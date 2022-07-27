В России разработают оборудование для развития 6G — частоты для него не заняты, но их пока даже не изучали Статьи редакции
При этом частоты для работы сетей предыдущего поколения — 5G — операторам пока так и не выделили.
- «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (НИИ радио) готовят проект по разработке оборудования связи шестого поколения 6G и запросили на это более 30 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом разработки проекта. По его словам, оборудование может быть создано к 2025 году.
- Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры, Минобрнауки и Минфину до 1 августа предусмотреть в бюджете дополнительное финансирование НИОКР в сфере сетей 6G. В аппарате вице-премьера подтвердили, что такое поручение было дано.
- Гендиректор НИИ радио Олег Иванов рассказал изданию, что в рамках проекта предполагается разработка оборудования от прототипов до постановки на производство, развитие компонентной базы, подготовку нормативно-правовой базы и исследования электромагнитной безопасности новых сетей. О деталях и финансировании говорить пока рано, уточнил он.
- Стандарт 6G, как ожидается, будет работать в диапазоне от 95 ГГц до 3 ТГц. Но, объяснил изданию собеседник на телеком-рынке, терагерцевый диапазон ещё не выделялся ни под какие задачи и «не изучен ни с точки зрения передачи данных, ни с точки зрения безопасности для человека».
- Сейчас большинство операторов, в том числе российских, строят сети на оборудовании с поддержкой стандарта 5G. При этом в России частоты для него операторам так и не выделили — диапазон 3,4-3,8 ГГц, который нужен для быстрого и дешёвого развёртывания 5G, сейчас занят Минобороны и Роскосмосом.
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Обещается . Планируется. Думается. Фантазируется. Изучается. Представляется. Импортозамещается.
Хорошо обещать когда за результат все равно никто не спросит.
ДЕНЬГИ УЖЕ ВЫДЕЛЕНЫ
через 2 года:
ОСВОЕНЫ
Как раз недавнее видео Каца про это было.
Новости в будущем времени - это не новости. События не случились.
9:29
https://youtu.be/La0BZJqvdfw
от создателей нашей Силиконовой Долины (Сколково). по факту пустырь, а не долина
предусматривается
6G 17D, утрём нос пиндосам!
69G
69 и точка G
Страна прекрасного будущего: построят самолеты, построят космостанцию, проведут газ в каждый дом, поднимут зарплаты, (далее сами, заебался даже на этом) И ведь не врут же суки! Все построят, только потом и не они.
и в совершенно другом месте
да газ то есть и так в каждом
И непредсказуемого прошлого.
Есть выражение "наполеоновские планы", но даже оно уже не подходит. Пройдёт сто лет и будет поговорка "Путинские планы".
Начемоданить
Маниловщина же
историю пишут победители
Крым мог бы обеспечить шпротами половину России, но нет сырья и кадров.
и рыбов
а скоро и крыма не будет
Ну что за бред, стандарт 6g прорабатывается уже лет пять, в том числе и сфера безопасности для человека/
С таким подходом тебе 30 миллиардов не выделят.
Радиус действия 5 метров? Через лист бумаги не проходит?
Ну то ж пидорастические западники изучают а тут православные дяди коли будут
какого хуя это в технологиях? перенесите в @Мемы
Планировать можно хоть космос полностью колонизировать к 2030 году. На деле эти хуесосы опять попилят 30ккк, это всем понятно
https://lenta.ru/news/2006/01/25/moon/
Я сразу тэг Панорама искать полез. Нету. Странно, как раз их новость
Отчёт о выполненной работе будет таков -
Основные исследования - прослушивание эфира частот 95 - 96 ГГц с шагом 1 MHz ежедневно в течении 3 лет.
За период исследования частот 6G, частот 6G не обнаружено блять.
5D кинотеатры, 6G связь. Всегда на два шага впереди паровоза!
Пока весь мир переходит на 5G, мы сделаем 6G. Пока весь мир переходит на электромобили, мы начнем выпускать машины с гравитационным двигателем (но без ABS и подушек безопасности).
Не "разработают оборудование для развития 6G", а "готовят проект по разработке оборудования связи шестого поколения 6G и запросили на это более 30 млрд рублей". Но есть нюанс, да, блядь?)
