С нового ракурса теперь можно посмотреть на виды Барселоны, Лондона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Токио.

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Google внедрила в сервис Google Maps функцию обзора с высоты птичьего полёта, чем-то напоминающую Flyover в Apple Maps. По словам директора по продуктам Google Maps Аманды Лейхт Мур, это первый шаг к запуску иммерсивного просмотра — «опыта, в котором искусственный интеллект сочетается с миллиардами снимками улиц высокой чёткости, спутниковых и аэрофотоснимков». Иммерсивный вид также будет включать виды внутри помещений и информацию, такую как трафик и погода, нанесённые на карту.

В дополнение к видам с воздуха Google добавила в сервис несколько других функций. Теперь для велосипедных маршрутов будет предоставляться дополнительная информация — вроде того, является ли конкретная дорога, по которой предложено двигаться, главной или второстепенной, и есть ли на маршруте лестницы или крутые холмы.

Также если один пользователь поделился данными о своём местоположении, другой сможете получать уведомления, когда тот доберется до какого-либо места или покинет его.

Новые уведомления о местоположении

Новые уведомления о местоположении