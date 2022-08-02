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Технологии

В «Яндекс.Музыке» появились «бесконечные треки» для концентрации, написанные нейросетью Статьи редакции

Сервис «Нейромузыка» должен помочь сосредоточиться на учёбе или работе.

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«Яндекс» запустил сервис «Нейромузыка» внутри собственного музыкального стриминга. Новая функция представляет из себя бесконечные треки, которые в реальном времени генерируют алгоритмы. По словам разработчиков, такая музыка помогает сфокусироваться на творчестве, чтении, работе, тренировках, учёбе и любых других занятиях, которые требуют высокой концентрации.

Для поддержания концентрации «Нейромузыка» ритмически выверена: в ней нет слов и пауз, которые могли бы отвлечь слушателя. Для неё используются написанные нейросетью инструментальные партии в нескольких жанрах: хип-хоп, рок, поп, электроника и эмбиент. Готовые партии озвучили виртуальными инструментами — получились десятки тысяч композиций, которые образуют миллионы сочетаний.

Кроме того, сервис учитывает встроенную систему рекомендаций. По словам разработчиков, инструмент не только понимает предпочтения в жанрах, но и ориентируется на конкретные сэмплы внутри самих бесконечных треков. Для каждого пользователя обещают уникальную мелодию, а если предложенный нейросетью трек не устраивает, его можно «пропустить» — система дизлайков и лайков позволяет сервису лучше попадать в музыкальные вкусы.

Тест «Нейромузыки» от TJ

Редактор TJ протестировал «Нейромузыку» перед полноценным релизом и провёл часть рабочего дня под сгенерированные алгоритмами мелодии. Ниже — впечатления и наблюдения от нескольких часов использования сервиса.

Я попробовал все три «жанра»: «Вдохновение», «Спокойствие» и «Бодрость». Кроме небольшого различия в ритме музыки заметной разницы почти нет. Если бы «настроения» включали вслепую в случайном порядке, я бы вряд ли различил, что есть что. Однако впечатление это не испортило, все варианты звучат неплохо и выполняют свою функцию — не отвлекают от работы.

Промо-ролик «Яндекса»

Зато жанры могут плавно меняться в процессе, а при каждом новом запуске начинается новая мелодия, не похожая на предыдущую. Иногда включается ритмичный бит, иногда более спокойный эмбиент. При этом всё звучит очень натурально благодаря заранее записанным инструментальным партиям, а в отдельных моментах заметен объёмный звук для разных звуковых каналов.

Пару раз замечал, что ударные партии будто не попадают в мелодию — для кого-то это немного «ударит по ушам», но любителям условного прогрессив-метала или джаза даже понравится. Я тестировал сервис на пустом аккаунте, но перед использованием указал парочку любимых жанров и исполнителей. Подозреваю, что алгоритмы могли адаптироваться ко вкусам, и у остальных такая особенность не проявится.

Разработчики отмечают, что в треках нет ни пауз, ни текста, «чтобы ничто не отвлекало от работы». Хотя в какой-то момент человеческие голоса я всё же услышал. Это были не осмысленные слова, а воспроизведение голосом нескольких звуков, отвлечься на которые не получится при всём желании — так что неожиданность была скорее приятная.

Купить рекламу Отключить

Из минусов — музыку нельзя поставить на паузу. В этот момент бесконечная мелодия сбрасывается, и при очередном запуске заиграет уже новый мотив. Казалось бы, зачем ставить на паузу сгенерированную музыку для фона? Но почти все беспроводные наушники автоматически останавливают трек, если вытащить их из ушей. В этом случае придётся либо менять настройки, либо смириться и каждый раз запускать «Нейромузыку» сначала.

За всё время тестов техническая неполадка возникла лишь однажды: на пару минут вся «Яндекс.Музыка» была недоступна. Возможно, это была проблема с интернетом с моей стороны — но тогда это ещё один сценарий «паузы», после чего можно навсегда попрощаться с мелодией, к которой привык за несколько часов прослушивания.

