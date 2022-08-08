В России стали чаще покупать противоударные и влагозащитные смартфоны. Покупатели хотят гаджеты, которые прослужат долго Статьи редакции
Правда, это всё ещё нишевый сегмент рынка.
- О росте популярности особых моделей смартфонов пишет «Коммерсантъ», который поговорил с несколькими ритейлерами. В «Ситилинке» сообщили, что за период с начала июня по конец июля продажи прочных смартфонов выросли в штуках на 300% по сравнению с тем же периодом в 2021 году. В деньгах рост составил 27%.
- Всего за этот период магазин реализовал 16,5 тысячи защищённых смартфонов разных брендов. В «Ситилинке» отмечают, что продажи прочных смартфонов всегда растут в летний период, однако в 2022 году спрос оказался выше среднего. Это объяснили желанием покупателей обзавестись более прочными гаджетами с долгим сроком работы.
- В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили положительную динамику в продажах прочных смартфонов, но уточнили, что это всё ещё нишевый сегмент, который занимает менее 1% на рынке смартфонов в штучных продажах. В «Мегафоне» тоже согласились с тем, что защищённые телефоны пока интересны узкому кругу потребителей.
- Среди брендов на российском рынке лидерами считаются Doogee и Blackview. Первая компания увеличила свои продажи в два раза, если сравнивать период с января по июнь в 2022 и те же месяцы в 2021-м.
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Учитывая что подобные смартфоны делают в основном ноунеймы с сомнительным качеством и никакой поддержкой, такой подход очень спорен. Тот же айфон в хорошем чехле почти наверняка прослужит дольше любого такого "особого" смартфона.
В прошлом году взял маме blackview обычный 4/64. Дёшево сердито, шустрый и хламом всяким не забит - чистый андроид считай
у девушки через годик в такую тыкву превратился, страшно разблокировать было. В моменте садился со скоростью моего первого SE, при заявленных дохуя мячей
Хз не повезло
Маман часто в ютубе сидит ей норм всё
Сейчас меньше чем с 4 гигов оперативки покупать нет смысла конечно
Ну вот как-то не стоит покупать девайс, с которым может вот так "не повезти".
Маме здоровья и хороших реков в ютубе
Я в днс брал, а не с Алика как раз по таким причинам)
А, ну это не помню
У меня пахан практикует мобильники с алика. Раз в два-три года меняет и голову не парит, остальные не кирпичатся и лежат для поделок
Я такой настрой не вывожу
Это надо либо пользоваться телефоном только как звонилкой, либо каждый раз изъебываться с переносом данных.
Изъебывается, тащемта переносить мало что нужно.
Приложения подсасываются в гугле (хз че дальше будет без маркета, скорее всего самая ебля), контакты так же, фотки в облако и так льются, остальную помойку перенести и расставить иконки не проблема.
Ну хз я каждый раз после смены телефона ещё месяц его под себя перенастраиваю по мелочи. Заебывает страшно.
Недрстаток таких телефонов, что на них не очень хочет online banking становиться, да и playstore работает непойми как. А так для остального норм
Айфон стоит как 10 таких телефонов. Многие друзья/родственники не готовы тратить выше 20к на смартфон.
Есть же всякие катерпиллеры
как правило все эти противоударные тельчики уёбищные и ломаются быстрее, чем простой, но нормальный.
Аккумы дохнут, которые засобачены намертво в противоударный корпус)))
Эти телефоны пользуются популярностью среди воюющих в Украине - для навигационных и артиллерийских приложений. Украинская армия обеспечивает своих людей такой техникой, а русская - закупает за свой счёт. Отсюда и повышенный спрос на такой тип устройств. Думаю, это гораздо более значимый фактор, чем «из-за санкций хотят чтобы подольше не ломался».
То же самое хотел написать. Ими закупаются те кто едут в Украину воевать.
Прочитал как "нищевой" сегмент рынка
Правильно прочитал
Nokia - твой выход
Nokia теперь = рандомный китаец
Вот такой был, да сейчас валяется по ностальгии в столе. На спор ебашил его апстену и бросал в воду на 5 минут. И еще там можно было 8-и битный рингтон написать самому. О как)
Кайф 😻😻😻
Ах да, чуть не забыл, им еще можно было пиво открывать, а это, согласись, дорогого стоит.
В воду на 5 минут можно бросать любой флагман, но апстену это конечно аргумент.
Так у нормальных производителей таких телефонов нет, а это все прям лютый индия/китай за 5000. Конечно покупают, они же дешёвые.
Есть Самсунг какой то, раньше около 20к деревянных стоил
Samsung Xcover 5 - сейчас уже 35 к
бля не бейте и не роняйте мобильники, че вы как эти
Последний мой разбитый телефон я разбил самовольно из-за бед с башкой, года 3 назад. Предпоследний ушатал на тыщи 4 по неаккуратности пиздюком.
не бейте и не роняйте
Да
Проще купить "противоударный" чехол или бампер, чем откровенный ноунейм из Китая.
Еще проше купить ноунейм бампер на ноунейм телефон
Айфонопидорасы как обычно рассказывают какой их телефон чудесный , прекрасный, самый лучший из всего
)
Купил маме последний Гелекси в аккурат перед войной — сказал чтобы положила в чехол и в пакет как пульт в нулевые, тк возможно это ее последняя мобила
У самого есть дешёвый бронированный blackview для работы и всяких походов, где может быть риск физического урона, потопления итд. Ну и в долгие поездки беру его, потому что 10000 мАч тянут 3-4 дня при средней загрузке без подзарядки. Медленный, тормозит, но все главные функции выполняет хорошо.
Есть такой вариант для тех, кто не хочет какой-то непонятной китайской фигни. Возьму себе у этих скоро, наверное
https://www.catphones.com
правильное решение)
а ворозащитные?
Любой телефон, который сливает свое местонахождение по жпс.