Китайские учёные создали лазер, способный «писать» в воздухе: он отрывает электроны от молекул и превращать их в свет Статьи редакции
Так получается призрачное изображение, парящее в воздухе.
Китайские учёные из лаборатории сверхбыстрых лазеров Хунтуо продемонстрировали лазер, который может рисовать узоры в любом месте, используя ультракороткие лазерные импульсы. С помощью таких импульсов создается плазма или ионизированный газ, излучающие энергию в форме света.
Получившийся рисунок виден со всех сторон — а значит, с помощью лазера можно создавать 3D-изображения, которые к тому же можно «потрогать». По словам команды, они использовали 3D-сканер, чтобы расположить пиксельные точки и сформировать символы точно в воздухе, но не объяснили, как это работает.
Создатели лазера предполагают, что он может найти применение в высокоточном производстве, медицине и квантовых вычислениях.
это первое, о чем я подумал
А найдет в рекламной отрасли - будут в небе писать "Пейте Си-Дзинь-Колу!"
well shit
Научная столица мира!
А после того, как потрогаешь, долго рука заново отрастать будет? ))
это конечно верх издевательства - вставить только скриншот из видео
2014 https://www.popularmechanics.com/technology/gadgets/a11556/these-lasers-can-create-3d-signs-in-mid-air-17370552/
Самосбывающееся пророчество?
Самосмывающееся