Из-за этого приходится отключать часть реакторов.

{"id":688883,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":688883,"gtm":null} 683 просмотров

AFP

Французская компания-оператор атомных электростанций EDF отключила несколько управляемых ею энергоблоков из-за рекордной жары и обмеления рек, пишет Wired. В частности, речь идёт о реакторах, расположенных вдоль рек Рона и Гаронна. Приостановка работы энергоблоков в сочетании с неисправностями и техническим обслуживанием на других реакторах могли снизить выработку ядерной энергии во Франции почти на 50%.

Повышение температуры воды и истощение рек — не единственные климатические проблемы, с которыми сталкиваются атомные электростанции. В последние годы объекты по всей северной Европе были вынуждены закрыться или снизить мощность, потому что из-за таяния ледников повысился уровень воды в мировом океане, а вода стала слишком теплой, чтобы безопасно охлаждать активные зоны реакторов.

Кроме того, есть и другие неочевидные риски: например, более частое цветение водорослей и резкое увеличение популяции медуз из-за потепления могут засорить водопроводные трубы.

При этом при проектировании и строительстве станций, многие из которых появились в 70-80-х годах, не учитывались угрозы, связанные с климатом. В 2021 году исследователи из Стэнфорда выяснили, что в 2010-х годах было в восемь раз больше отключений электроэнергии, связанных с потеплением, по сравнению с 1990-ми годами. В исследовании 2011 года, посвящённом влиянию потепления на ядерные системы охлаждения, ученые EDF спрогнозировали повышение температуры Роны на три градуса к 2050 году, что означает увеличение вероятности отключения во время периодов сильной жары.