Технологии

Китайские учёные создали лазер, способный «писать» в воздухе: он отрывает электроны от молекул и превращать их в свет Статьи редакции

Так получается призрачное изображение, парящее в воздухе.

Лаборатория Хунтуо

Китайские учёные из лаборатории сверхбыстрых лазеров Хунтуо продемонстрировали лазер, который может рисовать узоры в любом месте, используя ультракороткие лазерные импульсы. С помощью таких импульсов создается плазма или ионизированный газ, излучающие энергию в форме света.

Получившийся рисунок виден со всех сторон — а значит, с помощью лазера можно создавать 3D-изображения, которые к тому же можно «потрогать». По словам команды, они использовали 3D-сканер, чтобы расположить пиксельные точки и сформировать символы точно в воздухе, но не объяснили, как это работает.

Создатели лазера предполагают, что он может найти применение в высокоточном производстве, медицине и квантовых вычислениях.

#лазер #китай

701 просмотров
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10 комментариев
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 Гусь
Создатели лазера предполагают, что он может найти применение в высокоточном производстве, медицине и квантовых вычислениях.
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Пыхнувший кот

это первое, о чем я подумал

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Йолкин

А найдет в рекламной отрасли - будут в небе писать "Пейте Си-Дзинь-Колу!"

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Смутный пришелец
The team, based in a lab in Wuhan

well shit

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Патриотический яд

Научная столица мира!

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Роботы из зубной пасты

А после того, как потрогаешь, долго рука заново отрастать будет? ))

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Зеленый Даниль

это конечно верх издевательства - вставить только скриншот из видео

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Зеленый Даниль

2014 https://www.popularmechanics.com/technology/gadgets/a11556/these-lasers-can-create-3d-signs-in-mid-air-17370552/

These Lasers Can Create 3D Signs in Mid-Air
Aerial Burton is using lasers and a 3D scanner to create a new kind of skywriting.
www.popularmechanics.com
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Иван Демченко

Самосбывающееся пророчество?

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Йолкин

Самосмывающееся

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