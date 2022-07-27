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Технологии

Apple, Google и Microsoft использовали в производстве золото, нелегально добытое с земель коренных народов Бразилии Статьи редакции

Крупнейшие технологические компании получали продукцию от двух аффинажных заводов — итальянского Chimet и бразильского Marsam.

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Телефоны и компьютеры под брендами Apple и Microsoft, а также суперсерверы Google и Amazon имеют в своем составе золотые нити — часть этого металла производители получили в результате незаконной добычи на Амазонке, выяснил Repórter Brasil.

По данным издания, в 2020 и 2021 годах компании приобретали металл у нескольких аффинажных заводов, в том числе у итальянского Chimet, который бразильская полиция подозревает в незаконной добыче золота на землях коренного народа каяпо. Технологические гиганты также сотрудничали с бразильской Marsam, которую обвиняют в нанесении ущерба окружающей среде через незаконную добычу золота.

Как утверждает Repórter Brasil, у бразильских следственных органов есть доказательства того, что Chimet и Marsam косвенно приобретали незаконно добытое золото. Тем не менее, два аффинажных завода сертифицированы и считаются «пригодными» для продажи в США и Европе — регионах, которые требуют большей прозрачности поставщиков руды, в дополнение к более строгим критериям в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и нарушением прав человека.

Repórter Brasil также получил доступ к документам, которые Apple, Google, Microsoft и Amazon по закону обязаны отправить в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) со списком своих поставщиков не только золота, но и олова, вольфрама и тантала. Компании, котирующиеся на фондовой бирже США, должны ежегодно отчитываться о том, используют ли они так называемые «конфликтные руды» в своих производственных цепочках.

Обработка металла на аффинажном заводе Chimet, Disclosure

Однако проблема в том, что Бразилия не считается «зоной риска», где добыча полезных ископаемых сопровождается нарушениями закона.

И Комиссия по ценным бумагам и биржам США, и американские компании закрывают глаза на происхождение золота, прибывающего в страну.

Пайал Сампат, директор программы добычи полезных ископаемых в Earthworks

Кроме того, есть проблемы и с органами сертификации в самой Бразилии. По данным Instituto Socioambiental, порядка 28% золота, добытого в Бразилии, имеет незаконное происхождение — но большинство при этом сертифицировано.

В Бразилии нет надёжных механизмов отслеживания золота, поэтому существует большой риск сертификации металла, загрязнённого в результате нарушений прав человека на землях коренных народов в Амазонии.

Родриго Оливейра, юрисконсульт ISA

Важным звеном в поставках нелегального сырья является Дистрибьютор облигаций и ценных бумаг (DTVM) — учреждение, уполномоченное ЦБ Бразилии сопровождать сделки на финансовых рынках, в том числе покупку драгоценных металлов. Через нее Marsam и Chimet приобретают ценное сырьё.

Незаконное золото, добытое в результате подпольной добычи или на охраняемых территориях (ими в Бразилии являются земли коренных народов), «легализуется» в тот момент, когда DTVM покупает продукт. Продавец золота заполняет бумажный счёт-фактуру и самостоятельно заявляет, откуда взялась золотая руда: мошенники могут сказать, что происхождение — легальная добыча, даже если это не так. Проверить это очень сложно, а после легализации металл могут продать крупным переработчикам, ювелирным магазинам, банкам, правительствам и некоторым из самых известных брендов в мире, включая Apple, Microsoft, Google и Amazon.

Repórter Brasil обратилось в Apple, Microsoft, Google и Amazon, и какие-либо действия предприняла только Apple. Компания исключила Marsam из списка поставщиков, но, впрочем, продолжила работать с Chimet.

Незаконная добыча полезных ископаемых на территории коренных народов мундуруку, Amazon Watch)

#золото #ископаемые #google #amazon #microsoft #apple #новости

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32 комментария
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 selfish ledger

Подрядчик в стране третьего мира нечист. Для крутого заголовка давайте напишем что это мегакорпорации в чём-то виноваты.

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Недостаточный велосипед
Редакция ТэЖэ пользуется компьютерами и телефонами, в производстве которых применялось золото, нелегально добытое с земель коренных народов Бразилии.
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Отдельный спрей

Редакция ТЖ греется российским газом, деньги от которого идут Кремлю

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selfish ledger

Те же компании, которые предоставляют телефоны для наркобизнеса, human trafficking и тд.

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у дракона понос

Это как у нас, кто-то убил Немцова, а все думают что Путин заказал. Да?

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selfish ledger

Я думаю там Кадыров был, а Путин как бы и не против был.

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BigBrotherBear

Вести честный бизнес с нищей коррумпированной страной? Хм, что же может пойти не так?)

Напомнило: "Я плакал, господа! Ебал и плакал!".

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Широкий Валера

Они используют детский труд!
Срочно вывезти из без того бедных стран заводы!
Им нельзя работать!

