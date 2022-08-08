Бумаги можно достать из сейфа, который открывается после звонка оператору.

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Embark продемонстировала систему взаимодействия беспилотного грузовика с полицией. Машину научили распознавать автомобили правоохранителей и предъявлять документы, сообщается на сайте американской компании.

Технологию разрабатывали в сотрудничестве с Департаментом общественной безопасности Техаса. Грузовик определяет, что за ним едет машина с мигалкой — с большой вероятностью это означает, что его хочет остановить полиция. Беспилотник отправляет сигнал удалённому оператору: тот смотрит трансляцию с камер и решает, нужно ли остановиться.