Toyota попросила клиентов вернуть новый внедорожник — у него могут отвалиться колёса, и в компании не знают, почему Статьи редакции
Ранее производитель попросил не пользоваться автомобилем, но за месяц так и не разобрался в проблеме — теперь машину можно продать обратно.
Крупнейший японский автопроизводитель Toyota предложил выкупить новую модель электрического внедорожника bZ4X у своих же клиентов. Дело в том, что колёса автомобиля могут отвалиться даже после небольшого расстояния пробега — и в компании всё ещё не установили причину неполадки.
Продажа автомобиля обратно производителю — лишь один из вариантов для покупателей. В случае, если клиенты оставят машину себе (но не будут на ней ездить), Toyota обещала продлить срок гарантии на время, которое займёт устранение проблемы, а также бесплатно предоставит другой автомобиль до этого момента.
bZ4X поступил в продажу только в апреле, а уже в конце июне представители компании заявили о проблеме с креплениями колёс и попросили покупателей воздержаться от поездок на новом внедорожнике. С того момента компании не удалось не только исправить проблему, но даже выяснить, из-за чего могут отваливаться колёса.
Из-за того, что модель была на рынке всего пару месяцев, проблема коснулась лишь немногих автовладельцев — в США внедорожник успели купить всего около 260 человек. Ещё часть людей оформила заказ, но доставить машину не успели. bZ4X почти идентичен Subaru Solterra — производители разрабатывали машины совместно. Однако модель от Subaru не успела поступить в продажу.
Это не первый случай, когда компании отзывают свои машины и предлагают клиентам выкупить их обратно. В 2021 году похожая ситуация произошла с электромобилем Chevrolet Bolt, у которого внезапно загорался аккумулятор. В том случае затронутых автовладельцев было больше, но они могли и дальше пользоваться машинами с некоторыми ограничениями, а позже в компании решили проблему и бесплатно заменили батареи всем желающим.
я не знаю как у вас, а у нас в Японии
отвалилось колесо - нихуя не поняли
Колеса отваливаются от буквы Z в названии
чё-т захрюкал
В этом году не получится управлять мечтой, потому что у мечты отвалились колёса.
управляй мечтой!!
Произошёл отвал
Эмм.. с какой стороны он "внедорожник"? Или теперь каждый кроссовер или высокий хетч называют "внедорожником"?
На клей посадить, делов-то.
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Бывает