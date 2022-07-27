Google добавила «фотореалистичные виды с воздуха» почти к ста достопримечательностям на Google Maps Статьи редакции
С нового ракурса теперь можно посмотреть на виды Барселоны, Лондона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Токио.
Google внедрила в сервис Google Maps функцию обзора с высоты птичьего полёта, чем-то напоминающую Flyover в Apple Maps. По словам директора по продуктам Google Maps Аманды Лейхт Мур, это первый шаг к запуску иммерсивного просмотра — «опыта, в котором искусственный интеллект сочетается с миллиардами снимками улиц высокой чёткости, спутниковых и аэрофотоснимков». Иммерсивный вид также будет включать виды внутри помещений и информацию, такую как трафик и погода, нанесённые на карту.
В дополнение к видам с воздуха Google добавила в сервис несколько других функций. Теперь для велосипедных маршрутов будет предоставляться дополнительная информация — вроде того, является ли конкретная дорога, по которой предложено двигаться, главной или второстепенной, и есть ли на маршруте лестницы или крутые холмы.
Также если один пользователь поделился данными о своём местоположении, другой сможете получать уведомления, когда тот доберется до какого-либо места или покинет его.
Функция обзора с воздуха и уведомления о совместном использовании местоположения уже доступны по всему миру на iOS и Android. Обновлённая информация о велосипедном маршруте появится в «ближайшие недели».
Выглядит потрясно. Но надеюсь, что смогу посмотреть однажды на всё это вживую.
когда вижу не саркастический коммент на тж думаю а не пост-пост ирония ли это? а не пытаются ли меня наебать? где автор так тонко шутит что я не вдупляю?
Все так. Он говорит о том, что верит в реинкарнацию и надеятся что однажды станет птицей чтобы с высоты птичего полёта посмотреть на все это вживую.
гей-птицей
Хорошей гей-птицей
Google maps для велосипедов сосет. OSM лучше.
а мне больше нравится айфон
А я веган
А я белый гетеро русский мужик
Zа Vладимира Vладимировича Путина?
Нет, написал же, что гетеро
VZO PUU!
Обезьяна.жпг
Мои отношения с OSM очень смешанные. С одной стороны, реальное наличие велодорожек, тропинок и велопутей; с другой навигатор немного долбанутый и иногда может отправить в 3 обхода.
Тем временем в хуяндексе пососали хуй. Держу в курсе.
а yahoo?
Я не некрофил.
никто не совершенен
Ты уверен?
никто, а ничто
Ты уверен?
Ты победил, я проиграл
Когда сделают злостопримичательности с дворцом за 100 лям?
Сотне. Жесть люди косноязычные
Как им воспользоваться?
Эта штука была уже несколько лет в Google Earth.
Они просто из одного своего продукта перенесли фишку в другой.
Родину-Мать и Майдан Незалежности добавили ?
Когда я уже смогу рассмотреть свою хрущевку со всех ракурсов и с высоты птичьего полёта?
Дрон тебе в помощь. Гугл не скоро доберётся до твоей хрущёвки.
Ждём Антоновский мост
статья кривая
"Допустим, вы планируете поездку в Нью-Йорк. С этим обновлением вы сможете увидеть, на что похож Эмпайр-стейт-билдинг вблизи, и решить, хотите ли вы добавить его в маршрут своей поездки. Чтобы увидеть вид с воздуха, где бы они ни были доступны, найдите ориентир в Картах Google и перейдите в раздел «Фотографии»."
нет там нефига в разделе фотографии
3д дачи деда нет? хуйня, а не гугол
У Яндекса эта херня уже давным давно, с воздушного шара снимают