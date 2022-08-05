«Яндекс» запустил синхронный перевод прямых трансляций в «Браузере» — работает для презентаций Apple и запусков SpaceX Статьи редакции
Пока он доступен для нескольких каналов.
- Компания добавила технологию автоматического закадрового перевода прямых трансляций на YouTube в свой браузер, рассказали в «Яндексе». Пока она работает в режиме открытого бета-тестирования для нескольких каналов из списка, в том числе Apple, Google, TechCrunch, SpaceX, TED и других.
- Технология позволяет переводить стримы с пяти языков — английского, немецкого, испанского, итальянского и французского. В ближайшее время компания планирует начать тестировать азиатские пары языков, но когда они будут доступны всем пользователям, неизвестно.
- Запуск перевода стримов на Twitch требует много времени, отметили vc.ru в «Яндексе» — вероятно, это произойдет не раньше 2023 года.
- Для запуска перевода стримов разработчикам пришлось перестроитьвсю архитектуру закадрового перевода видео, отметили в компании. При записанном ролике нейросеть получает аудиодорожку целиком, а значит, обладает полным контекстом, что облегчает задачу.
- При прямой трансляции одна нейросеть распознает аудио и превращает его в текст, другая — определяет пол спикера по биометрии. Третья нейросеть расставляет знаки препинания и выделяет из текста смысловые фрагменты — части, которые содержат законченную мысль. Их забирает ещё одна нейросеть, отвечающая за перевод, который сразу синтезируется на русском языке.
- «Яндекс» добавил автоматический закадровый перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере» в сентябре 2021 года, а в ноябре — закадровый перевод видео на французском, испанском и немецком. Ограничения действуют на лицензионный контент — например, сериал Netflix сервис не переведёт.
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Необходимость использования их браузера делит на ноль все преимущества, по крайней мере для меня. Но аудиторию свою найдёт, не сомневаюсь.
Wylsacom/СасАйКакПросто и прочие переводчики трансляций Apple сейчас:
Ну вроде в статье говорят, что переводят трансляции, а не кривляются всю трансляцию как Вулсаком.
Переводят дичайше, звонко и по-красоте, получается?
Надо ещё имитацию донатов сделать, шобы на пол-экрана блоки яндекс директа висели.
Охуенная идея, я щитаю
Молодцы, хоть и русские. Что-то нормальное запилили.
Но говнобраузером от яндех пользоваться я конечно всё-равно не буду
Почему не на православном рутубе?
Дык на рутубе только скрепный рюский язык, который не нужно переводить) или можно попробовать написать Тиму письмо, чтобы осенью презентацию запилил на рутубе)
Йандекс пошол нахой, я знаю англиске
А чо ты сразу не сказал?! Чуваки зря время потратили, вот дерьмо...
Какого хуя про эту залупную контору все еще пишут на TJ?
Нам нахой не нужны эти ваши переводчики. У нас своего, православного, скрепного контента достаточно. Зачем нам забугорные пендоские трансляции эти?!?!
Надо что бы голос переводчика был как с прищепкой на носу, одно останавливает, браузер яндекс.
а как он будет переводить лайв трансу на инглише. там же придется мутить искусственную задержку чтобы закончили предложение, либо будет - хуйня.
проверил, оно мотает трансу на секунд 10 назад и переводит. так шо нихуя не лайв. и получается что перевод не будет работать на трансляциях которые не кешируются.(нельзя мотать)
Если кто не знает - Яндекс браузер даже со включёнными баннерорезками (adblock, ublock) умудряется показывать рекламу на своих Яндекс сайтах. Условно эти расширения просто не активны на нужных доменах, и сходу я нигде настроек не нашел это сделать.
Если браузер не дает право мне вырезать рекламу, или хотя бы с помощью плагинов дать настроить - идёт нахуй. Сколько бы там плюшек не было.
Вот бы сборку хуяндекс браузера без хуяндекса. Хотя, подождите...
Блин у меня в гуглхроме с блокировщиками рекламы в Яндексе (почта, автору, поиск) реклама просачивается каким то хуем. Мб есть надёжные решения по удалению этого мусора?
ну сначала поставь ublock origin, если не пропадет, то в своём блокировщике добавь вручную эти блоки с рекламой и усе.
Вручную добавлял, она все равно появляется. Ну ок попробую ещё раз
Боже Яндекс, ну и кринж