Технологии
vc.ru

В России разработают оборудование для развития 6G — частоты для него не заняты, но их пока даже не изучали Статьи редакции

При этом частоты для работы сетей предыдущего поколения — 5G — операторам пока так и не выделили.

  • «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (НИИ радио) готовят проект по разработке оборудования связи шестого поколения 6G и запросили на это более 30 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом разработки проекта. По его словам, оборудование может быть создано к 2025 году.
  • Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры, Минобрнауки и Минфину до 1 августа предусмотреть в бюджете дополнительное финансирование НИОКР в сфере сетей 6G. В аппарате вице-премьера подтвердили, что такое поручение было дано.
  • Гендиректор НИИ радио Олег Иванов рассказал изданию, что в рамках проекта предполагается разработка оборудования от прототипов до постановки на производство, развитие компонентной базы, подготовку нормативно-правовой базы и исследования электромагнитной безопасности новых сетей. О деталях и финансировании говорить пока рано, уточнил он.
  • Стандарт 6G, как ожидается, будет работать в диапазоне от 95 ГГц до 3 ТГц. Но, объяснил изданию собеседник на телеком-рынке, терагерцевый диапазон ещё не выделялся ни под какие задачи и «не изучен ни с точки зрения передачи данных, ни с точки зрения безопасности для человека».
  • Сейчас большинство операторов, в том числе российских, строят сети на оборудовании с поддержкой стандарта 5G. При этом в России частоты для него операторам так и не выделили — диапазон 3,4-3,8 ГГц, который нужен для быстрого и дешёвого развёртывания 5G, сейчас занят Минобороны и Роскосмосом.
Технологии
Новости
«Деловой Петербург»: развитие 5G в России заморожено — в стране нет ни оборудования, ни подходящих частот Статьи редакции

Операторы связи не теряют надежды на запуск сети пятого поколения, но в ближайшее время необходимо сохранить хотя бы доступ к 4G.

#новости #связь #телекоммуникации

4742 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
96 комментариев
Написать комментарий...
Аккуратный рак

Обещается . Планируется. Думается. Фантазируется. Изучается. Представляется. Импортозамещается.

Хорошо обещать когда за результат все равно никто не спросит.

Ответить
Развернуть ветку
Тихий Макс

ДЕНЬГИ УЖЕ ВЫДЕЛЕНЫ
через 2 года:
ОСВОЕНЫ

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Relaxin

Как раз недавнее видео Каца про это было.
Новости в будущем времени - это не новости. События не случились.
9:29
https://youtu.be/La0BZJqvdfw

Ответить
Развернуть ветку
Alexander

от создателей нашей Силиконовой Долины (Сколково). по факту пустырь, а не долина

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
испанский смех

предусматривается

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Laur

6G 17D, утрём нос пиндосам!

Ответить
Развернуть ветку
Отдельный спрей
Там существует огромная химико-механическая индустрия духовных и плотских наслаждений и разработана целая шкала состояний блаженства тела и души. Пяти человеческих чувств стало недостаточно, и, чтобы вкусить новых услад, были, говорят, открыты ещё пять видов чувств.
Ответить
Развернуть ветку
Pavel Zamyatin

69G

Ответить
Развернуть ветку
ИгорьOK
Ответить
Развернуть ветку
Andrey Laur

69 и точка G

Ответить
Развернуть ветку
Ахтубинский Подводный Флот

Страна прекрасного будущего: построят самолеты, построят космостанцию, проведут газ в каждый дом, поднимут зарплаты, (далее сами, заебался даже на этом) И ведь не врут же суки! Все построят, только потом и не они.

Ответить
Развернуть ветку
k. schatz

и в совершенно другом месте

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Georgy Kapustin

да газ то есть и так в каждом

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Afanasiy Nezabudko

И непредсказуемого прошлого.

Ответить
Развернуть ветку
aliftin

Есть выражение "наполеоновские планы", но даже оно уже не подходит. Пройдёт сто лет и будет поговорка "Путинские планы".

