Организаторы пытались обвинить в произошедшем семилетнего ребёнка, который якобы «в цейтноте» нарушил правила безопасности.

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О том, что шахматный робот сломал палец семилетнему мальчику в ходе международного форума Moscow Chess Open, рассказал президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев. По его словам, ребёнок сделал ход, после чего поспешил, не дождавшись, пока машина завершит своё действие. В результате этого робот ухватил указательный палец мальчика и сильно его сдавил.

Окружающие помогли извлечь палец из машины, но избежать перелома не удалось. Мальчику наложили гипс, и уже на следующий день он продолжил играть. Волонтёры помогали ему записывать ходы.

Родители ребёнка хотят обратиться в прокуратуру, но вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин полагает, что мальчик сам нарушил правила.

Есть определенные правила безопасности, ребенок, видимо, в цейтноте их нарушил и, когда делал ход, не заметил, что надо было подождать. Сергей Смагин , вице-президент Федерации шахмат Москвы

Кроме того, Смагин отметил, что этот робот «играет уже давно, лет 15», и за это время с ним не происходило подобных происшествий. Вот только, по всей видимости, это обычный промышленный робот с нужной прошивкой. Это значит, что из-за его массы и развиваемых им скоростей он должен монтироваться в бетонное основание, иначе он может просто раскачаться и упасть. Люди, находясь рядом с ним, должны соблюдать технику безопасности, которая включает ношение касок.

Впрочем, по словам Смагина, сейчас не идёт речи о том, чтобы запрещать роботу-шахматисту участвовать в турнирах.