Apple, Google и Microsoft использовали в производстве золото, нелегально добытое с земель коренных народов Бразилии Статьи редакции
Крупнейшие технологические компании получали продукцию от двух аффинажных заводов — итальянского Chimet и бразильского Marsam.
Телефоны и компьютеры под брендами Apple и Microsoft, а также суперсерверы Google и Amazon имеют в своем составе золотые нити — часть этого металла производители получили в результате незаконной добычи на Амазонке, выяснил Repórter Brasil.
По данным издания, в 2020 и 2021 годах компании приобретали металл у нескольких аффинажных заводов, в том числе у итальянского Chimet, который бразильская полиция подозревает в незаконной добыче золота на землях коренного народа каяпо. Технологические гиганты также сотрудничали с бразильской Marsam, которую обвиняют в нанесении ущерба окружающей среде через незаконную добычу золота.
Как утверждает Repórter Brasil, у бразильских следственных органов есть доказательства того, что Chimet и Marsam косвенно приобретали незаконно добытое золото. Тем не менее, два аффинажных завода сертифицированы и считаются «пригодными» для продажи в США и Европе — регионах, которые требуют большей прозрачности поставщиков руды, в дополнение к более строгим критериям в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и нарушением прав человека.
Repórter Brasil также получил доступ к документам, которые Apple, Google, Microsoft и Amazon по закону обязаны отправить в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) со списком своих поставщиков не только золота, но и олова, вольфрама и тантала. Компании, котирующиеся на фондовой бирже США, должны ежегодно отчитываться о том, используют ли они так называемые «конфликтные руды» в своих производственных цепочках.
Однако проблема в том, что Бразилия не считается «зоной риска», где добыча полезных ископаемых сопровождается нарушениями закона.
Кроме того, есть проблемы и с органами сертификации в самой Бразилии. По данным Instituto Socioambiental, порядка 28% золота, добытого в Бразилии, имеет незаконное происхождение — но большинство при этом сертифицировано.
Важным звеном в поставках нелегального сырья является Дистрибьютор облигаций и ценных бумаг (DTVM) — учреждение, уполномоченное ЦБ Бразилии сопровождать сделки на финансовых рынках, в том числе покупку драгоценных металлов. Через нее Marsam и Chimet приобретают ценное сырьё.
Незаконное золото, добытое в результате подпольной добычи или на охраняемых территориях (ими в Бразилии являются земли коренных народов), «легализуется» в тот момент, когда DTVM покупает продукт. Продавец золота заполняет бумажный счёт-фактуру и самостоятельно заявляет, откуда взялась золотая руда: мошенники могут сказать, что происхождение — легальная добыча, даже если это не так. Проверить это очень сложно, а после легализации металл могут продать крупным переработчикам, ювелирным магазинам, банкам, правительствам и некоторым из самых известных брендов в мире, включая Apple, Microsoft, Google и Amazon.
Repórter Brasil обратилось в Apple, Microsoft, Google и Amazon, и какие-либо действия предприняла только Apple. Компания исключила Marsam из списка поставщиков, но, впрочем, продолжила работать с Chimet.
Подрядчик в стране третьего мира нечист. Для крутого заголовка давайте напишем что это мегакорпорации в чём-то виноваты.
Редакция ТЖ греется российским газом, деньги от которого идут Кремлю
Те же компании, которые предоставляют телефоны для наркобизнеса, human trafficking и тд.
Это как у нас, кто-то убил Немцова, а все думают что Путин заказал. Да?
Я думаю там Кадыров был, а Путин как бы и не против был.
Вести честный бизнес с нищей коррумпированной страной? Хм, что же может пойти не так?)
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Напомнило: "Я плакал, господа! Ебал и плакал!".
Они используют детский труд!
Срочно вывезти из без того бедных стран заводы!
Им нельзя работать!
Газпром и Роснефть использовали в производстве нефть и газ, нелегально добытые с земель коренных народов России
Коренные народы нелегально проживали в районах нефтепромысла Роснефти и Газпрома =)
сюжет: на машине времени отправиться в прошлое и разместить там межевые знаки газмяса
1) "у бразильских следственных органов есть доказательства того" будет решение суда — приходите. Пока — нах идите. Пока хватает одного с доказательствами нападения в 4х местах...
2) "Тем не менее, два аффинажных завода сертифицированы и считаются «пригодными» для продажи в США и Европе" - ну и каким хуем тут Apple, Google, Microsoft? - Вот кто и где аффилировал, туда и идите. На хуй! =)
3) "проблемы и с органами сертификации в самой Бразилии. По данным Instituto Socioambiental, порядка 28% золота, добытого в Бразилии, имеет незаконное происхождение — но большинство при этом сертифицировано" - вот и ебитесь сами)
4) "Repórter Brasil обратилось в Apple, Microsoft, Google и Amazon" - а в Спортлото они не хотят обратиться?
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Короче, подзалупная перхоть вместо нормального обращения в суд на месте или международный — ебашит дикую хуйню вообще левым людям, которые по всем параметрам всё делают легально. А потом все подряд с этого высасывают новость)
Это потому что в Бразильский суд если они подадут это - для них в Бразилии организуют внеплановый тур по друнглям. У меня подруга что работает медицинским пилотом рассказывала как буквально недавно там выловили из трясины пару трупов хорошенько похаванных - британца и еще кого-то, нашли только исполнителей, а заказчкиов - всей правды мы офк не узнаем.
Там вообще не особо с жизнью церемонятся те, кто копает под их схемы.
После публичного заявления на весь мир их и так найдут.
А в суде можно было бы хотя бы на доказательства глянуть и пойти по инстанциям выше, в международные.
Это вполне может быть местная разборка картелей золотодобытчиков и названные компании это вообще никак не жарит.
Будто в СНГ церемонятся)
ну все разрабы становитесь на колено
Громче заголовок! Ещё громче! Да с упором на то, что это именно они использовали и очень были рады этому!
Что-то похожее было в России. Типо ИКЕА покупала дерево у российской фирмы, и эта фирма вырубала деревья которых рубить нельзя было.
https://tjournal.ru/news/410558-rassledovanie-britanskoy-earthsight-irkutskiy-politik-evgeniy-bakurov-nezakonno-dobyval-les-i-prodaval-ego-ikea
"леса на участках, сертифицированных международным Лесным попечительских советом (FSC)" - какие вопросы к ИКЕА =)
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Британские журналисты тоже высосали заголовок с залупы, ради хайпа.
а ещё они пили воду в которой рыбы совокуплялись
Куплю компьютер под брендом "Microsoft".
Ну смартфоны были же у них.
Microsoft Surface is a series of touchscreen-based personal computers, tablets and interactive whiteboards designed and developed by Microsoft, running the Microsoft Windows operating system
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Surface
Собирается где? В Китае на фабрике Foxconn?
Неужели коммунистическим китайским товарищам не стыдно покупать по дешевке ворованное из недров Амазонии золото?
А ведь краснопузые болтали, что никакой эксплуатации человека человеком.
тупой кликбейт
Я слышал один мальчик насобирал старых телефонов переплавил их и добыл килограмм золота. Больше его никто не видел
его — золото, килограмм или мальчика?
Одина
У критиков просто совести нет, детям на производствах Эппл надо чем-то питаться, поэтому на золоте приходится экономить.
НАТО использовало продукцию Apple, Google и Microsoft, которые использовали в производстве золото, нелегально добытое с земель коренных народов Бразилии
А почему на 1 фото самсунг гелекси С2 + куски ещё от какого-то самсунговской же подделки под телефон? Откуда там золото?
телефоны под управлением Android - лобковые волосы