Китайские учёные из лаборатории сверхбыстрых лазеров Хунтуо продемонстрировали лазер, который может рисовать узоры в любом месте, используя ультракороткие лазерные импульсы. С помощью таких импульсов создается плазма или ионизированный газ, излучающие энергию в форме света.

Получившийся рисунок виден со всех сторон — а значит, с помощью лазера можно создавать 3D-изображения, которые к тому же можно «потрогать». По словам команды, они использовали 3D-сканер, чтобы расположить пиксельные точки и сформировать символы точно в воздухе, но не объяснили, как это работает.