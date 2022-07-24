Из-за аномальной жары реакторы атомных электростанций во Франции не успевают охлаждаться Статьи редакции
Из-за этого приходится отключать часть реакторов.
Французская компания-оператор атомных электростанций EDF отключила несколько управляемых ею энергоблоков из-за рекордной жары и обмеления рек, пишет Wired. В частности, речь идёт о реакторах, расположенных вдоль рек Рона и Гаронна. Приостановка работы энергоблоков в сочетании с неисправностями и техническим обслуживанием на других реакторах могли снизить выработку ядерной энергии во Франции почти на 50%.
Повышение температуры воды и истощение рек — не единственные климатические проблемы, с которыми сталкиваются атомные электростанции. В последние годы объекты по всей северной Европе были вынуждены закрыться или снизить мощность, потому что из-за таяния ледников повысился уровень воды в мировом океане, а вода стала слишком теплой, чтобы безопасно охлаждать активные зоны реакторов.
Кроме того, есть и другие неочевидные риски: например, более частое цветение водорослей и резкое увеличение популяции медуз из-за потепления могут засорить водопроводные трубы.
При этом при проектировании и строительстве станций, многие из которых появились в 70-80-х годах, не учитывались угрозы, связанные с климатом. В 2021 году исследователи из Стэнфорда выяснили, что в 2010-х годах было в восемь раз больше отключений электроэнергии, связанных с потеплением, по сравнению с 1990-ми годами. В исследовании 2011 года, посвящённом влиянию потепления на ядерные системы охлаждения, ученые EDF спрогнозировали повышение температуры Роны на три градуса к 2050 году, что означает увеличение вероятности отключения во время периодов сильной жары.
По мнению опрошенных Wired экспертов, адаптация существующего парка станций может быть сложной — намного легче строить стойкие к климатическим угрозам объекты с нуля.
Дайте денег, снесем, заново построим, часть в карман положим
Пост не про Россию, чувак
Я забыл
Сносить не обязательно
По нашему плану заложены деньги на снос..
Это насовсем правда. АЭС могут охлаждаться, просто это будет плохо для экологии (вода будет слишком горячей для рыбы).
Вот тут нормальный разбор
https://twitter.com/nucl0id/status/1551204624786460677
Европу действительно накрыла чуть ли не самая мощная волна жары за последние десятилетия, местами температура держится за +40С
Поясню в треде, насколько серьезно и масштабно это коснулось 🇫🇷 АЭС 🧵 1/36
Потеплением, наверное
АЭС это зло из 70х. Ставить на Кипре и в Италии солнечные панели, кидать кабели в соседние страны и будем всем счастье. Если проехаться по северной Италии, там столько заброшеных деревень и домов, то есть места полно.
эксперт в треде
Пиздануло бы уже в конце концов