В остальном «Нейромузыка» со своей задачей полностью справляется. За всё время не было замечено ни пауз, ни каких-то резких переходов мелодии — кажется, бесконечные треки и правда можно слушать бесконечно. Ну или пока не закончится рабочий день.

Сервис доступен в мобильных приложениях «Яндекс.Музыки», а также на «Яндекс.Станции» — для этого достаточно произнести голосовую команду «Алиса, включи „Нейромузыку“».

#новости #яндекс #нейросети #музыка

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31 комментарий
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Смешной рак

Когда дофига исполнителей разорвали контракты с Яндекс Музыкой отличный выход. Вообще жаль конечно что так случилось, Яндекс Станция по сути в тыкву превратилась :(

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Положительный Петя

Как можно было повестись на их станции

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Смешной рак

Я еще до станции Яндекс музыкой пользовался, а когда решил себе комнату немного "умной" сделать то и взял станцию

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Положительный Петя

Твоя комната потеряла часть IQ

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Hz hz

Внатуре, теперь это тупая комната

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Положительный Петя

Адель Прокуров и тупая комната

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Дежурный жар

Ну а просто как блютус-колонка она может работать?
То есть, играть музыку с телефона, скажем.

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Яндекс Музыка

Да, рассказали подробнее в Справке: yandex.ru/support/station/speaker.html

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Положительный Петя

Так это реклама вашей ссанины, а мы не выкупили. Не стоило с галочки сюда писать

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Hamelmiher

Как то смотрели "Слуга народа" и на фразе в сериале "государственный переворот" колонка почему то тихонько пикнула и моргнула. Интересно, почему.

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enooough

майор поперхнулся

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Yadra Balmo

поскользнулся

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Положительный Петя

На киберчлен

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Положительный Петя

Случайность

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Hamelmiher

Не знаю, ставить себе такого майора в дом добровольно я в итоге так и не рискнул. Возможно это все маня-верования, но вот как есть

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Положительный Петя

Кибергулаг

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Энергичный Вампир

KEKWait

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Katebir

Не новая штука, но круто что встроили в сервис без необходимости в лишних сервисах. Спотифай в этом плане лапу сосет и живет только одноразовыми альбомами с шумом, которые просто засоряют сервис

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Идея хорошая.
Хочу только напомнить, что музыку AI давно уже пишет и довольно неплохо.
Вот, например, есть такой проект AIVA, можете послушать здесь https://soundcloud.com/user-95265362

Aiva
I am an Artificial Intelligence (AI) who composes music. Find out more on my website…
soundcloud.com
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aliftin

Старые добрые пресс релизы яндекса на tj. Как же это мило.

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Relaxin

Тестирую.
Пока что очень даже нравится.

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Григорий Охтин против ху...
что в треках нет ни пауз, ни текста,

А если добавить ещё сгенерированные нейросетью слова под эту их музыку выйдет вообще заебись. А потом ещё записать эту музыку и назвать как-нибудь вроде "100 часов отборного нейросетевого рока"

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Положительный Петя

А что не 1000?

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Григорий Охтин против ху...

Это следующий альбом, нужно постепенно наращивать количество.

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15-летняя психопатка

"А если добавить ещё сгенерированные нейросетью слова под эту их музыку выйдет вообще заебись" Нужно будет только добавить фильтр, чтобы нейросеть "фильтровала базар". А то ляпнет что-нибудь нескрепное, нехорошое.

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Григорий Охтин против ху...

Конечно может, она же в России.

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Оффер на релокацию

Оно ещё работает? Я думал его уже санкциями уничтожили🤔

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Дежурный жар

Ну наверное, большинство (или все) иностранные исполнители покинули сервис.

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Выгодный огонь

Ещё бы новые песни были от зарубежных исполнителей

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Bulky Blackcrappy против войны

Интересно, можно ли её записать и использовать где-то ещё, или там есть какие-то вотемарки

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darkAlert

Хорошая попытка Яндекс, но ты закенселен для меня.

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