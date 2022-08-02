Робот уже спускался на глубину около одного километра.

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Стэнфордский университет

Исследователи Стэнфордского университета разработали человекоподобного робота-водолаза OceanOneK, который передаёт ощущения от погружения в воду своему оператору. Благодаря этому с его помощью можно выполнять разные и довольно точные манипуляции под водой.

Робот оснащён технологией тактильной (сенсорной) обратной связи, благодаря чему оператор может чувствовать сопротивление воды и контуры найденных артефактов. Робот также имеет трёхмерное зрение и восемь разнонаправленных двигателей, которые помогают ему осторожно маневрировать в местах, где находятся хрупкие затонувшие корабли.

OceanOneK уже работал на реальных подводных объектах: исследовал затонувший самолет Beechcraft Baron F-GDPV, итальянский пароход Le Francesco Crispi, римский корабль II века у берегов Корсики, самолет P-38 Lightning времен Второй мировой войны и подводную лодку Le Protée.

OceanOneK вырос из проекта OceanOne — его предшественник мог опускаться на глубину не более 200 метров. Для того, чтобы увеличить глубину погружения устройства, специалисты изменили тело робота, используя специальную пену, которая включает стеклянные микросферы для увеличения плавучести и борьбы с давлением.