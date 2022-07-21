В марте крупные зарубежные производители банкоматов Diebold Nixdorf и NCR приостановили поставки и сервисное обслуживание в России из-за вооружённого конфликта с Украиной. Также государства-члены ЕС, США и многие другие страны ввели технологические санкции против РФ.