Ответить
Развернуть ветку
Аккуратный рак

Начемоданить

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Александр Сурков

Маниловщина же

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

историю пишут победители

Ответить
Развернуть ветку
Yadra Balmo

Крым мог бы обеспечить шпротами половину России, но нет сырья и кадров.

Ответить
Развернуть ветку
MMX

и рыбов

Ответить
Развернуть ветку
k. schatz

а скоро и крыма не будет

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Лысина Арика
терагерцевый диапазон ещё не выделялся ни под какие задачи и «не изучен ни с точки зрения передачи данных, ни с точки зрения безопасности для человека

Ну что за бред, стандарт 6g прорабатывается уже лет пять, в том числе и сфера безопасности для человека/

Ответить
Развернуть ветку
Рвун Чехлов

С таким подходом тебе 30 миллиардов не выделят.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Радиус действия 5 метров? Через лист бумаги не проходит?

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Аккуратный рак

Ну то ж пидорастические западники изучают а тут православные дяди коли будут

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
испанский смех

какого хуя это в технологиях? перенесите в @Мемы

Ответить
Развернуть ветку
The Pielot

Планировать можно хоть космос полностью колонизировать к 2030 году. На деле эти хуесосы опять попилят 30ккк, это всем понятно

Ответить
Развернуть ветку
MMX

https://lenta.ru/news/2006/01/25/moon/

Российская лунная база появится раньше…
Российская база на Луне появится в 2015 году, а еще через пять лет там начнут добывать гелий-3 для…
lenta.ru
Ответить
Развернуть ветку
Йолкин

Я сразу тэг Панорама искать полез. Нету. Странно, как раз их новость

Ответить
Развернуть ветку
ан

Отчёт о выполненной работе будет таков -

Основные исследования - прослушивание эфира частот 95 - 96 ГГц с шагом 1 MHz ежедневно в течении 3 лет.
За период исследования частот 6G, частот 6G не обнаружено блять.

Ответить
Развернуть ветку
Massey Ferguson

5D кинотеатры, 6G связь. Всегда на два шага впереди паровоза!

Ответить
Развернуть ветку
Few

Пока весь мир переходит на 5G, мы сделаем 6G. Пока весь мир переходит на электромобили, мы начнем выпускать машины с гравитационным двигателем (но без ABS и подушек безопасности).

Ответить
Развернуть ветку
BigBrotherBear

Не "разработают оборудование для развития 6G", а "готовят проект по разработке оборудования связи шестого поколения 6G и запросили на это более 30 млрд рублей". Но есть нюанс, да, блядь?)

Петька (П) спрашивает у Чапаева (Ч): «Василий Иванович, а что такое нюанс?»
Ч: — Снимай штаны Петька, покажу.
Петька немного недоумевет, но снимает штаны.
Чапаев подходит сзади и засовывает ему понятно что, понятно куда, и объясняет:
— Вот смотри Петька. Вроде и у тебя х@й в жопе и у меня х@й в жопе… Но!
Есть один нюанс…

Тут аналогично "разработают", но проект по разработке это нихуя не оборудование)

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

не охуел ли ты часом нам тут рассказывать анекдот про нюанс

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Неудобная правда

Государство теперь единственный крупный инвестор, поэтому такие "питчи в лифтах" будут появляться регулярно. Это не более, чем просьба дайте денег, потому что больше неоткуда.

Ответить
Развернуть ветку
Болезненный Филипп

пусть оптоволокно по всему дальнему востоку проведут, экспериментаторы хуевы

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Автономный вентилятор

Не ну это даже разумно, раз упёрлись в отсутствие 5G, то сразу перейти к планированию 6G чтобы всякие туполобые вояки опять не зарезервировали.

