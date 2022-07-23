Технологии

Крупнейший в Великобритании радиотелескоп переделали в фон для светового шоу Статьи редакции

На фестивале Bluedot в Чешире будут транслировать изображения из космоса на 76-метровую тарелку телескопа.

Bluedot

Гигантский радиотелескоп Ловелла займёт центральное место на фестивале Bluedot. На поверхность его тарелки будут транслировать снимки с космического телескопа «Джеймса Уэбба», спутников NASA Blue Marble Next Generation, фотографии ближней и дальней сторон Луны, а также поверхности Солнца.

Саундтреком к шоу станут записи из космоса, в том числе сонификация (представление информации в аудиоформате) сканирования галактики Млечный Путь, сделанного радиотелескопом.

Телескоп Ловелла используется для изучения космических объектов, в том числе сверхмассивных чёрных дыр в других галактиках.

#космос

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1 комментарий
Антон Лисин

Какие же охуенные страны окружают Россию.

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