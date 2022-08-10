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Технологии

Google запустила сайт с предложением стандартизировать систему текстовых сообщений между iOS и Android Статьи редакции

В компании давно призывают конкурента отказаться от «зелёных пузырей» и проприетарного протокола, который «мешает общению людей».

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Google перешла на новый этап «борьбы против зелёных пузырей» — политики Apple, которая не принимает современный стандарт передачи сообщений между разными мобильными платформами. 9 августа разработчики Android запустили страницу «Донесите сообщение» с призывом компании-конкуренту сделать общение удобнее для всех пользователей.

По версии представителей Google, проблема Apple в проприетарной системе передачи сообщений, работающей только на устройствах экосистемы. Когда пользователь Android отправляет что-либо собеседнику с iOS в стандартном мессенджере, тому приходят устаревшие SMS и MMS — их можно опознать по зелёным текстовым пузырям вместо фирменных голубых.

Android @Android
Texting a friend with a different phone than you should be no problem… Right? @Apple? #GetTheMessage
Переписка с другом, у которого смартфон не такой, как у тебя, не должна вызывать проблемы... Ведь так? Apple?

Google выделяет сразу ряд проблем, которые возникают из-за использования подобной системы:

  • Низкое качество видео и изображений при переходе в формат MMS;
  • Устаревшая технология групповых чатов, которая, к примеру, запрещает пользователям покидать беседу;
  • Сообщения с iOS могут не отправляться на Android через Wi-Fi — при отсутствии сети диалог может просто прерваться;
  • SMS и MMS не поддерживают современные системы шифрования, из-за чего безопасность переписки может быть под угрозой;
  • При общении между разными платформами не работает индикация — невозможно понять, отправлено и прочитано ли сообщение;
  • Белый текст на ярко-зелёном фоне облаков от пользователей Andriod просто труднее читать.

В доказательство своей позиции представители Google привели материалы из разных изданий, которые рассуждают о трудностях общения между Android и iOS, а также жалобы пользователей из соцсетей. А заодно авторы сайта и сами запустили тег, чтобы «помочь донести сообщение до Apple».

Чтобы решить проблему, Google призывает конкурента выбрать современный стандарт передачи сообщений Rich Communication Services (RCS). По словам разработчиков, протокол уже используется большинством устройств, а также более чем 500 производителями Android-смартфонов — но не Apple. «Пришло время избавиться от разноцветных пузырей, заодно усовершенствовав опыт передачи сообщений между пользователями», — говорится на сайте.

В качестве альтернативы (пока Apple не ответит на предложение, если вообще согласится) Google предложилf пользоваться сторонними мессенджерами — What'sApp или Signal.

В июне представители Android уже обращались к конкурентам из Apple после выхода трека «Texts Go Green» рэпера Дрейка. Тогда в твиттере компании вышел ролик, в котором авторы похвалили песню с отсылкой к проблеме и иронично намекнули на разработчиков iOS: «Если бы только какая-нибудь талантливая команда разработчиков из Apple могла это решить».

Android @Android
#TextsGoGreen hit us different, that’s why we had to drop this unofficial lyric explainer video #GetTheMessage 💚😏
«Texts Go Green» попала в нас особым образом, поэтому мы обязаны были выпустить неофициальное видео с расшифровкой текста песни

#google #apple #технологии #новости

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 Serge Shima

всё решит ножевой бой между сео

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ттт
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tuorqai

гугл в очередной пытается получить контроль, в этот раз над сообщениями. видимо, таким образом надеются как-то вытеснить ватсап и другие мессенджеры.

они бы ещё у эппла требовали браузер на хромиум перевести. всё по просьбам трудящихся.

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Публичный Мурод

о каком контроле идёт речь, если они предлагают внедрить открытый протокол, на который у Apple (в теории, если внедрят) будет не меньше влияния? Сам стандарт RCS изначально был идеей GSMA, гугл там и рядом не стоял.

