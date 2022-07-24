Полиция не смогла выяснить, кто стоит за одной из самых серьёзных атак на интернет-инфраструктуру в истории Франции Статьи редакции
27 апреля 2022 года кто-то перерезал интернет-кабели, оставив тысячи французов без связи.
Неизвестный человек или группа преднамеренно перерезали важные междугородние интернет-кабели на нескольких объектах недалеко от Парижа. По данным Wired, в общей сложности около десяти провайдеров и инфраструктурных компаний пострадали от атаки, восстановление от которой заняло «несколько десятков часов». Но кто за ней стоит, и каковы были его мотивы — всё ещё неизвестно.
Злоумышленники точно знали, что делали: ранним утром 27 апреля 2022 года в течение примерно двух часов кабели были «хирургическим путем перерезаны и повреждены» в трёх местах вокруг французской столицы — на севере, юге и востоке — в том числе возле парижского Диснейленда.
Николя Гийом, генеральный директор телекоммуникационной компании Nasca Group, считает, что атака — дело рук профессионалов. Выделяются две вещи: как были перерезаны кабели и как параллельно происходили атаки.
Каждый кабель имеет прямые порезы, что позволяет предположить, что нападавшие использовали циркулярную пилу или другой тип электроинструмента. Многие кабели были перерезаны в двух местах — если бы они были порезаны в одном месте, их потенциально можно было бы снова соединить, но из-за множественных порезов их было труднее восстановить.
Кто бы ни проводил атаки, он должен был знать точное расположение кабельных каналов и знать, как именно эффективно вывести их из стоя — к тому же работа велась в темноте. Возможно, это требует большой координации и нескольких команд.
Никакие группы или отдельные лица не взяли на себя ответственность за произошедшее. CyberScoop предположил, что за атаками могут стоять «радикальные экологи», выступающие против цифровизации. Однако несколько экспертов, беседовавших с Wired, скептически отнеслись к этому предположению. Обычно такие активисты атакуют вышки сотовой связи, где ущерб более очевиден, и берут на себя ответственность за инциденты.
проверьте российское посольство
Маловероятно, там порезы прямые и ровные.
Уже нашли подозреваемую
Друзья Оушена.
Новость не читаешь? Это Франция. Друзья Ашана
Да, это вам не хакеров поймать, чувака с ножницами так просто не возьмёшь
хакер руки-ножницы
Камеры видеонаблюдения зафиксировали этого человека!