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Технологии

Пользователь GitHub обезвредил робособак с винтовками с помощью мультитула-тамагочи Статьи редакции

Он нашёл бэкдор, с помощью которого «взломал» пульт управления.

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MAVProxyUse обнаружил бэкдор в распределительном щите питания робособаки HangZhou YuShu Technology серии Go1. Внимание на это обратило издание SecurityLab.

Пользователь нашёл бэкдор (программу скрытого удалённого администрирования, которая предоставляет возможность скрыто и удалённо управлять компьютером), изучая документацию. Он узнал, что каждая робособака поставляется с дистанционным выключателем, прикреплённым к распределительному щиту питания – устройству, которое направляет питание от батареи к различным системам робота. Устройство работает на частоте 433 МГц и если получает сигнал, отключает питание робота.

MAVProxyUse использовал хакерской мультитул-тамагочи Flipper Zero. Устройство может прослушивать и забивать радиоканалы, открывать разные замки и, например, выключать телевизоры в аэропортах. С помощью мультитула хакер скопировал сигнал на частоте 433 МГц, который пульт дистанционного управления передаёт для отключения робособаки.

В США автономных роботов-собак вооружили штурмовыми винтовками — они могут вести прицельный огонь на 1200 метров.Четыре конечности и мощная нейросеть обеспечивают крайне точное наведение, а система управления позволяет роботу двигаться даже если сломаются все датчики и камеры. Таких робособак уже используют в армии США для охраны баз и патрулирования опасных территорий (пока без оружия).

#роботы #оружие #хакеры #github

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11 комментариев
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 Закомплексованная Душа

Таким киберпанк я предаставлял

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Склонный дым

ПО-КА-ЗА-ТЕЛЬ-НО

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Склонный дым

На самом деле просто прикольно, пока что самое громкое применение флиппера которое я заметил

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Bulky Blackcrappy против войны

PVS? 🤨

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Bussy Beard

Лол, у робособаки ПП "Витязь" на спине? Можно же было использовать что-то более футуристичное) Они бы ещё ППШ ей на спину воодрузили)

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генерал Всратышев

Я почему-то представил, что этот заголовок читает чувак, попавший сюда из 80-х, и ржу. "Пользователь чего что где чем?"

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Теоретический украинец

ну все, пиздец официальным продажам флиппера

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Вова Кот

Та не, там все легально, в заводской прошивке подобные штуки отключены, не доебутся

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Жидкий клуб

Хихихи

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Pavel Zhovner

"распределительный щит питания" — это первый раз так перевели Power Distribution Boards (PDB) авторы на сайте securitylab, что не совсем правильно, намного проще сказать "плата питания".

Устройство может прослушивать и забивать радиоканалы

Это не верно, Flipper Zero не имеет функционала для "забивания" радиоканалов. И на всякий случай, официальный сайт проекта https://flipperzero.one

Flipper Zero — Portable Multi-tool Device for…
Based on ultra low power STM32 MCU for daily exploration of access control systems and radio…
flipperzero.one
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Serj Volkovitch

В Рашке можно купить?

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