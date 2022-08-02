Она предупреждает носителя о потенциальных проблемах со здоровьем.

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Исследователи из Корейского института науки и технологий (KAIST) разработали электронные чернила для татуировок, сделанные из жидкого металла и углеродных нанотрубок, которые функционируют как биоэлектрод.

Подключенный к устройству электрокардиограммы (ЭКГ) или другому биосенсору, он может отправлять данные о частоте сердечных сокращений пациента и других жизненно важных показателях, таких как уровень сахара в крови.

В будущем мы надеемся разработать беспроводной чип, интегрированный с этими чернилами, чтобы мы могли отправлять сигнал в тело и обратно — на внешнее устройство. Стив Парк, профессор материаловедения и инженерии.

Так как татуировка сделана из жидкого металла, она не стирается и не бледнеет со временем — в отличие от обычной. При этом пациент может нанести себе абсолютно любой рисунок.