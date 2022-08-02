Учёные из Южной Кореи разработали татуировку для мониторинга здоровья Статьи редакции
Она предупреждает носителя о потенциальных проблемах со здоровьем.
Исследователи из Корейского института науки и технологий (KAIST) разработали электронные чернила для татуировок, сделанные из жидкого металла и углеродных нанотрубок, которые функционируют как биоэлектрод.
Подключенный к устройству электрокардиограммы (ЭКГ) или другому биосенсору, он может отправлять данные о частоте сердечных сокращений пациента и других жизненно важных показателях, таких как уровень сахара в крови.
Так как татуировка сделана из жидкого металла, она не стирается и не бледнеет со временем — в отличие от обычной. При этом пациент может нанести себе абсолютно любой рисунок.
86 просмотров
где слово "тебепиздец"?
Интересно как она сообщит о гепатите?