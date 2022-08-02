В «Яндекс.Музыке» появились «бесконечные треки» для концентрации, написанные нейросетью Статьи редакции
Сервис «Нейромузыка» должен помочь сосредоточиться на учёбе или работе.
«Яндекс» запустил сервис «Нейромузыка» внутри собственного музыкального стриминга. Новая функция представляет из себя бесконечные треки, которые в реальном времени генерируют алгоритмы. По словам разработчиков, такая музыка помогает сфокусироваться на творчестве, чтении, работе, тренировках, учёбе и любых других занятиях, которые требуют высокой концентрации.
Для поддержания концентрации «Нейромузыка» ритмически выверена: в ней нет слов и пауз, которые могли бы отвлечь слушателя. Для неё используются написанные нейросетью инструментальные партии в нескольких жанрах: хип-хоп, рок, поп, электроника и эмбиент. Готовые партии озвучили виртуальными инструментами — получились десятки тысяч композиций, которые образуют миллионы сочетаний.
Кроме того, сервис учитывает встроенную систему рекомендаций. По словам разработчиков, инструмент не только понимает предпочтения в жанрах, но и ориентируется на конкретные сэмплы внутри самих бесконечных треков. Для каждого пользователя обещают уникальную мелодию, а если предложенный нейросетью трек не устраивает, его можно «пропустить» — система дизлайков и лайков позволяет сервису лучше попадать в музыкальные вкусы.
Тест «Нейромузыки» от TJ
Редактор TJ протестировал «Нейромузыку» перед полноценным релизом и провёл часть рабочего дня под сгенерированные алгоритмами мелодии. Ниже — впечатления и наблюдения от нескольких часов использования сервиса.
Я попробовал все три «жанра»: «Вдохновение», «Спокойствие» и «Бодрость». Кроме небольшого различия в ритме музыки заметной разницы почти нет. Если бы «настроения» включали вслепую в случайном порядке, я бы вряд ли различил, что есть что. Однако впечатление это не испортило, все варианты звучат неплохо и выполняют свою функцию — не отвлекают от работы.
Зато жанры могут плавно меняться в процессе, а при каждом новом запуске начинается новая мелодия, не похожая на предыдущую. Иногда включается ритмичный бит, иногда более спокойный эмбиент. При этом всё звучит очень натурально благодаря заранее записанным инструментальным партиям, а в отдельных моментах заметен объёмный звук для разных звуковых каналов.
Пару раз замечал, что ударные партии будто не попадают в мелодию — для кого-то это немного «ударит по ушам», но любителям условного прогрессив-метала или джаза даже понравится. Я тестировал сервис на пустом аккаунте, но перед использованием указал парочку любимых жанров и исполнителей. Подозреваю, что алгоритмы могли адаптироваться ко вкусам, и у остальных такая особенность не проявится.
Разработчики отмечают, что в треках нет ни пауз, ни текста, «чтобы ничто не отвлекало от работы». Хотя в какой-то момент человеческие голоса я всё же услышал. Это были не осмысленные слова, а воспроизведение голосом нескольких звуков, отвлечься на которые не получится при всём желании — так что неожиданность была скорее приятная.
Из минусов — музыку нельзя поставить на паузу. В этот момент бесконечная мелодия сбрасывается, и при очередном запуске заиграет уже новый мотив. Казалось бы, зачем ставить на паузу сгенерированную музыку для фона? Но почти все беспроводные наушники автоматически останавливают трек, если вытащить их из ушей. В этом случае придётся либо менять настройки, либо смириться и каждый раз запускать «Нейромузыку» сначала.
За всё время тестов техническая неполадка возникла лишь однажды: на пару минут вся «Яндекс.Музыка» была недоступна. Возможно, это была проблема с интернетом с моей стороны — но тогда это ещё один сценарий «паузы», после чего можно навсегда попрощаться с мелодией, к которой привык за несколько часов прослушивания.
В остальном «Нейромузыка» со своей задачей полностью справляется. За всё время не было замечено ни пауз, ни каких-то резких переходов мелодии — кажется, бесконечные треки и правда можно слушать бесконечно. Ну или пока не закончится рабочий день.
Сервис доступен в мобильных приложениях «Яндекс.Музыки», а также на «Яндекс.Станции» — для этого достаточно произнести голосовую команду «Алиса, включи „Нейромузыку“».
Когда дофига исполнителей разорвали контракты с Яндекс Музыкой отличный выход. Вообще жаль конечно что так случилось, Яндекс Станция по сути в тыкву превратилась :(
Как можно было повестись на их станции
Я еще до станции Яндекс музыкой пользовался, а когда решил себе комнату немного "умной" сделать то и взял станцию
Твоя комната потеряла часть IQ
Внатуре, теперь это тупая комната
Адель Прокуров и тупая комната
Ну а просто как блютус-колонка она может работать?
То есть, играть музыку с телефона, скажем.
Да, рассказали подробнее в Справке: yandex.ru/support/station/speaker.html
Так это реклама вашей ссанины, а мы не выкупили. Не стоило с галочки сюда писать
Как то смотрели "Слуга народа" и на фразе в сериале "государственный переворот" колонка почему то тихонько пикнула и моргнула. Интересно, почему.
майор поперхнулся
поскользнулся
На киберчлен
Случайность
Не знаю, ставить себе такого майора в дом добровольно я в итоге так и не рискнул. Возможно это все маня-верования, но вот как есть
Кибергулаг
KEKWait
Не новая штука, но круто что встроили в сервис без необходимости в лишних сервисах. Спотифай в этом плане лапу сосет и живет только одноразовыми альбомами с шумом, которые просто засоряют сервис
Идея хорошая.
Хочу только напомнить, что музыку AI давно уже пишет и довольно неплохо.
Вот, например, есть такой проект AIVA, можете послушать здесь https://soundcloud.com/user-95265362
Старые добрые пресс релизы яндекса на tj. Как же это мило.
Тестирую.
Пока что очень даже нравится.
А если добавить ещё сгенерированные нейросетью слова под эту их музыку выйдет вообще заебись. А потом ещё записать эту музыку и назвать как-нибудь вроде "100 часов отборного нейросетевого рока"
А что не 1000?
Это следующий альбом, нужно постепенно наращивать количество.
"А если добавить ещё сгенерированные нейросетью слова под эту их музыку выйдет вообще заебись" Нужно будет только добавить фильтр, чтобы нейросеть "фильтровала базар". А то ляпнет что-нибудь нескрепное, нехорошое.
Конечно может, она же в России.
Оно ещё работает? Я думал его уже санкциями уничтожили🤔
Ну наверное, большинство (или все) иностранные исполнители покинули сервис.
Ещё бы новые песни были от зарубежных исполнителей
Интересно, можно ли её записать и использовать где-то ещё, или там есть какие-то вотемарки
Хорошая попытка Яндекс, но ты закенселен для меня.