Пользователь GitHub обезвредил робособак с винтовками с помощью мультитула-тамагочи Статьи редакции
Он нашёл бэкдор, с помощью которого «взломал» пульт управления.
MAVProxyUse обнаружил бэкдор в распределительном щите питания робособаки HangZhou YuShu Technology серии Go1. Внимание на это обратило издание SecurityLab.
Пользователь нашёл бэкдор (программу скрытого удалённого администрирования, которая предоставляет возможность скрыто и удалённо управлять компьютером), изучая документацию. Он узнал, что каждая робособака поставляется с дистанционным выключателем, прикреплённым к распределительному щиту питания – устройству, которое направляет питание от батареи к различным системам робота. Устройство работает на частоте 433 МГц и если получает сигнал, отключает питание робота.
MAVProxyUse использовал хакерской мультитул-тамагочи Flipper Zero. Устройство может прослушивать и забивать радиоканалы, открывать разные замки и, например, выключать телевизоры в аэропортах. С помощью мультитула хакер скопировал сигнал на частоте 433 МГц, который пульт дистанционного управления передаёт для отключения робособаки.
В США автономных роботов-собак вооружили штурмовыми винтовками — они могут вести прицельный огонь на 1200 метров.Четыре конечности и мощная нейросеть обеспечивают крайне точное наведение, а система управления позволяет роботу двигаться даже если сломаются все датчики и камеры. Таких робособак уже используют в армии США для охраны баз и патрулирования опасных территорий (пока без оружия).
Таким киберпанк я предаставлял
ПО-КА-ЗА-ТЕЛЬ-НО
На самом деле просто прикольно, пока что самое громкое применение флиппера которое я заметил
PVS? 🤨
Лол, у робособаки ПП "Витязь" на спине? Можно же было использовать что-то более футуристичное) Они бы ещё ППШ ей на спину воодрузили)
Я почему-то представил, что этот заголовок читает чувак, попавший сюда из 80-х, и ржу. "Пользователь чего что где чем?"
ну все, пиздец официальным продажам флиппера
Та не, там все легально, в заводской прошивке подобные штуки отключены, не доебутся
Хихихи
"распределительный щит питания" — это первый раз так перевели Power Distribution Boards (PDB) авторы на сайте securitylab, что не совсем правильно, намного проще сказать "плата питания".Устройство может прослушивать и забивать радиоканалы
Это не верно, Flipper Zero не имеет функционала для "забивания" радиоканалов. И на всякий случай, официальный сайт проекта https://flipperzero.one
В Рашке можно купить?