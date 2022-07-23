Хакеры атаковали небольшой канадский городок: IT-системы заблокированы, данные горожан грозят «слить» в сеть Статьи редакции
За взломом стоит российская группировка LockBit.
Канадский город Сент-Мэрис подвергся атаке программы-вымогателя LockBit, которая лишила сотрудников доступа к внутренним системам и зашифрованным данным. По всей видимости, злоумышленники получили доступ к данным всех жителей — это около 7,5 тысяч человек.
Чиновники Сент-Мэрис впервые узнали об атаке около 11 часов утра 20 июля 2022 гожа, что побудило персонал заблокировать IT-системы города и изолировать его сеть, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. По словам администрации, муниципальные службы и городские системы транспорта, водоснабжение и водоотведения не пострадали и работают в обычном режиме.
Хакеры пригрозили опубликовать украденные конфиденциальные данные и финансовые документы в даркнете, если до 30 июля им не заплатят выкуп. Точная сумма выкупа не называется и неизвестно, собирается его город его платить. Канадский центр кибербезопасности (CCCS) рекомендует этого не делать: по его словам, выплата не гарантирует доступа к зашифрованным данным.
LockBit — известная российская группировка, распространяющая программы-шифровальщики. Специалисты по кибербезопасности Emsisoft в 2021 году подсчитали, что с момента появления LockBit в 2019 году она провела более 39 тысяч атак. Фирма заявила, что группа нацелена на «организации всех размеров, от малого бизнеса до корпоративных предприятий».
Сколько ещё будут булки мять с признанием страны спонсором терроризма?
а как частная группировка, которая атаковала с целью наживы, а не из каких-то идеологических мотивов, должна ускорить признание страны спонсором?
Ага, частная. Эпоха фрилансеров закончилась ещё в начале 2000-х. Все хакеры под колпаком у спецслужб.
ну конкретна эта атака никак идеологически не мотивирована. просто срубить денег — и все.
Срубить денег - это попутный бонус. А цель - парализовать систему, создать проблемы.
Но ведь проклятую турбину уже отдали
Так нужно постоянно держать соперников "в тонусе", устраивая маленькие подлости, чтобы помнили. Я даже не думаю, что выбор Канады в данном случае был принципиален. Просто показали, что могут, и всё.
Так Lockbit уже давно этим занимается)) они действительно атакуют только зарубежные компании, и не с целью парализовать систему, а прежде всего — заработать денег. Атакуют они только зарубежные компании не потому что они патриоты, а потому что хотят избежать ответственности. Они же знают, что Россиюшка не вышлет их в руки злого запада)) вот как бы и усе
Это они так заявляют. Нет сейчас частных команд хакеров. Только одиночки какие-нибудь. Все работают на спецслужбы в той или иной степени.
Ну в той или иной степени да
Просто раньше можно было трояна запустить, и каждый восьмиклассник умел это делать, а сейчас массированная атака требует оборудования на миллионы долларов, не считая дропов, обнальщиков и подкупа/внедрения лиц, через которых можно выудить инфу или прощупать уязвимости.
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Пошел нахуй, бот
В п*зду это признание
Вырубить нах*й мордору россети и ржд, вот это будет эффективно
Согласен.
Не нужно ничего платить.
Они же делали бэкапы, я надеюсь?
Как бэкап поможет от слитых карт?
Но платить не надо офкорс
Я нигде не увидел заявления, что данные банковских карт тоже слиты.
Финансовые операции - все что угодно может быть
Ну энивей основная угроза здесь не в потере данных, а в их публикации
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Да, нравится?
Комментарий удален модератором
Я уже покушал
Теперь будут делать
https://clck.ru/sMhzi
Оплата выкупа не мешает хакерам всё равно выложить данные. Если не сразу так попозже.
какеры сосать