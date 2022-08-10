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Автомобиль Тesla Model 3 провалил тест на экстренное торможение перед переходящем дорогу детским манекеном. Видео опубликовал Дэн О'Дауд, инженер по безопасности и давний критик компании Илона Маска.

Специалисты The Dawn Project, финансируемой О'Даудом, тестировали машину в контролируемых условиях на гоночной трассе Willow Springs International в Калифорнии. Последняя версия беты программного обеспечения Tesla Full Self-Driving (FSD) неоднократно игнорировала присутствие манекена размером с ребёнка на дороге и переезжала его со средней скоростью в 40 км/час.

В The Dawn Project считают, что автопилот Tesla нельзя использовать на обычных дорогах. О'Даун отметил, что программе доверяют уже более 100 тысяч водителей, «подвергая большому риску детей по всей стране».