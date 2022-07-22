Калифорнийские фермеры освоили беспилотные тракторы: они дешевле, экологичнее и производительнее Статьи редакции
Трактор не просто возделывает землю, но и собирает данные, на основе которых можно делать прогнозы об урожайности.
Фермеры в Калифорнии пересаживаются на беспилотные тракторы, что позволяет им компенсировать затраты и потери, вызванные усиливающейся засухой, инфляцией и нехваткой рабочей силы. Об этом пишет Fox News.
Вместо водителя у такого трактора есть удалённый оператор, который отслеживает и получает предупреждения в режиме реального времени. Транспортное средство оснащено полным набором камер и датчиков, благодаря чему можно в моменте точно определять, с какой именно сельхозкультурой устройство работает, а также собирать данные о состоянии урожая и почвы.
Трактор также оснащён датчиками для обнаружения скота, урожая и рабочих: машина будет останавливаться до тех пор, пока на её пути не исчезнут препятствия.
По словам производителя сельскохозяйственных беспилотников Monarch Tractor, использование её тракторов снижает общую стоимость производства, что экономит деньги в том числе конечным покупателям в супермаркетах. В сумме получается весьма впечатляющая цифра: если каждому фермеру переход на беспилотники сэкономит десятки тысяч долларов, то в сумме речь идёт уже о миллионах. И потенциал у этой технологии велик, ведь только в Калифорнии насчитывается почти 70 тысяч ферм.
Пытаюсь представить, как бы в России было хорошо, если стремились к этому, а не разрушениям и попилам. А так только поля борщевика, техника back to the USSR и вялый безответственный бизнес. Хтонь
Роботы выращивают еду для батареек.
Дешевле - ок, понятно. Производительнее - уже неочевидно, кажется, это уже основном должно от техники зависеть. Но тоже допустим, что автомат соображает быстрее живого водителя, режим движения лучше выбирает, вся фигня. Не экологичнее то почему? Оператор перед камерой пердит меньше, чем водила в кабине, или что?
Робот может пахать сутками по этому производительный. Экологичный? Ну как минимум ему не нужно в поле ехать с фермы 20 раз. Он приедет туда раз и уедет. Ему даже 5минутный перекур не нужен. Как я понял оператор просто следит, за роем машин и проблемами которые могут возникнуть в процессе взамен 10ка водителей тракторов