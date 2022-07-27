Крупнейшие технологические компании получали продукцию от двух аффинажных заводов — итальянского Chimet и бразильского Marsam.

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Телефоны и компьютеры под брендами Apple и Microsoft, а также суперсерверы Google и Amazon имеют в своем составе золотые нити — часть этого металла производители получили в результате незаконной добычи на Амазонке, выяснил Repórter Brasil.

По данным издания, в 2020 и 2021 годах компании приобретали металл у нескольких аффинажных заводов, в том числе у итальянского Chimet, который бразильская полиция подозревает в незаконной добыче золота на землях коренного народа каяпо. Технологические гиганты также сотрудничали с бразильской Marsam, которую обвиняют в нанесении ущерба окружающей среде через незаконную добычу золота.

Как утверждает Repórter Brasil, у бразильских следственных органов есть доказательства того, что Chimet и Marsam косвенно приобретали незаконно добытое золото. Тем не менее, два аффинажных завода сертифицированы и считаются «пригодными» для продажи в США и Европе — регионах, которые требуют большей прозрачности поставщиков руды, в дополнение к более строгим критериям в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и нарушением прав человека.

Repórter Brasil также получил доступ к документам, которые Apple, Google, Microsoft и Amazon по закону обязаны отправить в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) со списком своих поставщиков не только золота, но и олова, вольфрама и тантала. Компании, котирующиеся на фондовой бирже США, должны ежегодно отчитываться о том, используют ли они так называемые «конфликтные руды» в своих производственных цепочках.

Обработка металла на аффинажном заводе Chimet, Disclosure

Однако проблема в том, что Бразилия не считается «зоной риска», где добыча полезных ископаемых сопровождается нарушениями закона.

И Комиссия по ценным бумагам и биржам США, и американские компании закрывают глаза на происхождение золота, прибывающего в страну. Пайал Сампат, директор программы добычи полезных ископаемых в Earthworks

Кроме того, есть проблемы и с органами сертификации в самой Бразилии. По данным Instituto Socioambiental, порядка 28% золота, добытого в Бразилии, имеет незаконное происхождение — но большинство при этом сертифицировано.

В Бразилии нет надёжных механизмов отслеживания золота, поэтому существует большой риск сертификации металла, загрязнённого в результате нарушений прав человека на землях коренных народов в Амазонии. Родриго Оливейра, юрисконсульт ISA

Важным звеном в поставках нелегального сырья является Дистрибьютор облигаций и ценных бумаг (DTVM) — учреждение, уполномоченное ЦБ Бразилии сопровождать сделки на финансовых рынках, в том числе покупку драгоценных металлов. Через нее Marsam и Chimet приобретают ценное сырьё.

Незаконное золото, добытое в результате подпольной добычи или на охраняемых территориях (ими в Бразилии являются земли коренных народов), «легализуется» в тот момент, когда DTVM покупает продукт. Продавец золота заполняет бумажный счёт-фактуру и самостоятельно заявляет, откуда взялась золотая руда: мошенники могут сказать, что происхождение — легальная добыча, даже если это не так. Проверить это очень сложно, а после легализации металл могут продать крупным переработчикам, ювелирным магазинам, банкам, правительствам и некоторым из самых известных брендов в мире, включая Apple, Microsoft, Google и Amazon.

Repórter Brasil обратилось в Apple, Microsoft, Google и Amazon, и какие-либо действия предприняла только Apple. Компания исключила Marsam из списка поставщиков, но, впрочем, продолжила работать с Chimet.