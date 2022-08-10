Tesla на автопилоте переехала манекен ребёнка во время теста Статьи редакции
Минимум три раза подряд.
Автомобиль Тesla Model 3 провалил тест на экстренное торможение перед переходящем дорогу детским манекеном. Видео опубликовал Дэн О'Дауд, инженер по безопасности и давний критик компании Илона Маска.
Специалисты The Dawn Project, финансируемой О'Даудом, тестировали машину в контролируемых условиях на гоночной трассе Willow Springs International в Калифорнии. Последняя версия беты программного обеспечения Tesla Full Self-Driving (FSD) неоднократно игнорировала присутствие манекена размером с ребёнка на дороге и переезжала его со средней скоростью в 40 км/час.
В The Dawn Project считают, что автопилот Tesla нельзя использовать на обычных дорогах. О'Даун отметил, что программе доверяют уже более 100 тысяч водителей, «подвергая большому риску детей по всей стране».
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А если кому то удалось выжить - она выследит по следам и добьёт выживших.
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Окажется, что там настолько умная система, что она вычисляет пульс, вес, рост, интеллект препятствия и на основе этого решает достоин ли жизни этот кожаный мешок
или она просто видит что машину намерянно на этот объект направляют, значит такова цель.
Кто она такая что-бы с хозяином спорить?
Тесла - это модификация Хаймарса. Она заточена на убийство детей. Пендосы, как-никак
Готов поспорить, те манекены были в трусиках
И наверняка нацисты
Ну хоть не гуси
А вот не факт
нахуй детей
Согласен с Теслой
а вы детали манекена ребенка разглядели?
тогда еще назад сдать должна потом
Долбоебы даже не знают как выглядит флаг их страны, сцуко, позор просто.
Я считаю что так и задумано
Кст, а как оно работает – тесла же рвется в зоне стройки с конусами
и да там вроде везде написано чтоавтопилот Tesla нельзя использовать на обычных дорогах
ЭТО АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ КОНТРОЛЬ вы несете ответственность за машину как и всех брендов жаль
А где взять необычные дороги?
Стала известной причина почему тесла роадстер залезла на ракету и свалила с Земли нахер
Сами тормозите, кожаные ублюдки
Вы видели, как Маск своего ребенка назвал - он же явно детей терпеть не может
Так и задумано.
я оченб очень сомневаюсь что машина сама наехала на препятвие впереди нее. Не важно что оно в кепке. если бы так было на самом деле то аварий было бы намного больше и тесла бы просто не выпускала такой продукт.
https://youtu.be/gSt2fV_J7g0?t=240 Почему нет, иногда наезжают
Учитывая что теслу размечают на реальных данных, слава богу, видимо таких проблем не было))
Ну да я выезжаю из гаража и у меня слева парковка велосипедов и тачка прямо всю эту кучу очень четко видит как велосипеды. И любое препятствие впереди. Может быть человека не разглядишь, но препятствие она видит всегда у неё 8 глаз.
Тим Кук решил избавиться от конкурента, чтобы легко выпустить эппл кар. И решил что достаточно назваться другим именем и никто не заметит!
даже тесла знает, дети это не люди)
чёрт, был старый видос, где мужик в костюме типа на шоу объявляет баллы за сбитых детей, беременных женщин и стариков, но я не смог его найти :(
но комментарии у этого хитрожопа закрыты. полностью видоса нет
Есть догадка?🤔