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Отдельный спрей

Газпром и Роснефть использовали в производстве нефть и газ, нелегально добытые с земель коренных народов России

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Полноценный Орзэмэс

Коренные народы нелегально проживали в районах нефтепромысла Роснефти и Газпрома =)

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Отдельный спрей

сюжет: на машине времени отправиться в прошлое и разместить там межевые знаки газмяса

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BigBrotherBear
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BigBrotherBear

1) "у бразильских следственных органов есть доказательства того" будет решение суда — приходите. Пока — нах идите. Пока хватает одного с доказательствами нападения в 4х местах...
2) "Тем не менее, два аффинажных завода сертифицированы и считаются «пригодными» для продажи в США и Европе" - ну и каким хуем тут Apple, Google, Microsoft? - Вот кто и где аффилировал, туда и идите. На хуй! =)
3) "проблемы и с органами сертификации в самой Бразилии. По данным Instituto Socioambiental, порядка 28% золота, добытого в Бразилии, имеет незаконное происхождение — но большинство при этом сертифицировано" - вот и ебитесь сами)
4) "Repórter Brasil обратилось в Apple, Microsoft, Google и Amazon" - а в Спортлото они не хотят обратиться?

Короче, подзалупная перхоть вместо нормального обращения в суд на месте или международный — ебашит дикую хуйню вообще левым людям, которые по всем параметрам всё делают легально. А потом все подряд с этого высасывают новость)

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VVish

Это потому что в Бразильский суд если они подадут это - для них в Бразилии организуют внеплановый тур по друнглям. У меня подруга что работает медицинским пилотом рассказывала как буквально недавно там выловили из трясины пару трупов хорошенько похаванных - британца и еще кого-то, нашли только исполнителей, а заказчкиов - всей правды мы офк не узнаем.

Там вообще не особо с жизнью церемонятся те, кто копает под их схемы.

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BigBrotherBear

После публичного заявления на весь мир их и так найдут.
А в суде можно было бы хотя бы на доказательства глянуть и пойти по инстанциям выше, в международные.
Это вполне может быть местная разборка картелей золотодобытчиков и названные компании это вообще никак не жарит.

Будто в СНГ церемонятся)

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дорогой БРАТ Донателло

ну все разрабы становитесь на колено

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Богдан Мамаев

Громче заголовок! Ещё громче! Да с упором на то, что это именно они использовали и очень были рады этому!

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IvanDurov

Что-то похожее было в России. Типо ИКЕА покупала дерево у российской фирмы, и эта фирма вырубала деревья которых рубить нельзя было.

https://tjournal.ru/news/410558-rassledovanie-britanskoy-earthsight-irkutskiy-politik-evgeniy-bakurov-nezakonno-dobyval-les-i-prodaval-ego-ikea

Расследование британской Earthsight: иркутский…
«Такие, как я, не тонут», — рассказал один из богатейших чиновников России в документальном фильме…
tjournal.ru
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BigBrotherBear

"леса на участках, сертифицированных международным Лесным попечительских советом (FSC)" - какие вопросы к ИКЕА =)

Британские журналисты тоже высосали заголовок с залупы, ради хайпа.

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Разноцветный украинец

а ещё они пили воду в которой рыбы совокуплялись

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Клаус Шульце

Куплю компьютер под брендом "Microsoft".

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Достаточный супер_стар

Ну смартфоны были же у них.

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Матвей Коновалов

Microsoft Surface is a series of touchscreen-based personal computers, tablets and interactive whiteboards designed and developed by Microsoft, running the Microsoft Windows operating system

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Surface

Microsoft Surface
Microsoft Surface is a series of touchscreen-based personal computers, tablets and interactive…
en.m.wikipedia.org
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Клаус Шульце

Собирается где? В Китае на фабрике Foxconn?
Неужели коммунистическим китайским товарищам не стыдно покупать по дешевке ворованное из недров Амазонии золото?
А ведь краснопузые болтали, что никакой эксплуатации человека человеком.

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sf

тупой кликбейт

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Dmytry Kovalsky

Я слышал один мальчик насобирал старых телефонов переплавил их и добыл килограмм золота. Больше его никто не видел

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Отдельный спрей

его — золото, килограмм или мальчика?

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Dmytry Kovalsky

Одина

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luxury

У критиков просто совести нет, детям на производствах Эппл надо чем-то питаться, поэтому на золоте приходится экономить.

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Trurl McByte

НАТО использовало продукцию Apple, Google и Microsoft, которые использовали в производстве золото, нелегально добытое с земель коренных народов Бразилии

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Роботы из зубной пасты

А почему на 1 фото самсунг гелекси С2 + куски ещё от какого-то самсунговской же подделки под телефон? Откуда там золото?

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Мокрый томагавк_два
Телефоны и компьютеры под брендами Apple и Microsoft имеют в своем составе золотые нити

телефоны под управлением Android - лобковые волосы

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