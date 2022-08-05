Технологии
vc.ru

«Яндекс» запустил синхронный перевод прямых трансляций в «Браузере» — работает для презентаций Apple и запусков SpaceX Статьи редакции

Пока он доступен для нескольких каналов.

  • Компания добавила технологию автоматического закадрового перевода прямых трансляций на YouTube в свой браузер, рассказали в «Яндексе». Пока она работает в режиме открытого бета-тестирования для нескольких каналов из списка, в том числе Apple, Google, TechCrunch, SpaceX, TED и других.
  • Технология позволяет переводить стримы с пяти языков — английского, немецкого, испанского, итальянского и французского. В ближайшее время компания планирует начать тестировать азиатские пары языков, но когда они будут доступны всем пользователям, неизвестно.

Следующий шаг — перевод потоковых трансляций и видеороликов не только на YouTube, но и, например, в Twitch. Мы научили нейросети переводить трансляции на английском, немецком, французском, итальянском и испанском. Далее мы добавим новые пары европейских языков, а также китайский, японский и другие.

Дмитрий Тимко, руководитель приложения «Яндекс» и «Яндекс Браузера»
  • Запуск перевода стримов на Twitch требует много времени, отметили vc.ru в «Яндексе» — вероятно, это произойдет не раньше 2023 года.
  • Для запуска перевода стримов разработчикам пришлось перестроитьвсю архитектуру закадрового перевода видео, отметили в компании. При записанном ролике нейросеть получает аудиодорожку целиком, а значит, обладает полным контекстом, что облегчает задачу.
  • При прямой трансляции одна нейросеть распознает аудио и превращает его в текст, другая — определяет пол спикера по биометрии. Третья нейросеть расставляет знаки препинания и выделяет из текста смысловые фрагменты — части, которые содержат законченную мысль. Их забирает ещё одна нейросеть, отвечающая за перевод, который сразу синтезируется на русском языке.
  • «Яндекс» добавил автоматический закадровый перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере» в сентябре 2021 года, а в ноябре — закадровый перевод видео на французском, испанском и немецком. Ограничения действуют на лицензионный контент — например, сериал Netflix сервис не переведёт.
Как устроен перевод трансляций в Яндекс Браузере…
Осенью прошлого года мы рассказали читателям Хабра, как работает голосовой перевод видео в Яндекс…
habr.com

#новости #яндекс

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Незначительный украинец

Необходимость использования их браузера делит на ноль все преимущества, по крайней мере для меня. Но аудиторию свою найдёт, не сомневаюсь.

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evvane

Wylsacom/СасАйКакПросто и прочие переводчики трансляций Apple сейчас:

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Тимурчик

Ну вроде в статье говорят, что переводят трансляции, а не кривляются всю трансляцию как Вулсаком.

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evvane

Переводят дичайше, звонко и по-красоте, получается?

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Имбирный пряник

Надо ещё имитацию донатов сделать, шобы на пол-экрана блоки яндекс директа висели.
Охуенная идея, я щитаю

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Carlos the Jackal

Молодцы, хоть и русские. Что-то нормальное запилили.

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water water

Но говнобраузером от яндех пользоваться я конечно всё-равно не буду

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Пыльный Кирилл

Почему не на православном рутубе?

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Имбирный пряник

Дык на рутубе только скрепный рюский язык, который не нужно переводить) или можно попробовать написать Тиму письмо, чтобы осенью презентацию запилил на рутубе)

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Арнольд Пушкин

Йандекс пошол нахой, я знаю англиске

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VIPER

А чо ты сразу не сказал?! Чуваки зря время потратили, вот дерьмо...

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Пластиковое Окно

Какого хуя про эту залупную контору все еще пишут на TJ?

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VIPER

Нам нахой не нужны эти ваши переводчики. У нас своего, православного, скрепного контента достаточно. Зачем нам забугорные пендоские трансляции эти?!?!

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Андрей Бодунов

Надо что бы голос переводчика был как с прищепкой на носу, одно останавливает, браузер яндекс.

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Зоибана Вафля

а как он будет переводить лайв трансу на инглише. там же придется мутить искусственную задержку чтобы закончили предложение, либо будет - хуйня.

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Зоибана Вафля

проверил, оно мотает трансу на секунд 10 назад и переводит. так шо нихуя не лайв. и получается что перевод не будет работать на трансляциях которые не кешируются.(нельзя мотать)

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Имбирный пряник

Если кто не знает - Яндекс браузер даже со включёнными баннерорезками (adblock, ublock) умудряется показывать рекламу на своих Яндекс сайтах. Условно эти расширения просто не активны на нужных доменах, и сходу я нигде настроек не нашел это сделать.

Если браузер не дает право мне вырезать рекламу, или хотя бы с помощью плагинов дать настроить - идёт нахуй. Сколько бы там плюшек не было.

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Пластиковое Окно

Вот бы сборку хуяндекс браузера без хуяндекса. Хотя, подождите...

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SexKamaz

Блин у меня в гуглхроме с блокировщиками рекламы в Яндексе (почта, автору, поиск) реклама просачивается каким то хуем. Мб есть надёжные решения по удалению этого мусора?

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Зоибана Вафля

ну сначала поставь ublock origin, если не пропадет, то в своём блокировщике добавь вручную эти блоки с рекламой и усе.

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SexKamaz

Вручную добавлял, она все равно появляется. Ну ок попробую ещё раз

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За хороших русских

Боже Яндекс, ну и кринж

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