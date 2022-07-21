Минпромторг узаконил первый российский банкомат Статьи редакции
Это произошло после того, как иностранные производители приостановили поставки и обслуживание устройств в России.
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- Министерство промышленности и торговли внесло в реестр отечественного оборудования первый российской банкомат — САГА С-200АТМ, сообщает московская мэрия.
- Эта процедура необходима для участия в госзакупках и получения преимущества перед иностранной продукцией. Государственные компании и предприятия обязаны приобретать именно отечественные товары при их наличии.
- Банкомат С-200АТМ разработан московским предприятием САГА вместе со структурой «Ростеха» — концерном «Автоматика». На сайте производителя указано, что «устройство может фиксировать на видео все операции, считывать штрих-коды и QR-коды, печатать чеки и выписки, позволяет осуществлять бесконтактные операции с картами». Там же говорится, что при необходимости банкомат можно комплектовать необходимыми заказчику компонентами и добавлять в него новые функции.
- Впервые С-200АТМ представили на форуме «Армия-2021» в минувшем августе. Производитель обращает внимание на функцию «полной рециркуляции банкнот», что позволяет получить банкноты от одного клиента и выдать их другому без обработки в банке.
- По данным «Интерфакса», старт продаж планируют объявить в октябре 2022 года. Московская мэрия обещает, что производитель сможет делать более 25 тысяч банкоматов в год и обслуживать их.
- Московская мэрия указывает, что российский банкомат «сделан преимущественно из отечественных комплектующих и работает на российском программном обеспечении», но не уточняет эту информацию. Гендиректор САГА Андрей Жолобов отметил, что импортные комплектующие, которые всё же есть, «поставляются дружественными государствами».
Свой первый банкомат я узаконил в 23-год своего правления
И назывался он «САГА С-200АТМ» или просто говномат
в голосину
Что ж, скоро САГА С-200АТМ будет взята на вооружение российскими банками
Звучит смертоносно
ну а хули
Ух бля, отечественные банкоматы! Прям уже буквально вот-вот начнем с колен вставать, осталось только пачку хуев изо рта вынуть
Понятно, зачем нужна была война. Безногих сотрудников проще поместить внутри отечественного банкомата.
Московская мэрия указывает, что российский банкомат «сделан преимущественно из отечественных комплектующих и работает на российском программном обеспечении», но не уточняет эту информацию. Гендиректор САГА Андрей Жолобов отметил, что импортные комплектующие, которые всё же есть, «поставляются дружественными государствами»."""""""""""""""""""""""""""
дичь ёбаная.
Ну вот просто дичь. Ни в одной нормальной стране такого бреда нет.
Да нет все нормально. Просто ты почему-то решил что РФ нормальная страна.
Так Россия и не является нормальной страной. Мне порой кажется, что это экспериментальный заповедник, где на людях опыты проводятся.
А где главное в новости? Сколько бабла под эту клоунаду освоили.
Смехдержава в 2022 году наконец-то представила первый банкомат!
Сколько там опоздания, лет 30 уже?
Начнут размещать до 2023
Добавят возможность приема налички до 2030
опоздание уже бесконечность. за каждый +1 год отстают на 3-5 лет
Но новые сторублёвки они не признают.
Потому что они сторублевки, а старублевки- это подделка какая-то неграмотная
Там пошкребсти надо и будет какой-нибудь SungHungon
Странно, не слышал ни о каком вооруженном конфликте. Знаю что там просто какая-то спецоперация проходит.
РА СИ Я🤛🤛🤛💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