Каждый час на открытом солнце — плюс час к заряду футляра.

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Производством беспроводных наушников с активным шумподавлением занимается компания Urbanista. До этого она уже выпускала полноразмерные беспроводные наушники с встроенными солнечными батареями, а теперь аналогичное устройство представили для любителей небольших форм.

Наушники-вкладыши получили название Phoenix — в отличие от больших аналогов, солнечные батареи встроили не в сами устройства, а в зарядный кейс для них.

Производитель обещает восемь часов непрерывной работы самих Phoenix, а вместе с зарядным кейсом наушники могут проработать до 32 часов. Каждый час на открытом солнце увеличивает заряд кейса ещё на час.

Phoenix оснащены водонепроницаемостью IPx4, то есть они подходят для интенсивных тренировок, но не смогут выдержать водяные потоки или сильные струи.

Среди други фич: поддержка Bluetooth 5.2, USB-C и режим прозрачности на манер AirPods, который позволяет лучше слышать шумы вокруг.