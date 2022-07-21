NVIDIA разработала нейросеть, которая генерирует 3D-изображения из исходных 2D-картинок Статьи редакции
Искусственный интеллект может преобразовывать изображения лиц людей и мордочек котов.
Специалисты nvidia и Стэнфордского университета создали нейросеть EG3D, которая генерирует реалистичные двухмерные изображения и преобразует их в трёхмерные объекты. По словам разработчиков, ИИ работает быстрее и точнее аналогов, а использовать его можно даже на ноутбуках, оснащённых видеокартами high-end-класса.
Созданные нейросетью 3D-объекты обладают корректной геометрией по всему периметру. Однако использовать их в проектах, в том числе игровых, пока нельзя — их сложно редактировать или дорабатывать стандартными средствами. Специалисты ищут способы упростить этот процесс, в том числе с использованием других алгоритмов машинного обучения.
Нейросеть также может преобразовывать загруженные в неё двухмерные изображения — делать их трёхмерными, редактировать, менять структуру.
Страшна, вырубай.
нахуя
прост
А маску телекомпании «Вид» покрутили?
Обучали на изображениях Буратино?
Опять зловещая долина какая-то
По-моему, такие плагины есть для адобовских видеоредакторов. Видел лет пять назад. Офигенные