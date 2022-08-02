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Технологии

Американские учёные создали робота-гуманоида, который исследует затонувшие корабли на дне океана Статьи редакции

Робот уже спускался на глубину около одного километра.

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Стэнфордский университет

Исследователи Стэнфордского университета разработали человекоподобного робота-водолаза OceanOneK, который передаёт ощущения от погружения в воду своему оператору. Благодаря этому с его помощью можно выполнять разные и довольно точные манипуляции под водой.

Робот оснащён технологией тактильной (сенсорной) обратной связи, благодаря чему оператор может чувствовать сопротивление воды и контуры найденных артефактов. Робот также имеет трёхмерное зрение и восемь разнонаправленных двигателей, которые помогают ему осторожно маневрировать в местах, где находятся хрупкие затонувшие корабли.

OceanOneK уже работал на реальных подводных объектах: исследовал затонувший самолет Beechcraft Baron F-GDPV, итальянский пароход Le Francesco Crispi, римский корабль II века у берегов Корсики, самолет P-38 Lightning времен Второй мировой войны и подводную лодку Le Protée.

OceanOneK вырос из проекта OceanOne — его предшественник мог опускаться на глубину не более 200 метров. Для того, чтобы увеличить глубину погружения устройства, специалисты изменили тело робота, используя специальную пену, которая включает стеклянные микросферы для увеличения плавучести и борьбы с давлением.

#роботы #океан

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14 комментариев
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 Boris Gaykovich

Как разработчик подводной робототехники отмечу, что антропоморфный робот это хуета

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Буй с горы

Хочу роботов-швайнокарасей

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Ахтубинский Подводный Флот

тоже так подумал, креветкообразный будет эффективнее. Но видимо лавры "робота" Федора не дают покоя

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Йолкин

Ктулхообразного делать надо!

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Tro Ott

ох уж этот загнивающий запад...

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Anti-gravity cake
OceanOneK вырос из проекта OceanOne

Опять ЛГБТ себе буквы добавляет

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Anti-gravity cake
Робот оснащён технологией тактильной (сенсорной) обратной связи, благодаря чему оператор может чувствовать сопротивление воды и контуры найденных артефактов.

как это происходит?

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Йолкин

Скорее всего сервопривод с обратной связью.

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Tro Ott

неважно, роисси такое не светит.

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Програмiст на Сi плюс плюс

Если переборщить с коэффициентами, операторму переломает руки
Звучит как способ убийства в хитмане

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Тёплая Грелочка

Робот Фёдор уже готовит перфоратор

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Арбитражный велосипед

хорошая новость какая, тут и мужчинка в гидрокостюме, и робаты!

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Kafka Tomura

а вот и Soma подоспела

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Юный франт
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