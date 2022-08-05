Следующий шаг — перевод потоковых трансляций и видеороликов не только на YouTube, но и, например, в Twitch. Мы научили нейросети переводить трансляции на английском, немецком, французском, итальянском и испанском. Далее мы добавим новые пары европейских языков, а также китайский, японский и другие.