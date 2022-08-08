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В России стали чаще покупать противоударные и влагозащитные смартфоны. Покупатели хотят гаджеты, которые прослужат долго Статьи редакции

Правда, это всё ещё нишевый сегмент рынка.

Blackview BV9900 Pro
  • О росте популярности особых моделей смартфонов пишет «Коммерсантъ», который поговорил с несколькими ритейлерами. В «Ситилинке» сообщили, что за период с начала июня по конец июля продажи прочных смартфонов выросли в штуках на 300% по сравнению с тем же периодом в 2021 году. В деньгах рост составил 27%.
  • Всего за этот период магазин реализовал 16,5 тысячи защищённых смартфонов разных брендов. В «Ситилинке» отмечают, что продажи прочных смартфонов всегда растут в летний период, однако в 2022 году спрос оказался выше среднего. Это объяснили желанием покупателей обзавестись более прочными гаджетами с долгим сроком работы.
  • В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили положительную динамику в продажах прочных смартфонов, но уточнили, что это всё ещё нишевый сегмент, который занимает менее 1% на рынке смартфонов в штучных продажах. В «Мегафоне» тоже согласились с тем, что защищённые телефоны пока интересны узкому кругу потребителей.
  • Среди брендов на российском рынке лидерами считаются Doogee и Blackview. Первая компания увеличила свои продажи в два раза, если сравнивать период с января по июнь в 2022 и те же месяцы в 2021-м.

#новости #смартфоны

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41 комментарий
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 Джеки Чан

Учитывая что подобные смартфоны делают в основном ноунеймы с сомнительным качеством и никакой поддержкой, такой подход очень спорен. Тот же айфон в хорошем чехле почти наверняка прослужит дольше любого такого "особого" смартфона.

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Гордон Фриман

В прошлом году взял маме blackview обычный 4/64. Дёшево сердито, шустрый и хламом всяким не забит - чистый андроид считай

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Максоний

у девушки через годик в такую тыкву превратился, страшно разблокировать было. В моменте садился со скоростью моего первого SE, при заявленных дохуя мячей

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Гордон Фриман

Хз не повезло
Маман часто в ютубе сидит ей норм всё

Сейчас меньше чем с 4 гигов оперативки покупать нет смысла конечно

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Максоний

Ну вот как-то не стоит покупать девайс, с которым может вот так "не повезти".
Маме здоровья и хороших реков в ютубе

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Гордон Фриман

Я в днс брал, а не с Алика как раз по таким причинам)

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Максоний

А, ну это не помню
У меня пахан практикует мобильники с алика. Раз в два-три года меняет и голову не парит, остальные не кирпичатся и лежат для поделок

Я такой настрой не вывожу

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Приличный колос

Это надо либо пользоваться телефоном только как звонилкой, либо каждый раз изъебываться с переносом данных.

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Максоний

Изъебывается, тащемта переносить мало что нужно.
Приложения подсасываются в гугле (хз че дальше будет без маркета, скорее всего самая ебля), контакты так же, фотки в облако и так льются, остальную помойку перенести и расставить иконки не проблема.

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Приличный колос

Ну хз я каждый раз после смены телефона ещё месяц его под себя перенастраиваю по мелочи. Заебывает страшно.

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Баварский Нигилист

Недрстаток таких телефонов, что на них не очень хочет online banking становиться, да и playstore работает непойми как. А так для остального норм

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Оффер на релокацию

Айфон стоит как 10 таких телефонов. Многие друзья/родственники не готовы тратить выше 20к на смартфон.

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Связанный огонь

Есть же всякие катерпиллеры

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Роскошный Слава

как правило все эти противоударные тельчики уёбищные и ломаются быстрее, чем простой, но нормальный.

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ИгорьOK

Аккумы дохнут, которые засобачены намертво в противоударный корпус)))

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Рыбный пришелец

Эти телефоны пользуются популярностью среди воюющих в Украине - для навигационных и артиллерийских приложений. Украинская армия обеспечивает своих людей такой техникой, а русская - закупает за свой счёт. Отсюда и повышенный спрос на такой тип устройств. Думаю, это гораздо более значимый фактор, чем «из-за санкций хотят чтобы подольше не ломался».

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Карлики спасли Россию

То же самое хотел написать. Ими закупаются те кто едут в Украину воевать.

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Баварский Нигилист

Прочитал как "нищевой" сегмент рынка

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Max

Правильно прочитал

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Афанасий Алексин

Nokia - твой выход

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Приличный колос

Nokia теперь = рандомный китаец

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Галина Перидольская

Вот такой был, да сейчас валяется по ностальгии в столе. На спор ебашил его апстену и бросал в воду на 5 минут. И еще там можно было 8-и битный рингтон написать самому. О как)

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Гордон Фриман

Кайф 😻😻😻

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Галина Перидольская

Ах да, чуть не забыл, им еще можно было пиво открывать, а это, согласись, дорогого стоит.

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Приличный колос

В воду на 5 минут можно бросать любой флагман, но апстену это конечно аргумент.

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aliftin

Так у нормальных производителей таких телефонов нет, а это все прям лютый индия/китай за 5000. Конечно покупают, они же дешёвые.

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Гордон Фриман

Есть Самсунг какой то, раньше около 20к деревянных стоил

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Гордон Фриман

Samsung Xcover 5 - сейчас уже 35 к

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Максоний

бля не бейте и не роняйте мобильники, че вы как эти
Последний мой разбитый телефон я разбил самовольно из-за бед с башкой, года 3 назад. Предпоследний ушатал на тыщи 4 по неаккуратности пиздюком.

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Untiy
разбил 2 телефона
не бейте и не роняйте
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Максоний

Да

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Раненый шар

Проще купить "противоударный" чехол или бампер, чем откровенный ноунейм из Китая.

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Untiy

Еще проше купить ноунейм бампер на ноунейм телефон

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Показательный Илья

Айфонопидорасы как обычно рассказывают какой их телефон чудесный , прекрасный, самый лучший из всего

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Гордон Фриман

)

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Alexey Kochetkov

Купил маме последний Гелекси в аккурат перед войной — сказал чтобы положила в чехол и в пакет как пульт в нулевые, тк возможно это ее последняя мобила

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Anton Gostev

У самого есть дешёвый бронированный blackview для работы и всяких походов, где может быть риск физического урона, потопления итд. Ну и в долгие поездки беру его, потому что 10000 мАч тянут 3-4 дня при средней загрузке без подзарядки. Медленный, тормозит, но все главные функции выполняет хорошо.

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Anton Gostev

Есть такой вариант для тех, кто не хочет какой-то непонятной китайской фигни. Возьму себе у этих скоро, наверное
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Misha Stakhyr

правильное решение)

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Красивый дым

а ворозащитные?

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Приличный колос

Любой телефон, который сливает свое местонахождение по жпс.

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