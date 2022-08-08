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Технологии

Американская компания Embark научила беспилотный грузовик предъявлять документы полиции Статьи редакции

Бумаги можно достать из сейфа, который открывается после звонка оператору.

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Embark продемонстировала систему взаимодействия беспилотного грузовика с полицией. Машину научили распознавать автомобили правоохранителей и предъявлять документы, сообщается на сайте американской компании.

Технологию разрабатывали в сотрудничестве с Департаментом общественной безопасности Техаса. Грузовик определяет, что за ним едет машина с мигалкой — с большой вероятностью это означает, что его хочет остановить полиция. Беспилотник отправляет сигнал удалённому оператору: тот смотрит трансляцию с камер и решает, нужно ли остановиться.

После парковки полицейский может запросить документы автомобиля, который хранятся в сейфе. Для этого нужно позвонить оператору по номеру, написанному на кузове грузовика, и запросить код. Проверив документы, полицейский может уточнить детали у оператора и положить бумаги обратно в сейф. После этого грузовик вернётся в автономный режим и продолжит рейс.

#новости #беспилотники #полиция

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7 комментариев
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 Serg

Беспилотный грузовик и бумаги, лол )

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Линейный чувак

Удобно

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Harpy

И это в 2k22? А где всякие QR-коды? Коп сканирует код на машине и ему в планшет скачивается PDFка с теми же документами.

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Павел Каташев

Нужно чтобы код защищен был, иначе все смогут качать накладные

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selfish legder

они разве уже сделали законы по которым прописано кто несет ответственность?

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Ангел Непредохранитель

Аффтар ии

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бєндєровєц родрігес

Надо заменить обычного копа на робокопа для полного погружения

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