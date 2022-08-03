На фоне приезда спикера палаты представителей Конгресса США мишенью хакеров стали три госсайта островного государства.

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The Record

2 августа три официальных тайваньских правительственных сайта подверглись масштабным кибератакам — официальный сайт президентского офиса Тайваня, сайт МИДа и главный ресурс правительства. Кроме того, пострадали сайты Министерства национальной обороны и крупнейшего аэропорта страны. Мощность хакерских атак на госсайты превысила 15 тысяч гигабит, что в 23 раза выше предыдущего суточного рекорда.

Исторически сложилось, что тайваньские сайты, особенно сайты правящей Демократической прогрессивной партии, обычно атакуют китайские хакеры — например, во время выборов. Однако в этот раз действовали, похоже, не только они. Тайваньское министерство иностранных дел сообщило, что на атакованные ресурсы поступало до 8,5 миллионов запросов трафика в минуту с «большого количества IP-адресов из Китая, России и других мест».

Пресс-секретарь кабинета министров Тайваня Ло Пин-Чэн заявил, что в стране усилят меры кибербезопасности — власти ожидают усиления «психологической войны» против острова.

Кибератаки 2 августа проводились на фоне визита спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси и её делегации на остров. Пелоси стала первым высокопоставленным американским чиновником за 25 лет, посетившим страну. Тайванцы встретили американскую чиновницу приветственными криками и плакатами «TW ❤ US», а КНР выразила протест — пообещала принять «все необходимые меры» для защиты суверенитета, анонсировала военные учения и привела вооружённые силы в состояние повышенной готовности.

3 августа кибератаки продолжились. На телеэкране на одной из станций Тайваньских железных дорог TRA появилось сообщение на фоне китайского флага — в нём Пелоси называлась «старой ведьмой» упрощёнными китайскими иероглифами.

Визит старой ведьмы на Тайвань является серьёзным вызовом суверенитету родины. Те, кто активно приветствуют его, будут осуждены народом. Кровные узы одной расы никогда не будут разделены; великий Китай в конечном итоге будет единый! надпись на взломанном экране TRA

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После расследования станция TRA Xin Zuoying подтвердила, что экран взломали. Администрация станции заявила, что если такой взлом повторится, питание телеэкрана немедленно отключат.