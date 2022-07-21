Американский стартап впервые имплантировал человеку нейрокомпьютерный интерфейс Статьи редакции
Цель операции — вернуть парализованному пациенту возможность управлять электронными устройствами и так коммуницировать с внешним миром.
Synchron объявила, что впервые в мире имплантировала человеку интерфейс мозг-компьютер. Операция была минимально травмирующей: устройство ввели в моторную кору головного мозга через ярёмную вену, которая идёт вдоль передней поверхности шеи. Уже через 48 часов после процедуры пациент вернулся домой.
Больной с тяжелым параличом теперь может управлять цифровыми устройствами силой мысли — имплант передаёт им сигналы по беспроводной связи, используя специальный запатентованный цифровой язык. Правда, пациенту ещё предстоит научиться в полной мере пользоваться новым устройством под присмотром врачей и инженеров. После этого благодаря импланту он сможет, например, писать текстовые сообщения, пользоваться электронной почтой и совершать онлайн-покупки.
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Американский стартап впервые имплантировал человеку нейрокомпьютерный интерфейс
Ничего не имею против Сингапура, но американский стартап мне больше понравился
Не могу разобраться, ты против кала или дикпиков??
Я признаю только дикпики @Православие. Патриотизм.
А вот это круто, с учетом, что пациент парализованный
Ну, тем не менее, ему потребуется сиделка. Да и управлять мышцами он все равно не может. Я не хотел бы так жить
Хоть какая-то возможность коммуникаций лучше, чем их отсутствие
в теории возможно предположить что после того как он научится управлять например пк, далее можно сделать екзокостюм который можно будет управлять силой мысли, вуаля :D
когда ты парализовался, чтобы уйти от системы потребления, но и тут тебя настигли
Снято
Так, где фото Сисоньян?
Цель спецоперации — вернуть парализованному пилоту возможность управлять дронами и так коммуницировать с внешним фронтом.