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Технологии

Google добавила «фотореалистичные виды с воздуха» почти к ста достопримечательностям на Google Maps Статьи редакции

С нового ракурса теперь можно посмотреть на виды Барселоны, Лондона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Токио.

3447 просмотров

Google внедрила в сервис Google Maps функцию обзора с высоты птичьего полёта, чем-то напоминающую Flyover в Apple Maps. По словам директора по продуктам Google Maps Аманды Лейхт Мур, это первый шаг к запуску иммерсивного просмотра — «опыта, в котором искусственный интеллект сочетается с миллиардами снимками улиц высокой чёткости, спутниковых и аэрофотоснимков». Иммерсивный вид также будет включать виды внутри помещений и информацию, такую как трафик и погода, нанесённые на карту.

В дополнение к видам с воздуха Google добавила в сервис несколько других функций. Теперь для велосипедных маршрутов будет предоставляться дополнительная информация — вроде того, является ли конкретная дорога, по которой предложено двигаться, главной или второстепенной, и есть ли на маршруте лестницы или крутые холмы.

Также если один пользователь поделился данными о своём местоположении, другой сможете получать уведомления, когда тот доберется до какого-либо места или покинет его.

Новые уведомления о местоположении
Новые уведомления о местоположении

Функция обзора с воздуха и уведомления о совместном использовании местоположения уже доступны по всему миру на iOS и Android. Обновлённая информация о велосипедном маршруте появится в «ближайшие недели».

#googlemaps #google #карты #новости

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33 комментария
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Поздний динозавр

Выглядит потрясно. Но надеюсь, что смогу посмотреть однажды на всё это вживую.

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dm

когда вижу не саркастический коммент на тж думаю а не пост-пост ирония ли это? а не пытаются ли меня наебать? где автор так тонко шутит что я не вдупляю?

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Чувак против войны

Все так. Он говорит о том, что верит в реинкарнацию и надеятся что однажды станет птицей чтобы с высоты птичего полёта посмотреть на все это вживую.

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Свойственный нос

гей-птицей

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taff

Хорошей гей-птицей

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Andrey Laur

Google maps для велосипедов сосет. OSM лучше.

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дорогой БРАТ Донателло

а мне больше нравится айфон

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Вагинальный кал

А я веган

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Пластиковое Окно

А я белый гетеро русский мужик

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Вагинальный кал

Zа Vладимира Vладимировича Путина?

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Пластиковое Окно

Нет, написал же, что гетеро

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похер

VZO PUU!

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Отец сына маминой подруги

Обезьяна.жпг

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Just Whatever

Мои отношения с OSM очень смешанные. С одной стороны, реальное наличие велодорожек, тропинок и велопутей; с другой навигатор немного долбанутый и иногда может отправить в 3 обхода.

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Пластиковое Окно

Тем временем в хуяндексе пососали хуй. Держу в курсе.

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Специализированный ихтиандр

а yahoo?

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Пластиковое Окно

Я не некрофил.

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Like.no.other

никто не совершенен

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Пластиковое Окно

Ты уверен?

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Like.no.other

никто, а ничто

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Пластиковое Окно

Ты уверен?

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Like.no.other

Ты победил, я проиграл

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Дмитрий Рылеев

Когда сделают злостопримичательности с дворцом за 100 лям?

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Иван Демченко

Сотне. Жесть люди косноязычные

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zheka100pudov

Как им воспользоваться?

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Стыд

Эта штука была уже несколько лет в Google Earth.
Они просто из одного своего продукта перенесли фишку в другой.

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Плотва обыкновенная

Родину-Мать и Майдан Незалежности добавили ?

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Alex Blake

Когда я уже смогу рассмотреть свою хрущевку со всех ракурсов и с высоты птичьего полёта?

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Cloud-hidden

Дрон тебе в помощь. Гугл не скоро доберётся до твоей хрущёвки.

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Pavel Zamyatin

Ждём Антоновский мост

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musoka

статья кривая
"Допустим, вы планируете поездку в Нью-Йорк. С этим обновлением вы сможете увидеть, на что похож Эмпайр-стейт-билдинг вблизи, и решить, хотите ли вы добавить его в маршрут своей поездки. Чтобы увидеть вид с воздуха, где бы они ни были доступны, найдите ориентир в Картах Google и перейдите в раздел «Фотографии»."
нет там нефига в разделе фотографии

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Интеллектуальный кран

3д дачи деда нет? хуйня, а не гугол

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Оффер на релокацию

У Яндекса эта херня уже давным давно, с воздушного шара снимают

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