Сервис «Нейромузыка» должен помочь сосредоточиться на учёбе или работе.

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«Яндекс» запустил сервис «Нейромузыка» внутри собственного музыкального стриминга. Новая функция представляет из себя бесконечные треки, которые в реальном времени генерируют алгоритмы. По словам разработчиков, такая музыка помогает сфокусироваться на творчестве, чтении, работе, тренировках, учёбе и любых других занятиях, которые требуют высокой концентрации.

Для поддержания концентрации «Нейромузыка» ритмически выверена: в ней нет слов и пауз, которые могли бы отвлечь слушателя. Для неё используются написанные нейросетью инструментальные партии в нескольких жанрах: хип-хоп, рок, поп, электроника и эмбиент. Готовые партии озвучили виртуальными инструментами — получились десятки тысяч композиций, которые образуют миллионы сочетаний.

Кроме того, сервис учитывает встроенную систему рекомендаций. По словам разработчиков, инструмент не только понимает предпочтения в жанрах, но и ориентируется на конкретные сэмплы внутри самих бесконечных треков. Для каждого пользователя обещают уникальную мелодию, а если предложенный нейросетью трек не устраивает, его можно «пропустить» — система дизлайков и лайков позволяет сервису лучше попадать в музыкальные вкусы.

Тест «Нейромузыки» от TJ

Редактор TJ протестировал «Нейромузыку» перед полноценным релизом и провёл часть рабочего дня под сгенерированные алгоритмами мелодии. Ниже — впечатления и наблюдения от нескольких часов использования сервиса.

Я попробовал все три «жанра»: «Вдохновение», «Спокойствие» и «Бодрость». Кроме небольшого различия в ритме музыки заметной разницы почти нет. Если бы «настроения» включали вслепую в случайном порядке, я бы вряд ли различил, что есть что. Однако впечатление это не испортило, все варианты звучат неплохо и выполняют свою функцию — не отвлекают от работы.

Промо-ролик «Яндекса»

Зато жанры могут плавно меняться в процессе, а при каждом новом запуске начинается новая мелодия, не похожая на предыдущую. Иногда включается ритмичный бит, иногда более спокойный эмбиент. При этом всё звучит очень натурально благодаря заранее записанным инструментальным партиям, а в отдельных моментах заметен объёмный звук для разных звуковых каналов.

Пару раз замечал, что ударные партии будто не попадают в мелодию — для кого-то это немного «ударит по ушам», но любителям условного прогрессив-метала или джаза даже понравится. Я тестировал сервис на пустом аккаунте, но перед использованием указал парочку любимых жанров и исполнителей. Подозреваю, что алгоритмы могли адаптироваться ко вкусам, и у остальных такая особенность не проявится.

Разработчики отмечают, что в треках нет ни пауз, ни текста, «чтобы ничто не отвлекало от работы». Хотя в какой-то момент человеческие голоса я всё же услышал. Это были не осмысленные слова, а воспроизведение голосом нескольких звуков, отвлечься на которые не получится при всём желании — так что неожиданность была скорее приятная.

Из минусов — музыку нельзя поставить на паузу. В этот момент бесконечная мелодия сбрасывается, и при очередном запуске заиграет уже новый мотив. Казалось бы, зачем ставить на паузу сгенерированную музыку для фона? Но почти все беспроводные наушники автоматически останавливают трек, если вытащить их из ушей. В этом случае придётся либо менять настройки, либо смириться и каждый раз запускать «Нейромузыку» сначала.

За всё время тестов техническая неполадка возникла лишь однажды: на пару минут вся «Яндекс.Музыка» была недоступна. Возможно, это была проблема с интернетом с моей стороны — но тогда это ещё один сценарий «паузы», после чего можно навсегда попрощаться с мелодией, к которой привык за несколько часов прослушивания.

В остальном «Нейромузыка» со своей задачей полностью справляется. За всё время не было замечено ни пауз, ни каких-то резких переходов мелодии — кажется, бесконечные треки и правда можно слушать бесконечно. Ну или пока не закончится рабочий день.