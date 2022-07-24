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Технологии

Робот-шахматист сломал палец ребёнку на турнире в Москве. Похоже, это был не специально сделанный робот, а промышленный Статьи редакции

Организаторы пытались обвинить в произошедшем семилетнего ребёнка, который якобы «в цейтноте» нарушил правила безопасности.

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Baza

О том, что шахматный робот сломал палец семилетнему мальчику в ходе международного форума Moscow Chess Open, рассказал президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев. По его словам, ребёнок сделал ход, после чего поспешил, не дождавшись, пока машина завершит своё действие. В результате этого робот ухватил указательный палец мальчика и сильно его сдавил.

Окружающие помогли извлечь палец из машины, но избежать перелома не удалось. Мальчику наложили гипс, и уже на следующий день он продолжил играть. Волонтёры помогали ему записывать ходы.

Родители ребёнка хотят обратиться в прокуратуру, но вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин полагает, что мальчик сам нарушил правила.

Есть определенные правила безопасности, ребенок, видимо, в цейтноте их нарушил и, когда делал ход, не заметил, что надо было подождать.

Сергей Смагин, вице-президент Федерации шахмат Москвы

Кроме того, Смагин отметил, что этот робот «играет уже давно, лет 15», и за это время с ним не происходило подобных происшествий. Вот только, по всей видимости, это обычный промышленный робот с нужной прошивкой. Это значит, что из-за его массы и развиваемых им скоростей он должен монтироваться в бетонное основание, иначе он может просто раскачаться и упасть. Люди, находясь рядом с ним, должны соблюдать технику безопасности, которая включает ношение касок.

Впрочем, по словам Смагина, сейчас не идёт речи о том, чтобы запрещать роботу-шахматисту участвовать в турнирах.

Он абсолютно безопасный. Надо будет проанализировать, почему так случилось. У робота очень талантливый изобретатель, возможно, надо будет дополнительную систему защиты поставить. Честно говоря, я не специалист в том, как настроен робот, но случай удивительный, учитывая, сколько мероприятий прошло с его участием.

Сергей Смагин

#новости #роботы #шахматы

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24 комментария
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 John Brain
Он абсолютно безопасный, уверяю
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Ученый мангал
Родители ребёнка хотят обратиться в прокуратуру, но вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин полагает, что мальчик сам нарушил правила

Ага

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Denis Slobodskoy

И вообще, малец собирался напасть на робота и оторвать ему манипулятор! Робот был вынужден защищаться!

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Ученый мангал

Оборона ИИ

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aliftin

Ну как бы на видео видно что пацан зря полез руками. Они так-то зря вообще включили промышленного робота, но все равно - пацан виноват не меньше организаторов.

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Любимый чувак

внезапно, но незрелые гомосапиенсы будут регулярно совершать необдуманные поступки. Этот сценарий должен быть предусмотрен и кусок железа должен быть безопасным для гомосапиенса

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Pavel Klimov

да вообще, зря в шахматы полез, раз переломов боится. Это спорт, тут бывают травмы. Разнылся, ебт.

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Pavel Klimov

Если серьезно - президент федерации, конечно, мразота та еще. Под стать президенту другой федерации.

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wdst

Фига заявы на пиздюка. Сам факт такого риска травмироваться ПРИ ИГРЕ В ШАХМАТЫ не смущает? Это при том, что ребенку 7 лет некоторые наборы лего могут не продать

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Плоский кубок

Пацан вообще-то младше робота

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Кайрат Тукаев

Вы забыли 3 правила робототехники.

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Bulky Blackcrappy против войны

Азимова на них нет

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Гордон Фриман

моя любимая рубрика

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третий

Это была самозащита, если бы робот не напал, то ребенок мог разобрать его на части.

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wdst

Знаешь откуда у меня эти шрамы?
В детстве, в возрасте 7 лет, я нарушил правила техники безопасности при игре в шахматы

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Любимый чувак

киберпанк который мы заслужили

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Бывший Макс

шахматисты в касках

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Sputnik VX

похоже восстание машин уже началось, нам нужен лидер сопротивления

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Андрей Бодунов

следующая новость: Робот шахматист после проигрыша, отправил в прошлое знакомого робота-убийцу, что бы предотвратить рождение всех членов жюри.

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Юлиан Пфайзер

зато под призыв не попадёт

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Финский хот-дог

В этом меня больше всего напрягает как оператор роборуки 50 раз тычет в экран но ничего не происходит. такие штуки должны иметь килл-свитч моментальный

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Плоский кубок
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Niels Oberrheiner

Слава роботам!

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selfish ledger

Робот посчитал это наилучшим ходом для победы.

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