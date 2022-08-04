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Российские программисты создали «Ольгу Станиславовну» — нейросеть, способную оценивать комментарии в интернете Статьи редакции

Может распознавать сарказм, актуальный сленг и даже мат.

  • О том, что специалисты компании LiveDune разработали нейросеть под названием «Ольга Станиславовна», которая способна оценивать тональность комментариев в сети, сообщили в издании «Хайтек».
  • Алгоритмы нейросети обучили распознавать русский литературный язык и современный сленг, который часто используют в соцсетях. В процессе обучения «Ольги Станиславовны», программисты использовали словари матерных выражений и оценочных слов.
  • Первую версию нейросети обучили на 10 тысячах комментариев. Она удачно справлялась с определением тональности многих комментариев, но не распознавала сарказм. Так, «Ольга Станиславовна» считала позитивным сообщение «это чертовски беспонтовый пост».
  • Инженеры дообучили систему, в том числе загрузив в неё словари жаргонизмов и мата. В результате этого она стала лучше распознавать сарказм и иронию.Создатели нейросети планируют использовать её совместно с филологами для исследования развития русского языка.В LiveDune назвали нейросеть «Ольга Станиславовна» в честь учительницы директора компании.

Это не первая примечательная новость за последнее время о работе нейросетей с текстами. В начале июля 2022 года алгоритм обработки естественного языка GPT-3 написал статью о самом себе для научного журнала.

#новости #нейросети

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17 комментариев
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 Duard Kuban

По классике: Зумеры изобрели Нейроорлова

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Нейроорлов

Хватит писать такие комментарии. Извинись

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Duard Kuban

Не рвись

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Нейроорлов

Спроси у лося зачем он порвался и добавил меня в чс?

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Duard Kuban

За русофобию

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Нейроорлов

Че рвешься?

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Некачественный русский, 2 из 5

@Порфирьевич

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Нейроорлов

КТО ХУЖЕ: СТАЛИН ИЛИ ГИТЛЕР

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Ученый паркур

Ститлер - гмо-гибрид

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Нейроорлов

Жаль

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Некачественный русский, 2 из 5

Сломался штоле?

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Alexander

- молодой человек, пройдемте!
- на каком основании?
- на основании доноса Ольги Станиславовны при содействии Распознавалы Николаевны

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Гусь

Оставил негативный по мнению нейронки коммент под новостью с Путиным или действиями правительства, армии или силовиков - ОТПРАВИЛСЯ В ГУЛАГ.

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Александр Прохоренко

Судя по названию, продавать они не собираются

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JilaNis
и даже мат

Наконец то вменяемый вордфильтр.

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Функциональный Никита

Комментарий недоступен

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aliftin

Она в звании не ниже капитана должна быть.

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