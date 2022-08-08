Американская компания Embark научила беспилотный грузовик предъявлять документы полиции Статьи редакции
Бумаги можно достать из сейфа, который открывается после звонка оператору.
Embark продемонстировала систему взаимодействия беспилотного грузовика с полицией. Машину научили распознавать автомобили правоохранителей и предъявлять документы, сообщается на сайте американской компании.
Технологию разрабатывали в сотрудничестве с Департаментом общественной безопасности Техаса. Грузовик определяет, что за ним едет машина с мигалкой — с большой вероятностью это означает, что его хочет остановить полиция. Беспилотник отправляет сигнал удалённому оператору: тот смотрит трансляцию с камер и решает, нужно ли остановиться.
После парковки полицейский может запросить документы автомобиля, который хранятся в сейфе. Для этого нужно позвонить оператору по номеру, написанному на кузове грузовика, и запросить код. Проверив документы, полицейский может уточнить детали у оператора и положить бумаги обратно в сейф. После этого грузовик вернётся в автономный режим и продолжит рейс.
Беспилотный грузовик и бумаги, лол )
Удобно
И это в 2k22? А где всякие QR-коды? Коп сканирует код на машине и ему в планшет скачивается PDFка с теми же документами.
Нужно чтобы код защищен был, иначе все смогут качать накладные
они разве уже сделали законы по которым прописано кто несет ответственность?
Аффтар ии
Надо заменить обычного копа на робокопа для полного погружения