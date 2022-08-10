Facebook выдал полиции переписку жительницы Небраски и её дочери о медикаментозном аборте. Обоим предъявили обвинения

Прокуроры пытаются доказать, что несовершеннолетняя девушка провела аборт незаконно, приняв таблетку позже разрешённого по закону срока.

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Facebook передал переписку матери и её дочери полиции штата Небраска после того по ордеру в рамках расследования дела о незаконном аборте. Об этом говорится в судебных документах, сообщает Vice.

Прокуроры округа Мэдисон утверждают, что 41-летняя Джессика Берджесс приобрела и дала таблетки для медикаментозного аборта своей дочери Селесте, которой на тот момент было 17 лет. Когда у Селесты случился выкидыш, мать помогла ей похоронить и перезахоронить плод.

Согласно заявлению детектива Бена Макбрайда из следственного отдела Норфолка, полиция начала работу по наводке женщины, которая назвалась подругой Селесты и сказала, что видела, как та приняла первую таблетку в апреле.

Согласно закону штата Небраска, который принят до отмены прецедента, гарантировавшего право на аборт по всей стране, прерывать беременность запрещено через 20 недель после оплодотворения яйцеклетки. Согласно показаниям Макбрайда, у Берджесс случился выкидыш на 23 неделе беременности. В июне Макбрайд получил ордер на доступ к перепискам матери и её дочери, изъяв шесть смартфонов и семь ноутбуков.

В чате пользовательница по имени Джессика рассказывает пользовательница по имени Селеста о том, что она «заказала в прошлом месяце», и говорит ей принять две таблетки с промежутком в 24 часа. «В ордерах, которые мы получили от местных правоохранительных органов в начале июня, до решения Верховного суда, ничего не говорилось об абортах», — заявили в Meta*.

«Ордера касались обвинений, связанных с уголовным расследованием, и судебные документы указывают на то, что полиция в то время расследовала дело о мертворожденном ребенке, который был сожжен и похоронен, а не о решении сделать аборт», — добавил представитель компании.

Прокуроры предъявили Джессике Берджесс обвинения в трех уголовных преступлениях и двух мелких правонарушениях, а Селесте Берджесс — в одном уголовном преступлении и двух мелких правонарушениях. Все обвинения связаны с проведением аборта, сокрытием тела зародыша и предоставлением ложной информации.