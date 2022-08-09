Он нашёл бэкдор, с помощью которого «взломал» пульт управления.

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MAVProxyUse обнаружил бэкдор в распределительном щите питания робособаки HangZhou YuShu Technology серии Go1. Внимание на это обратило издание SecurityLab.

Пользователь нашёл бэкдор (программу скрытого удалённого администрирования, которая предоставляет возможность скрыто и удалённо управлять компьютером), изучая документацию. Он узнал, что каждая робособака поставляется с дистанционным выключателем, прикреплённым к распределительному щиту питания – устройству, которое направляет питание от батареи к различным системам робота. Устройство работает на частоте 433 МГц и если получает сигнал, отключает питание робота.

MAVProxyUse использовал хакерской мультитул-тамагочи Flipper Zero. Устройство может прослушивать и забивать радиоканалы, открывать разные замки и, например, выключать телевизоры в аэропортах. С помощью мультитула хакер скопировал сигнал на частоте 433 МГц, который пульт дистанционного управления передаёт для отключения робособаки.