В штатах многие не пользуются мессенджерами по типу телеги и вайбера. Там переписываются в фейсбуке или снэпчате (чаще зумеры), а большая часть коммуникаций идёт через стандартные "Сообщения". Поэтому для них эта тема так актуальна

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Публичный Мурод

я как пользователь продуктов Apple был бы рад подобной фиче, потому что наконец отпадёт надобность уточнять какие мессенджеры у человека стоят, можно будет просто отправить сообщение и не парится. А iMessage можно развивать как надстройку над протоколом RCS, чтобы некоторые фичи были доступны только между устройствами Apple

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Вова Кот

статью не читал, но уже порвался

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Devi Harris

ещё песни разрешите по блютузу передавать уже

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Значимый диод

Это прошлый век. ИК-порт сейчас в тренде

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Неправильный супер_стар

Слишком высокие и дорогие технологии для России. Просто напеваешь другу песню

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wdst

А друг угадывает лучше чем шазам!

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wdst

и рингтон крейзи фрога ставить!

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Devi Harris

а это можно, правда не за бесплатно

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wdst

нужно отправить дикпик в высоком разрешении на короткий номер 4242, но айос не поддерживает отправку медиафайлов через смс, поэтому очень страдают!

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Devi Harris

зачем отправлять? нейросети сами найдут их в твоей фотоленте

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wdst

она выберет плохой ракурс!

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Devi Harris

ракурс будет хуёвый как ни крути 🤷🏼‍♀️

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Неправильный супер_стар
но айос не поддерживает отправку медиафайлов через смс

Смс это система для передачи текста, а не медиафайлов, для медиафайлов mms

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Боковой Женя

Так тут наоборот - огрызочная фирмочка не хочет вводить общепринятый и более современный формат.

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Devi Harris
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red blue

Похуй...

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Неправильный супер_стар

Не совсем понял доёба...

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Значимый диод

Проблемы нищеебов без ойфонов

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Храм Набросов

Типа, если ты отправляешь сообщение с андроида на айфон, то отправляется в виде платного смс/ммс, а не через встроенный мессенджер (бесплатный)

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Храм Набросов

Доеб в том, что гугл предлагает сделать кроссплатформенную отправку, а почему - написано в статье

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Храм Набросов

Можете удалять статью, я все расписал в 2 предложениях

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Неправильный супер_стар

Ну всё верно, через дефолтное приложение сообщений другим ты отправляешь смски. Гуглу это не нравится?

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Храм Набросов

Не нравится, а хочется чтоб твоему сяомишнему другу ты мог отправлять гифки и фотки котЕка в максимальном качестве

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Неправильный супер_стар

На нокии 3310 тоже так же смс отправится

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Хлопок доброй воли

Гугл уже несколько лет переводит дефолтное приложение сообщений в андроиде с sms/mms на новый протокол rcs, который функционально способен заменить современные популярные месенджеры.

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Sdafs 156

серьезно?

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Значимый диод

Речь об встроенных сообщениях (которые ранее работали только через смс/ммс)

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GoodComedian

Почему «предложение» в русском языке чудным образом превращается в «требование»? Психо-травмы сталинской эпохи?

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Изба-дрючильня

Называется СМС. Доброе утро.

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wdst

предполагается, что кто-то использует смс для чего-то помимо получения кода авторизации и сообщения от мчс, что сегодня как всегда паршивая погода

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Vadim Savkin

Не поверишь, но на западе эмейлы и смс - основные способы связаться с человеком (малознакомым в первую очередь). Звонить напрямую считается дурным тоном, а искать человека в соцсетях и мессенджерах - вторжением в личную жизнь.

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Николай Щорс

Но как я тогда узнаю что общаюсь с нищебродом, чтоб сразу заблочить?

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Yggdrasil

Я не общаюсь с андроидниками, мне похуй

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Панорама

Пф, мне бы их проблемы...

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Значимый диод

Претензии что на зелёном фоне текст читается хуже, чем на голубом - это просто натягивание совы на глобус

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Sail

Гугл устал заходить на рынок месенджеров и решил сменить тактику

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