать онлайн-покупки

А вот это круто, с учетом, что пациент парализованный

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Коматозник

Ну, тем не менее, ему потребуется сиделка. Да и управлять мышцами он все равно не может. Я не хотел бы так жить

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Хушанг Камолетдинов

Хоть какая-то возможность коммуникаций лучше, чем их отсутствие

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щтекер

в теории возможно предположить что после того как он научится управлять например пк, далее можно сделать екзокостюм который можно будет управлять силой мысли, вуаля :D

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Тесный американец
и совершать онлайн-покупки

когда ты парализовался, чтобы уйти от системы потребления, но и тут тебя настигли

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Roman Sergeevich

Снято

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Недоденацифицированный

Так, где фото Сисоньян?

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Общественный Слава

Цель спецоперации — вернуть парализованному пилоту возможность управлять дронами и так коммуницировать с внешним фронтом.

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