«Зомби» поднимают более 130% веса собственного тела.

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Университет Райса

Инженеры из Университета Райса создали роботов из тел мёртвых пауков. Они способны захватывать предметы под воздействием гидравлического давления: камера возле головы насекомого сжимается, посылая кровь в конечности и заставляет их вытягиваться, а когда давление ослабевает, ноги сокращаются.

Исследователи подсоединили мёртвого паука к паучьему захвату, воткнули иглу с пустым шприцом в камеру возле головы и стали подавать небольшое количество воздуха, активировав ноги. Во время экспериментов одного паука пропустили через тысячу циклов открывания-закрывания.

Конечности паука оказались такими прочными, что ими поднимали различные небольшие предметы, части печатных плат и даже другого паука. Учёные отметили, что более мелкие пауки могут нести более тяжелые грузы по сравнению с их размерами. И наоборот, чем крупнее паук, тем меньшую нагрузку он может нести по сравнению с собственным весом.