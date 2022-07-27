Некробот: американские учёные сделали из мёртвых пауков роботов Статьи редакции
«Зомби» поднимают более 130% веса собственного тела.
Инженеры из Университета Райса создали роботов из тел мёртвых пауков. Они способны захватывать предметы под воздействием гидравлического давления: камера возле головы насекомого сжимается, посылая кровь в конечности и заставляет их вытягиваться, а когда давление ослабевает, ноги сокращаются.
Исследователи подсоединили мёртвого паука к паучьему захвату, воткнули иглу с пустым шприцом в камеру возле головы и стали подавать небольшое количество воздуха, активировав ноги. Во время экспериментов одного паука пропустили через тысячу циклов открывания-закрывания.
Конечности паука оказались такими прочными, что ими поднимали различные небольшие предметы, части печатных плат и даже другого паука. Учёные отметили, что более мелкие пауки могут нести более тяжелые грузы по сравнению с их размерами. И наоборот, чем крупнее паук, тем меньшую нагрузку он может нести по сравнению с собственным весом.
Использование физиологии паука специалисты называют первым шагом к новой области исследований, которую они называют «некробототехникой».
Лаборатория в Университете Райса специализируется на мягких роботизированных системах, в которых часто используются нетрадиционные материалы, а не твёрдые пластмассы, металлы и электроника.
Если бы этот чувак был не картинкой, а реальным чуваком, запертым в картинку, готов поспорить, он давно бы уже с совершенно апатичным лицом стоял.
В конце концов, его и под котом-вертолётом постили, а от той новости степень охуевания была куда выше, чем от какого-то дохлого паука.
Я: задумчиво читаю статью про некророботов пауку, приговаривая «надо попробовать»
Паук на потолке:
сука да вы доиграетесь...в своих лабораториях.
Чел, они просто надувают мертвого паука шприцем, успокойся
Моя арахнафобия выходит на новый уровень
Американские ученые
Я так и думал, что они с пауками доэксперементировались, без всякого мира Зен))
Какая же охуенная у американских ученых жизнь. Получаешь конскую зарплату и наслаждаешься херней.
На самом деле некоторые открытия так и делались - учёные просто балду гоняли, но в процессе могли догадаться о чём-то новом))
Для творческого состояния, для "озарения" нужен период безделья. Загружаешь голову знаниями и нужно немного отвлечься, чтобы они переродились в идею, гипотезу и т.п. Поэтому "страдать херней" важная часть прогресса.
Ждем борьбу шпионов робопауков и шпионов робомух
Но всех победят бандерогуси
в чем новость то блять? Если нажать на членистоногое - у него будут ножки сокращаться?
А вы точно ученые? Такой хуйнёй дети в 5 лет на даче занимаются
Они ученые в том, что поняли куда конкретно нужно подавать давление и как это можно использовать, а не просто играться с паучками
еее пауко-робото-зомбиапокалипсис
2052 год: грузчик в Пятерочке
/Dead Space рулит!!/
Давайте не будем
Некроботы-пауки... Приемлимый конец света, заносите.
Да ну нах ваши эксперименты и некробототехнологии.
Крутой фильм, кстати)
Павуков жалко.
А прикиньте такого Путина сделают, вот мы весело заживём
Ему будут через шприц в жопу воздух закачивать, а он будет ручку по столу кидать?
Некробототехника это если ИИ ботов заменит
Некроманты против машин! Ее будущее
Ну и чем они удивили, делать из мертвых пауков роботов? Это же простая нейрохимия. То ли российские разработки - из живых людей делают роботов с помощью телевизоров любой диагонали, причём прошивка мозгов настолько крепкая, что перепрошивке практически не поддаётся, а инстинкт самосохранения заменяется готовностью к самоуничтожению
Это базовая гидравлика
— А чем вы занимаетесь на работе?
— Пропускаю мёртвых пауков через тысячу циклов открывания-закрывания.
Прекрасная новость.
Они ещё механизм передачи импульсных сигналов опишут, докторскую защитят и Нобелевку выбъют на этом)) Жмоньк-жмоньк и ты нобелевский лауреат
Напоминает, как Грюм показывал на пауках заклинание Империус
гибрид меня и Заебумбы
Через 50 лет на Марсе..
Боже, киберпанк
Великолепно. Надо теперь только как-то перестать думать об огромных пауках, проводящих такие же эксперименты над человеческими трупами.
Факультет некроробототехника - скоро во всех университетах мира.
Серьезно? Не много ума надо чтобы засунуть шприц в паука и накачивать его конечности 🤦♂️
Не такими я себе представлял технологии будущего.
Интересно, а сколько поднимет ветеран? Слишком черно, нет?
"Учёные отметили, что более мелкие пауки могут нести более тяжелые грузы по сравнению с их размерами. И наоборот, чем крупнее паук, тем меньшую нагрузку он может нести по сравнению с собственным весом." - открыли закон квадрата куба, ура