Американские учёные создали робота-гуманоида, который исследует затонувшие корабли на дне океана Статьи редакции
Робот уже спускался на глубину около одного километра.
Исследователи Стэнфордского университета разработали человекоподобного робота-водолаза OceanOneK, который передаёт ощущения от погружения в воду своему оператору. Благодаря этому с его помощью можно выполнять разные и довольно точные манипуляции под водой.
Робот оснащён технологией тактильной (сенсорной) обратной связи, благодаря чему оператор может чувствовать сопротивление воды и контуры найденных артефактов. Робот также имеет трёхмерное зрение и восемь разнонаправленных двигателей, которые помогают ему осторожно маневрировать в местах, где находятся хрупкие затонувшие корабли.
OceanOneK уже работал на реальных подводных объектах: исследовал затонувший самолет Beechcraft Baron F-GDPV, итальянский пароход Le Francesco Crispi, римский корабль II века у берегов Корсики, самолет P-38 Lightning времен Второй мировой войны и подводную лодку Le Protée.
OceanOneK вырос из проекта OceanOne — его предшественник мог опускаться на глубину не более 200 метров. Для того, чтобы увеличить глубину погружения устройства, специалисты изменили тело робота, используя специальную пену, которая включает стеклянные микросферы для увеличения плавучести и борьбы с давлением.
Как разработчик подводной робототехники отмечу, что антропоморфный робот это хуета
Хочу роботов-швайнокарасей
тоже так подумал, креветкообразный будет эффективнее. Но видимо лавры "робота" Федора не дают покоя
Ктулхообразного делать надо!
ох уж этот загнивающий запад...
Опять ЛГБТ себе буквы добавляет
как это происходит?
Скорее всего сервопривод с обратной связью.
неважно, роисси такое не светит.
Если переборщить с коэффициентами, операторму переломает руки
Звучит как способ убийства в хитмане
Робот Фёдор уже готовит перфоратор
хорошая новость какая, тут и мужчинка в гидрокостюме, и робаты!
а вот и Soma подоспела