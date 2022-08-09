Ранее производитель попросил не пользоваться автомобилем, но за месяц так и не разобрался в проблеме — теперь машину можно продать обратно.

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Toyota bZ4X

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota предложил выкупить новую модель электрического внедорожника bZ4X у своих же клиентов. Дело в том, что колёса автомобиля могут отвалиться даже после небольшого расстояния пробега — и в компании всё ещё не установили причину неполадки.

Продажа автомобиля обратно производителю — лишь один из вариантов для покупателей. В случае, если клиенты оставят машину себе (но не будут на ней ездить), Toyota обещала продлить срок гарантии на время, которое займёт устранение проблемы, а также бесплатно предоставит другой автомобиль до этого момента.

David Conner @OutofSpecDave Wow. Just wow… Письмо, которое получили владельцы автомобиля

bZ4X поступил в продажу только в апреле, а уже в конце июне представители компании заявили о проблеме с креплениями колёс и попросили покупателей воздержаться от поездок на новом внедорожнике. С того момента компании не удалось не только исправить проблему, но даже выяснить, из-за чего могут отваливаться колёса.

Из-за того, что модель была на рынке всего пару месяцев, проблема коснулась лишь немногих автовладельцев — в США внедорожник успели купить всего около 260 человек. Ещё часть людей оформила заказ, но доставить машину не успели. bZ4X почти идентичен Subaru Solterra — производители разрабатывали машины совместно. Однако модель от Subaru не успела поступить в продажу.

Subaru Solterra