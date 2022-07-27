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Технологии

Некробот: американские учёные сделали из мёртвых пауков роботов Статьи редакции

«Зомби» поднимают более 130% веса собственного тела.

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Университет Райса

Инженеры из Университета Райса создали роботов из тел мёртвых пауков. Они способны захватывать предметы под воздействием гидравлического давления: камера возле головы насекомого сжимается, посылая кровь в конечности и заставляет их вытягиваться, а когда давление ослабевает, ноги сокращаются.

Исследователи подсоединили мёртвого паука к паучьему захвату, воткнули иглу с пустым шприцом в камеру возле головы и стали подавать небольшое количество воздуха, активировав ноги. Во время экспериментов одного паука пропустили через тысячу циклов открывания-закрывания.

Конечности паука оказались такими прочными, что ими поднимали различные небольшие предметы, части печатных плат и даже другого паука. Учёные отметили, что более мелкие пауки могут нести более тяжелые грузы по сравнению с их размерами. И наоборот, чем крупнее паук, тем меньшую нагрузку он может нести по сравнению с собственным весом.

Использование физиологии паука специалисты называют первым шагом к новой области исследований, которую они называют «некробототехникой».

Лаборатория в Университете Райса специализируется на мягких роботизированных системах, в которых часто используются нетрадиционные материалы, а не твёрдые пластмассы, металлы и электроника.

#биология #роботы #новости

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55 комментариев
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 Московский
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Пиструн Сосаевич

Если бы этот чувак был не картинкой, а реальным чуваком, запертым в картинку, готов поспорить, он давно бы уже с совершенно апатичным лицом стоял.

В конце концов, его и под котом-вертолётом постили, а от той новости степень охуевания была куда выше, чем от какого-то дохлого паука.

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Izya Slavsky

Я: задумчиво читаю статью про некророботов пауку, приговаривая «надо попробовать»
Паук на потолке:

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Котан Котаныч

сука да вы доиграетесь...в своих лабораториях.

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EdisonsLamp

Чел, они просто надувают мертвого паука шприцем, успокойся

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Артем Сизко

Моя арахнафобия выходит на новый уровень

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Владимир

Американские ученые

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Андрей Бодунов

Я так и думал, что они с пауками доэксперементировались, без всякого мира Зен))

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Конь Федерации

Какая же охуенная у американских ученых жизнь. Получаешь конскую зарплату и наслаждаешься херней.

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Хушанг Камолетдинов

На самом деле некоторые открытия так и делались - учёные просто балду гоняли, но в процессе могли догадаться о чём-то новом))

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2 комментария
chencher

Для творческого состояния, для "озарения" нужен период безделья. Загружаешь голову знаниями и нужно немного отвлечься, чтобы они переродились в идею, гипотезу и т.п. Поэтому "страдать херней" важная часть прогресса.

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Решающий бокал

Ждем борьбу шпионов робопауков и шпионов робомух

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Дмитрий Царь

Но всех победят бандерогуси

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3 комментария
Йохан Ирвинг

в чем новость то блять? Если нажать на членистоногое - у него будут ножки сокращаться?
А вы точно ученые? Такой хуйнёй дети в 5 лет на даче занимаются

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Павел Каташев

Они ученые в том, что поняли куда конкретно нужно подавать давление и как это можно использовать, а не просто играться с паучками

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5 комментариев
ваш ханимун

еее пауко-робото-зомбиапокалипсис

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Редкий Натр

2052 год: грузчик в Пятерочке
/Dead Space рулит!!/

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Проектный фитиль

Давайте не будем

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Олена Бавовна
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За сотню в аэропорт поехали

Некроботы-пауки... Приемлимый конец света, заносите.

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Всякий историк

Да ну нах ваши эксперименты и некробототехнологии.

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Капитан Сосулька

Крутой фильм, кстати)

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ПавуКiшка

Павуков жалко.

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Nail ARTY

А прикиньте такого Путина сделают, вот мы весело заживём

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Emmet Brown, Dr.

Ему будут через шприц в жопу воздух закачивать, а он будет ручку по столу кидать?

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Андрей Бодунов

Некробототехника это если ИИ ботов заменит

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Spoki

Некроманты против машин! Ее будущее

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4 комментария
OlD

Ну и чем они удивили, делать из мертвых пауков роботов? Это же простая нейрохимия. То ли российские разработки - из живых людей делают роботов с помощью телевизоров любой диагонали, причём прошивка мозгов настолько крепкая, что перепрошивке практически не поддаётся, а инстинкт самосохранения заменяется готовностью к самоуничтожению

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Спящий агент
нейрохимия

Это базовая гидравлика

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Janezh Smith

— А чем вы занимаетесь на работе?
— Пропускаю мёртвых пауков через тысячу циклов открывания-закрывания.
Прекрасная новость.

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Андрей Бодунов

Они ещё механизм передачи импульсных сигналов опишут, докторскую защитят и Нобелевку выбъют на этом)) Жмоньк-жмоньк и ты нобелевский лауреат

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Невидимый яд

Напоминает, как Грюм показывал на пауках заклинание Империус

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Предыдущий спрей

гибрид меня и Заебумбы

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Андрей Бодунов

Через 50 лет на Марсе..

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Крокодил по пляжу бродил

Боже, киберпанк

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Зинаида Тракторенко

Великолепно. Надо теперь только как-то перестать думать об огромных пауках, проводящих такие же эксперименты над человеческими трупами.

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Роман Величкин

Факультет некроробототехника - скоро во всех университетах мира.

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Fred Web

Серьезно? Не много ума надо чтобы засунуть шприц в паука и накачивать его конечности 🤦‍♂️

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Ugly Rockstar

Не такими я себе представлял технологии будущего.

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Любой шмель

Интересно, а сколько поднимет ветеран? Слишком черно, нет?

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Cors25112

"Учёные отметили, что более мелкие пауки могут нести более тяжелые грузы по сравнению с их размерами. И наоборот, чем крупнее паук, тем меньшую нагрузку он может нести по сравнению с собственным весом." - открыли закон квадрата куба, ура

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