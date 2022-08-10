Технологии

Tesla на автопилоте переехала манекен ребёнка во время теста Статьи редакции

Минимум три раза подряд.

Автомобиль Тesla Model 3 провалил тест на экстренное торможение перед переходящем дорогу детским манекеном. Видео опубликовал Дэн О'Дауд, инженер по безопасности и давний критик компании Илона Маска.

Специалисты The Dawn Project, финансируемой О'Даудом, тестировали машину в контролируемых условиях на гоночной трассе Willow Springs International в Калифорнии. Последняя версия беты программного обеспечения Tesla Full Self-Driving (FSD) неоднократно игнорировала присутствие манекена размером с ребёнка на дороге и переезжала его со средней скоростью в 40 км/час.

В The Dawn Project считают, что автопилот Tesla нельзя использовать на обычных дорогах. О'Даун отметил, что программе доверяют уже более 100 тысяч водителей, «подвергая большому риску детей по всей стране».

#Tesla #автопилот #безопасность

406 просмотров
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36 комментариев
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 Ruslan N.

опция "чайлдфри" on

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Значимый диод

Опция запрета на сбивание детей доступна по подписке за 9.99 в месяц

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Cheryman

Есть ещё семейная подписка
Сбиваешь сразу всю семью

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А если кому то удалось выжить - она выследит по следам и добьёт выживших.

Управляй мечтой!

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Удачный кавалер

Страйк получается?

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lnm95

Надеюсь на промо акции, по типу сбей троих и 4й в подарок

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Cheryman

Добавляет рейтинговую таблицу и возможность реплея

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Окажется, что там настолько умная система, что она вычисляет пульс, вес, рост, интеллект препятствия и на основе этого решает достоин ли жизни этот кожаный мешок

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Иногентий Нацпредательвович

или она просто видит что машину намерянно на этот объект направляют, значит такова цель.
Кто она такая что-бы с хозяином спорить?

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Значимый диод

Тесла - это модификация Хаймарса. Она заточена на убийство детей. Пендосы, как-никак

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Московский

Готов поспорить, те манекены были в трусиках

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Значимый диод

И наверняка нацисты

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lnm95

Ну хоть не гуси

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Значимый диод

А вот не факт

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Не гусь

нахуй детей

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Уютный Багажник

Согласен с Теслой

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Ахтубинский Подводный Флот

а вы детали манекена ребенка разглядели?

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Zадержки V раZVитии

тогда еще назад сдать должна потом

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Dva Bobra

Долбоебы даже не знают как выглядит флаг их страны, сцуко, позор просто.

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Cheryman

Я считаю что так и задумано

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Московский

Кст, а как оно работает – тесла же рвется в зоне стройки с конусами

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Московский

и да там вроде везде написано что

автопилот Tesla нельзя использовать на обычных дорогах

ЭТО АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ КОНТРОЛЬ вы несете ответственность за машину как и всех брендов жаль

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Значимый диод

А где взять необычные дороги?

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Московский

Стала известной причина почему тесла роадстер залезла на ракету и свалила с Земли нахер

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Московский

Сами тормозите, кожаные ублюдки

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Johnson Doe

Вы видели, как Маск своего ребенка назвал - он же явно детей терпеть не может

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angry cat

Так и задумано.

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selfish legder

я оченб очень сомневаюсь что машина сама наехала на препятвие впереди нее. Не важно что оно в кепке. если бы так было на самом деле то аварий было бы намного больше и тесла бы просто не выпускала такой продукт.

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Московский

https://youtu.be/gSt2fV_J7g0?t=240 Почему нет, иногда наезжают

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Московский
если бы так было на самом деле то аварий было бы намного больше

Учитывая что теслу размечают на реальных данных, слава богу, видимо таких проблем не было))

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selfish legder

Ну да я выезжаю из гаража и у меня слева парковка велосипедов и тачка прямо всю эту кучу очень четко видит как велосипеды. И любое препятствие впереди. Может быть человека не разглядишь, но препятствие она видит всегда у неё 8 глаз.

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wdst

Тим Кук решил избавиться от конкурента, чтобы легко выпустить эппл кар. И решил что достаточно назваться другим именем и никто не заметит!

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пепа

даже тесла знает, дети это не люди)

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Devi Harris

чёрт, был старый видос, где мужик в костюме типа на шоу объявляет баллы за сбитых детей, беременных женщин и стариков, но я не смог его найти :(

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Грубый татарин

но комментарии у этого хитрожопа закрыты. полностью видоса нет

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Иван Петров

Есть догадка?🤔

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