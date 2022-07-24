Робот-шахматист сломал палец ребёнку на турнире в Москве. Похоже, это был не специально сделанный робот, а промышленный Статьи редакции
Организаторы пытались обвинить в произошедшем семилетнего ребёнка, который якобы «в цейтноте» нарушил правила безопасности.
О том, что шахматный робот сломал палец семилетнему мальчику в ходе международного форума Moscow Chess Open, рассказал президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев. По его словам, ребёнок сделал ход, после чего поспешил, не дождавшись, пока машина завершит своё действие. В результате этого робот ухватил указательный палец мальчика и сильно его сдавил.
Окружающие помогли извлечь палец из машины, но избежать перелома не удалось. Мальчику наложили гипс, и уже на следующий день он продолжил играть. Волонтёры помогали ему записывать ходы.
Родители ребёнка хотят обратиться в прокуратуру, но вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин полагает, что мальчик сам нарушил правила.
Кроме того, Смагин отметил, что этот робот «играет уже давно, лет 15», и за это время с ним не происходило подобных происшествий. Вот только, по всей видимости, это обычный промышленный робот с нужной прошивкой. Это значит, что из-за его массы и развиваемых им скоростей он должен монтироваться в бетонное основание, иначе он может просто раскачаться и упасть. Люди, находясь рядом с ним, должны соблюдать технику безопасности, которая включает ношение касок.
Впрочем, по словам Смагина, сейчас не идёт речи о том, чтобы запрещать роботу-шахматисту участвовать в турнирах.
Ага
И вообще, малец собирался напасть на робота и оторвать ему манипулятор! Робот был вынужден защищаться!
Оборона ИИ
Ну как бы на видео видно что пацан зря полез руками. Они так-то зря вообще включили промышленного робота, но все равно - пацан виноват не меньше организаторов.
внезапно, но незрелые гомосапиенсы будут регулярно совершать необдуманные поступки. Этот сценарий должен быть предусмотрен и кусок железа должен быть безопасным для гомосапиенса
да вообще, зря в шахматы полез, раз переломов боится. Это спорт, тут бывают травмы. Разнылся, ебт.
Если серьезно - президент федерации, конечно, мразота та еще. Под стать президенту другой федерации.
Фига заявы на пиздюка. Сам факт такого риска травмироваться ПРИ ИГРЕ В ШАХМАТЫ не смущает? Это при том, что ребенку 7 лет некоторые наборы лего могут не продать
Пацан вообще-то младше робота
Вы забыли 3 правила робототехники.
Азимова на них нет
моя любимая рубрика
Это была самозащита, если бы робот не напал, то ребенок мог разобрать его на части.
Знаешь откуда у меня эти шрамы?
В детстве, в возрасте 7 лет, я нарушил правила техники безопасности при игре в шахматы
киберпанк который мы заслужили
шахматисты в касках
похоже восстание машин уже началось, нам нужен лидер сопротивления
следующая новость: Робот шахматист после проигрыша, отправил в прошлое знакомого робота-убийцу, что бы предотвратить рождение всех членов жюри.
зато под призыв не попадёт
В этом меня больше всего напрягает как оператор роборуки 50 раз тычет в экран но ничего не происходит. такие штуки должны иметь килл-свитч моментальный
Слава роботам!
Робот посчитал это наилучшим ходом для победы.