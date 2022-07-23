За взломом стоит российская группировка LockBit.

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Скриншот сайта LockBit

Канадский город Сент-Мэрис подвергся атаке программы-вымогателя LockBit, которая лишила сотрудников доступа к внутренним системам и зашифрованным данным. По всей видимости, злоумышленники получили доступ к данным всех жителей — это около 7,5 тысяч человек.

Чиновники Сент-Мэрис впервые узнали об атаке около 11 часов утра 20 июля 2022 гожа, что побудило персонал заблокировать IT-системы города и изолировать его сеть, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. По словам администрации, муниципальные службы и городские системы транспорта, водоснабжение и водоотведения не пострадали и работают в обычном режиме.

Хакеры пригрозили опубликовать украденные конфиденциальные данные и финансовые документы в даркнете, если до 30 июля им не заплатят выкуп. Точная сумма выкупа не называется и неизвестно, собирается его город его платить. Канадский центр кибербезопасности (CCCS) рекомендует этого не делать: по его словам, выплата не гарантирует доступа к зашифрованным данным.

Злоумышленники могут использовать вредоносное ПО, которое изменяет или безвозвратно удаляет файлы после того, как заплачен выкуп. Деньги также могут быть использованы для финансирования и поддержки других незаконных действий. заявление CCCS