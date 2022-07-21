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Минпромторг узаконил первый российский банкомат Статьи редакции

Это произошло после того, как иностранные производители приостановили поставки и обслуживание устройств в России.

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  • Министерство промышленности и торговли внесло в реестр отечественного оборудования первый российской банкомат — САГА С-200АТМ, сообщает московская мэрия.
  • Эта процедура необходима для участия в госзакупках и получения преимущества перед иностранной продукцией. Государственные компании и предприятия обязаны приобретать именно отечественные товары при их наличии.
  • Банкомат С-200АТМ разработан московским предприятием САГА вместе со структурой «Ростеха» — концерном «Автоматика». На сайте производителя указано, что «устройство может фиксировать на видео все операции, считывать штрих-коды и QR-коды, печатать чеки и выписки, позволяет осуществлять бесконтактные операции с картами». Там же говорится, что при необходимости банкомат можно комплектовать необходимыми заказчику компонентами и добавлять в него новые функции.
  • Впервые С-200АТМ представили на форуме «Армия-2021» в минувшем августе. Производитель обращает внимание на функцию «полной рециркуляции банкнот», что позволяет получить банкноты от одного клиента и выдать их другому без обработки в банке.
  • По данным «Интерфакса», старт продаж планируют объявить в октябре 2022 года. Московская мэрия обещает, что производитель сможет делать более 25 тысяч банкоматов в год и обслуживать их.

В марте крупные зарубежные производители банкоматов Diebold Nixdorf и NCR приостановили поставки и сервисное обслуживание в России из-за вооружённого конфликта с Украиной. Также государства-члены ЕС, США и многие другие страны ввели технологические санкции против РФ.

  • Московская мэрия указывает, что российский банкомат «сделан преимущественно из отечественных комплектующих и работает на российском программном обеспечении», но не уточняет эту информацию. Гендиректор САГА Андрей Жолобов отметил, что импортные комплектующие, которые всё же есть, «поставляются дружественными государствами».

#новости #деньги

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51 комментарий
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Служащий якорь

Свой первый банкомат я узаконил в 23-год своего правления

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Технический корабль

И назывался он «САГА С-200АТМ» или просто говномат

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4 комментария
Гордон Фриман

в голосину

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Полноценный хичхакер

Что ж, скоро САГА С-200АТМ будет взята на вооружение российскими банками

Звучит смертоносно

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Твердый Слава
Впервые С-200АТМ представили на форуме «Армия-2021»

ну а хули

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5 комментариев
Katebir

Ух бля, отечественные банкоматы! Прям уже буквально вот-вот начнем с колен вставать, осталось только пачку хуев изо рта вынуть

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Конь Федерации

Понятно, зачем нужна была война. Безногих сотрудников проще поместить внутри отечественного банкомата.

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alekksandr cherr

Московская мэрия указывает, что российский банкомат «сделан преимущественно из отечественных комплектующих и работает на российском программном обеспечении», но не уточняет эту информацию. Гендиректор САГА Андрей Жолобов отметил, что импортные комплектующие, которые всё же есть, «поставляются дружественными государствами»."""""""""""""""""""""""""""
дичь ёбаная.
Ну вот просто дичь. Ни в одной нормальной стране такого бреда нет.

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Rostilj je najbolje

Да нет все нормально. Просто ты почему-то решил что РФ нормальная страна.

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doom

Так Россия и не является нормальной страной. Мне порой кажется, что это экспериментальный заповедник, где на людях опыты проводятся.

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3 комментария
Rostilj je najbolje

А где главное в новости? Сколько бабла под эту клоунаду освоили.

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doom

Смехдержава в 2022 году наконец-то представила первый банкомат!

Сколько там опоздания, лет 30 уже?

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Josef Švejk

Начнут размещать до 2023
Добавят возможность приема налички до 2030

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Necroproctolog забыл пароль

опоздание уже бесконечность. за каждый +1 год отстают на 3-5 лет

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3 комментария
Баллон Помоев

Но новые сторублёвки они не признают.

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Служащий якорь
старублевки

Потому что они сторублевки, а старублевки- это подделка какая-то неграмотная

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17 комментариев
Sun City

Там пошкребсти надо и будет какой-нибудь SungHungon

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Times Roman

Странно, не слышал ни о каком вооруженном конфликте. Знаю что там просто какая-то спецоперация проходит.

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Коровка говорит Мууу

РА СИ Я🤛🤛🤛💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺

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