Американский стартап впервые имплантировал человеку нейрокомпьютерный интерфейс

Synchron объявила , что впервые в мире имплантировала человеку интерфейс мозг-компьютер. Операция была минимально травмирующей: устройство ввели в моторную кору головного мозга через ярёмную вену, которая идёт вдоль передней поверхности шеи. Уже через 48 часов после процедуры пациент вернулся домой.

Больной с тяжелым параличом теперь может управлять цифровыми устройствами силой мысли — имплант передаёт им сигналы по беспроводной связи, используя специальный запатентованный цифровой язык. Правда, пациенту ещё предстоит научиться в полной мере пользоваться новым устройством под присмотром врачей и инженеров. После этого благодаря импланту он сможет, например, писать текстовые сообщения, пользоваться электронной почтой и совершать онлайн-покупки.