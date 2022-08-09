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Технологии

Toyota попросила клиентов вернуть новый внедорожник — у него могут отвалиться колёса, и в компании не знают, почему Статьи редакции

Ранее производитель попросил не пользоваться автомобилем, но за месяц так и не разобрался в проблеме — теперь машину можно продать обратно.

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Toyota bZ4X

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota предложил выкупить новую модель электрического внедорожника bZ4X у своих же клиентов. Дело в том, что колёса автомобиля могут отвалиться даже после небольшого расстояния пробега — и в компании всё ещё не установили причину неполадки.

Продажа автомобиля обратно производителю — лишь один из вариантов для покупателей. В случае, если клиенты оставят машину себе (но не будут на ней ездить), Toyota обещала продлить срок гарантии на время, которое займёт устранение проблемы, а также бесплатно предоставит другой автомобиль до этого момента.

David Conner @OutofSpecDave
Wow. Just wow…
Письмо, которое получили владельцы автомобиля

bZ4X поступил в продажу только в апреле, а уже в конце июне представители компании заявили о проблеме с креплениями колёс и попросили покупателей воздержаться от поездок на новом внедорожнике. С того момента компании не удалось не только исправить проблему, но даже выяснить, из-за чего могут отваливаться колёса.

Из-за того, что модель была на рынке всего пару месяцев, проблема коснулась лишь немногих автовладельцев — в США внедорожник успели купить всего около 260 человек. Ещё часть людей оформила заказ, но доставить машину не успели. bZ4X почти идентичен Subaru Solterra — производители разрабатывали машины совместно. Однако модель от Subaru не успела поступить в продажу.

Subaru Solterra

Это не первый случай, когда компании отзывают свои машины и предлагают клиентам выкупить их обратно. В 2021 году похожая ситуация произошла с электромобилем Chevrolet Bolt, у которого внезапно загорался аккумулятор. В том случае затронутых автовладельцев было больше, но они могли и дальше пользоваться машинами с некоторыми ограничениями, а позже в компании решили проблему и бесплатно заменили батареи всем желающим.

#новости #автомобили #toyota

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10 комментариев
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Минимальный месяц

я не знаю как у вас, а у нас в Японии
отвалилось колесо - нихуя не поняли

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Поразительный кубок
новую модель электрического внедорожника bZ4X

Колеса отваливаются от буквы Z в названии

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Минимальный месяц

чё-т захрюкал

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Max Kolosov

В этом году не получится управлять мечтой, потому что у мечты отвалились колёса.

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Минимальный месяц

управляй мечтой!!

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Mark Nebesniy

Произошёл отвал

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Сергей Кузнецов

Эмм.. с какой стороны он "внедорожник"? Или теперь каждый кроссовер или высокий хетч называют "внедорожником"?

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MMM123

На клей посадить, делов-то.

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Чувствительный микрофон
Toyota попросила клиентов вернуть новый внедорожник — у него могут отвалиться колёса

@Заголовки

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Тайваньская Сечь

Бывает

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