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Технологии

Хакеры атаковали небольшой канадский городок: IT-системы заблокированы, данные горожан грозят «слить» в сеть Статьи редакции

За взломом стоит российская группировка LockBit.

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Скриншот сайта LockBit

Канадский город Сент-Мэрис подвергся атаке программы-вымогателя LockBit, которая лишила сотрудников доступа к внутренним системам и зашифрованным данным. По всей видимости, злоумышленники получили доступ к данным всех жителей — это около 7,5 тысяч человек.

Чиновники Сент-Мэрис впервые узнали об атаке около 11 часов утра 20 июля 2022 гожа, что побудило персонал заблокировать IT-системы города и изолировать его сеть, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. По словам администрации, муниципальные службы и городские системы транспорта, водоснабжение и водоотведения не пострадали и работают в обычном режиме.

Хакеры пригрозили опубликовать украденные конфиденциальные данные и финансовые документы в даркнете, если до 30 июля им не заплатят выкуп. Точная сумма выкупа не называется и неизвестно, собирается его город его платить. Канадский центр кибербезопасности (CCCS) рекомендует этого не делать: по его словам, выплата не гарантирует доступа к зашифрованным данным.

Злоумышленники могут использовать вредоносное ПО, которое изменяет или безвозвратно удаляет файлы после того, как заплачен выкуп. Деньги также могут быть использованы для финансирования и поддержки других незаконных действий.

заявление CCCS

LockBit — известная российская группировка, распространяющая программы-шифровальщики. Специалисты по кибербезопасности Emsisoft в 2021 году подсчитали, что с момента появления LockBit в 2019 году она провела более 39 тысяч атак. Фирма заявила, что группа нацелена на «организации всех размеров, от малого бизнеса до корпоративных предприятий».

#взломы #кибербезопасность #канада #новости

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25 комментариев
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 Заводной апельсин

Сколько ещё будут булки мять с признанием страны спонсором терроризма?

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Mikhail

а как частная группировка, которая атаковала с целью наживы, а не из каких-то идеологических мотивов, должна ускорить признание страны спонсором?

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Заводной апельсин

Ага, частная. Эпоха фрилансеров закончилась ещё в начале 2000-х. Все хакеры под колпаком у спецслужб.

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Mikhail

ну конкретна эта атака никак идеологически не мотивирована. просто срубить денег — и все.

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Заводной апельсин

Срубить денег - это попутный бонус. А цель - парализовать систему, создать проблемы.

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INNOспички

Но ведь проклятую турбину уже отдали

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Заводной апельсин

Так нужно постоянно держать соперников "в тонусе", устраивая маленькие подлости, чтобы помнили. Я даже не думаю, что выбор Канады в данном случае был принципиален. Просто показали, что могут, и всё.

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Mikhail

Так Lockbit уже давно этим занимается)) они действительно атакуют только зарубежные компании, и не с целью парализовать систему, а прежде всего — заработать денег. Атакуют они только зарубежные компании не потому что они патриоты, а потому что хотят избежать ответственности. Они же знают, что Россиюшка не вышлет их в руки злого запада)) вот как бы и усе

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Заводной апельсин

Это они так заявляют. Нет сейчас частных команд хакеров. Только одиночки какие-нибудь. Все работают на спецслужбы в той или иной степени.

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Mikhail

Ну в той или иной степени да

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Заводной апельсин

Просто раньше можно было трояна запустить, и каждый восьмиклассник умел это делать, а сейчас массированная атака требует оборудования на миллионы долларов, не считая дропов, обнальщиков и подкупа/внедрения лиц, через которых можно выудить инфу или прощупать уязвимости.

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Mikhail

Пошел нахуй, бот

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Редкий Натр

В п*зду это признание
Вырубить нах*й мордору россети и ржд, вот это будет эффективно

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Заводной апельсин

Согласен.

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Коматозник

Не нужно ничего платить.
Они же делали бэкапы, я надеюсь?

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Макрон потерял телефон

Как бэкап поможет от слитых карт?

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Макрон потерял телефон

Но платить не надо офкорс

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Коматозник

Я нигде не увидел заявления, что данные банковских карт тоже слиты.
Финансовые операции - все что угодно может быть

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Макрон потерял телефон

Ну энивей основная угроза здесь не в потере данных, а в их публикации

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Макрон потерял телефон

Да, нравится?

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Макрон потерял телефон

Я уже покушал

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Михаил Желтухин

Теперь будут делать

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Margo

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IvanDurov

Оплата выкупа не мешает хакерам всё равно выложить данные. Если не сразу так попозже.

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медВед

какеры сосать

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