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

догнать и перегнать

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Иногентий Нацпредательвович

Ты не догоняешь.
В РФ частоты все изначально занято вояками.
Они выделяют нужные частоты гражданке.
Если захотят.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
oleg stolyarov

Чё??? Серьезно??? Назовите хоть одну российскую вещь
( кроме оружия) которую разработали и производят в России и которой пользуется весь мир. Очередной робот " Федор" епьтафон и суперкар Маруся.😁👍

Ответить
Развернуть ветку
Some1 Else

6G и точка... G

Ответить
Развернуть ветку
Олег Тимофеев

Уведомляю всех, как в прошлом специалист по головным частям ракет. Есть множество ОМП, и это не только ядерное, термоядерное, химическое, биологическое оружие, а их аж 19 видов. Одно из них, так называемая "радиобомба", но в реальности там 6 видов ОМП. Так вот, частоты от 73 Ггц вообще-то считаются боевыми частотами, и целенаправленное их воздействие, к примеру с каспускулярностью и достаточной мощностью, может поражать ЦНС человека, и он просто превращается в "кактус".
При блокировке работы гиппокампа, вызванного спазмом нейронов мозга, а он выполняет роль оперативной памяти у человека, человек может превратиться в животное, и единственная его цель будет, это животные инстинкты, к примеру жрать жрать и жрать. Это типа "зомбиапокалипсиса".
Поэтому надо быть очень и очень осторожным, в использовании частот.
Написанное в 3 Тгц, что-то из области фантастики. Если две такие волны сойдутся в одну точку, то мы и вовсе можем получить необратимые термоядерные реакции, т.к. тритий и дейтерий у нас в природе кругом, особенно много в морской воде. Мы так с легкостью превратим землю во второе солнце, с непрерывными термоядерными реакциями.
Да, главным условием при этом, это мощность излучения, но могут быть условия, при которых даже малая мощность может вызвать цепную реакцию.
Даже на частоте в 300Ггц, при двух волнах в точку, любой бетон, это склад динамита. Цемент одно из самых мощных взрывных веществ при определенных условиях. Разрушение связей между частицами, плотно прилегающими друг к другу, может вызвать эффект расталкивания, а при достаточной инерции происходит огромный выброс энергии.
И это не шиза какая-то.

Ответить
Развернуть ветку
Berendeeyy

G59

Ответить
Развернуть ветку
Автономный вентилятор

5.9G

Ответить
Развернуть ветку
СвободуПопугаям

Всё восстановят, всё отстроят (с)

Ответить
Развернуть ветку
Имбирный пряник

Ждём через пару лет процессоры на 1 нм Российского производства
Во фсин клепать)

Ответить
Развернуть ветку
Конь Федерации

Все закончится денацификацией бюджета и птицепадом над Москвой.

Ответить
Развернуть ветку
Нижний интернет

Ахахахаха наканецта

Ответить
Развернуть ветку
Костя Симоненко

Лучше сразу анонсировать разработку телепорта и машины времени

Ответить
Развернуть ветку
IvanDurov

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Басараб

666G это частота сатаны

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Косинов

Верю. Бюджет будет освоен.

Ответить
Развернуть ветку
Georgy Kapustin

АХАХАХАХАХАХХАХАХАХХАХАХХА

Ответить
Развернуть ветку
Emmet Brown, Dr.

Действительно, ведь импортное оборудование для 5G (уж не говоря о 4G) уже успешно импортозаместили по существующим западным разработкам.

Ответить
Развернуть ветку
Georgy Kapustin

это просто, я с утра как встал, так смеюсь ахахха

Ответить
Развернуть ветку
1 2

В Truth Seekers было про 8G. Нашёл только этот отрывок: https://coub.com/view/2l5r1y

Ответить
Развернуть ветку
Пространственный кубок

Классические российские новости о планах.

Ответить
Развернуть ветку
Перелом Пупка

Очередной эфемерный эксклюзив от Распилково

Ответить
Развернуть ветку
Stanley

Сколтех и НИИ Радио такие:

Зачем воровать на существующей технологии, которую мы не способны повторить, когда можно воровать на том, чего ещё не существует в принципе?
Да ещё и в надежде на то, что существовать не будет!

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Дай Бог хотя бы 4G адекватно в городе работать будет, а они про какой-то фантастический 6G говорят.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 96 комментариев
null