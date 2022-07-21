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Технологии

NVIDIA разработала нейросеть, которая генерирует 3D-изображения из исходных 2D-картинок Статьи редакции

Искусственный интеллект может преобразовывать изображения лиц людей и мордочек котов.

465 просмотров

Специалисты nvidia и Стэнфордского университета создали нейросеть EG3D, которая генерирует реалистичные двухмерные изображения и преобразует их в трёхмерные объекты. По словам разработчиков, ИИ работает быстрее и точнее аналогов, а использовать его можно даже на ноутбуках, оснащённых видеокартами high-end-класса.

Созданные нейросетью 3D-объекты обладают корректной геометрией по всему периметру. Однако использовать их в проектах, в том числе игровых, пока нельзя — их сложно редактировать или дорабатывать стандартными средствами. Специалисты ищут способы упростить этот процесс, в том числе с использованием других алгоритмов машинного обучения.

Нейросеть также может преобразовывать загруженные в неё двухмерные изображения — делать их трёхмерными, редактировать, менять структуру.

Входное изображение (слева) и его реконструкция (справа)

#нейросети #nvidia

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10 комментариев
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 AnchouS
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Синьор Помидор
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Максимка
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Times Roman

Страшна, вырубай.

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Bad Mother Fucker

нахуя

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Твердый Слава

прост

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Pavel Perestoronin

А маску телекомпании «Вид» покрутили?

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Дмитрий Щёлоков

Обучали на изображениях Буратино?

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WED CR.ST.

Опять зловещая долина какая-то

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Конь Федерации

По-моему, такие плагины есть для адобовских видеоредакторов. Видел лет пять назад. Офигенные

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