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Петька (П) спрашивает у Чапаева (Ч): «Василий Иванович, а что такое нюанс?»
Ч: — Снимай штаны Петька, покажу.
Петька немного недоумевет, но снимает штаны.
Чапаев подходит сзади и засовывает ему понятно что, понятно куда, и объясняет:
— Вот смотри Петька. Вроде и у тебя х@й в жопе и у меня х@й в жопе… Но!
Есть один нюанс…
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Тут аналогично "разработают", но проект по разработке это нихуя не оборудование)
не охуел ли ты часом нам тут рассказывать анекдот про нюанс
Государство теперь единственный крупный инвестор, поэтому такие "питчи в лифтах" будут появляться регулярно. Это не более, чем просьба дайте денег, потому что больше неоткуда.
пусть оптоволокно по всему дальнему востоку проведут, экспериментаторы хуевы
Не ну это даже разумно, раз упёрлись в отсутствие 5G, то сразу перейти к планированию 6G чтобы всякие туполобые вояки опять не зарезервировали.
догнать и перегнать
Ты не догоняешь.
В РФ частоты все изначально занято вояками.
Они выделяют нужные частоты гражданке.
Если захотят.
Чё??? Серьезно??? Назовите хоть одну российскую вещь
( кроме оружия) которую разработали и производят в России и которой пользуется весь мир. Очередной робот " Федор" епьтафон и суперкар Маруся.😁👍
6G и точка... G
Уведомляю всех, как в прошлом специалист по головным частям ракет. Есть множество ОМП, и это не только ядерное, термоядерное, химическое, биологическое оружие, а их аж 19 видов. Одно из них, так называемая "радиобомба", но в реальности там 6 видов ОМП. Так вот, частоты от 73 Ггц вообще-то считаются боевыми частотами, и целенаправленное их воздействие, к примеру с каспускулярностью и достаточной мощностью, может поражать ЦНС человека, и он просто превращается в "кактус".
При блокировке работы гиппокампа, вызванного спазмом нейронов мозга, а он выполняет роль оперативной памяти у человека, человек может превратиться в животное, и единственная его цель будет, это животные инстинкты, к примеру жрать жрать и жрать. Это типа "зомбиапокалипсиса".
Поэтому надо быть очень и очень осторожным, в использовании частот.
Написанное в 3 Тгц, что-то из области фантастики. Если две такие волны сойдутся в одну точку, то мы и вовсе можем получить необратимые термоядерные реакции, т.к. тритий и дейтерий у нас в природе кругом, особенно много в морской воде. Мы так с легкостью превратим землю во второе солнце, с непрерывными термоядерными реакциями.
Да, главным условием при этом, это мощность излучения, но могут быть условия, при которых даже малая мощность может вызвать цепную реакцию.
Даже на частоте в 300Ггц, при двух волнах в точку, любой бетон, это склад динамита. Цемент одно из самых мощных взрывных веществ при определенных условиях. Разрушение связей между частицами, плотно прилегающими друг к другу, может вызвать эффект расталкивания, а при достаточной инерции происходит огромный выброс энергии.
И это не шиза какая-то.
G59
5.9G
Всё восстановят, всё отстроят (с)
Ждём через пару лет процессоры на 1 нм Российского производства
Во фсин клепать)
Все закончится денацификацией бюджета и птицепадом над Москвой.
Ахахахаха наканецта
Лучше сразу анонсировать разработку телепорта и машины времени
6Г
666G это частота сатаны
Верю. Бюджет будет освоен.
АХАХАХАХАХАХХАХАХАХХАХАХХА
Действительно, ведь импортное оборудование для 5G (уж не говоря о 4G) уже успешно импортозаместили по существующим западным разработкам.
это просто, я с утра как встал, так смеюсь ахахха
В Truth Seekers было про 8G. Нашёл только этот отрывок: https://coub.com/view/2l5r1y
Классические российские новости о планах.
Очередной эфемерный эксклюзив от Распилково
Сколтех и НИИ Радио такие:
Зачем воровать на существующей технологии, которую мы не способны повторить, когда можно воровать на том, чего ещё не существует в принципе?
Да ещё и в надежде на то, что существовать не будет!
Дай Бог хотя бы 4G адекватно в городе работать будет, а они про какой-то фантастический 6G говорят.