Трактор не просто возделывает землю, но и собирает данные, на основе которых можно делать прогнозы об урожайности.

The Monarch Tractor

Фермеры в Калифорнии пересаживаются на беспилотные тракторы, что позволяет им компенсировать затраты и потери, вызванные усиливающейся засухой, инфляцией и нехваткой рабочей силы. Об этом пишет Fox News.

Вместо водителя у такого трактора есть удалённый оператор, который отслеживает и получает предупреждения в режиме реального времени. Транспортное средство оснащено полным набором камер и датчиков, благодаря чему можно в моменте точно определять, с какой именно сельхозкультурой устройство работает, а также собирать данные о состоянии урожая и почвы.

Трактор также оснащён датчиками для обнаружения скота, урожая и рабочих: машина будет останавливаться до тех пор, пока на её пути не исчезнут препятствия.

По словам производителя сельскохозяйственных беспилотников Monarch Tractor, использование её тракторов снижает общую стоимость производства, что экономит деньги в том числе конечным покупателям в супермаркетах. В сумме получается весьма впечатляющая цифра: если каждому фермеру переход на беспилотники сэкономит десятки тысяч долларов, то в сумме речь идёт уже о миллионах. И потенциал у этой технологии велик, ведь только в Калифорнии насчитывается почти 70 тысяч ферм.