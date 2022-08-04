Российские программисты создали «Ольгу Станиславовну» — нейросеть, способную оценивать комментарии в интернете Статьи редакции
Может распознавать сарказм, актуальный сленг и даже мат.
- О том, что специалисты компании LiveDune разработали нейросеть под названием «Ольга Станиславовна», которая способна оценивать тональность комментариев в сети, сообщили в издании «Хайтек».
- Алгоритмы нейросети обучили распознавать русский литературный язык и современный сленг, который часто используют в соцсетях. В процессе обучения «Ольги Станиславовны», программисты использовали словари матерных выражений и оценочных слов.
- Первую версию нейросети обучили на 10 тысячах комментариев. Она удачно справлялась с определением тональности многих комментариев, но не распознавала сарказм. Так, «Ольга Станиславовна» считала позитивным сообщение «это чертовски беспонтовый пост».
- Инженеры дообучили систему, в том числе загрузив в неё словари жаргонизмов и мата. В результате этого она стала лучше распознавать сарказм и иронию.Создатели нейросети планируют использовать её совместно с филологами для исследования развития русского языка.В LiveDune назвали нейросеть «Ольга Станиславовна» в честь учительницы директора компании.
Это не первая примечательная новость за последнее время о работе нейросетей с текстами. В начале июля 2022 года алгоритм обработки естественного языка GPT-3 написал статью о самом себе для научного журнала.
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По классике: Зумеры изобрели Нейроорлова
Хватит писать такие комментарии. Извинись
Не рвись
Спроси у лося зачем он порвался и добавил меня в чс?
За русофобию
Че рвешься?
@Порфирьевич
КТО ХУЖЕ: СТАЛИН ИЛИ ГИТЛЕР
Ститлер - гмо-гибрид
Жаль
Сломался штоле?
- молодой человек, пройдемте!
- на каком основании?
- на основании доноса Ольги Станиславовны при содействии Распознавалы Николаевны
Оставил негативный по мнению нейронки коммент под новостью с Путиным или действиями правительства, армии или силовиков - ОТПРАВИЛСЯ В ГУЛАГ.
Судя по названию, продавать они не собираются
Наконец то вменяемый вордфильтр.
Комментарий недоступен
Она в звании не ниже капитана должна быть.