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Технологии

Facebook выдал полиции переписку жительницы Небраски и её дочери о медикаментозном аборте. Обоим предъявили обвинения Статьи редакции

Прокуроры пытаются доказать, что несовершеннолетняя девушка провела аборт незаконно, приняв таблетку позже разрешённого по закону срока.

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Facebook передал переписку матери и её дочери полиции штата Небраска после того по ордеру в рамках расследования дела о незаконном аборте. Об этом говорится в судебных документах, сообщает Vice.

Прокуроры округа Мэдисон утверждают, что 41-летняя Джессика Берджесс приобрела и дала таблетки для медикаментозного аборта своей дочери Селесте, которой на тот момент было 17 лет. Когда у Селесты случился выкидыш, мать помогла ей похоронить и перезахоронить плод.

Согласно заявлению детектива Бена Макбрайда из следственного отдела Норфолка, полиция начала работу по наводке женщины, которая назвалась подругой Селесты и сказала, что видела, как та приняла первую таблетку в апреле.

Согласно закону штата Небраска, который принят до отмены прецедента, гарантировавшего право на аборт по всей стране, прерывать беременность запрещено через 20 недель после оплодотворения яйцеклетки. Согласно показаниям Макбрайда, у Берджесс случился выкидыш на 23 неделе беременности. В июне Макбрайд получил ордер на доступ к перепискам матери и её дочери, изъяв шесть смартфонов и семь ноутбуков.

В чате пользовательница по имени Джессика рассказывает пользовательница по имени Селеста о том, что она «заказала в прошлом месяце», и говорит ей принять две таблетки с промежутком в 24 часа. «В ордерах, которые мы получили от местных правоохранительных органов в начале июня, до решения Верховного суда, ничего не говорилось об абортах», — заявили в Meta*.

«Ордера касались обвинений, связанных с уголовным расследованием, и судебные документы указывают на то, что полиция в то время расследовала дело о мертворожденном ребенке, который был сожжен и похоронен, а не о решении сделать аборт», — добавил представитель компании.

Прокуроры предъявили Джессике Берджесс обвинения в трех уголовных преступлениях и двух мелких правонарушениях, а Селесте Берджесс — в одном уголовном преступлении и двух мелких правонарушениях. Все обвинения связаны с проведением аборта, сокрытием тела зародыша и предоставлением ложной информации.

*Meta, которая владеет фейсбуком и инстаграмом, признана экстремистской организацией на территории России.

#новости #meta #аборты

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55 комментариев
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Значимый диод

Мета такая мета

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Anti-gravity cake

Фейсбук такой фейсбук

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3 комментария
Аккаунт заморожен

Нужно больше нежеланных детей в мире, конечно же.

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ОСА

Вообще, после 12 недели не делают медикаментозный аборт, а после 20 делают хирургический, когда плод угрожает жизни матери. Тут пациентка на 23 неделе таблетки приняла.
Раньше надо было думать.

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3 комментария
Mr. K

Ради технологического превосходства над Китаем!

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Вам какого ляха надо

А вы говорите ВК помойка - и что там товарищ майор как у себя дома,вернее вы у него дома )

тут вон МЕТА Мутит )

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Дмитрий Шубкин

Будто это оправдывает прямой доступ к вк у майора.

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2 комментария
Я в другом городе

Вывод: нужно общаться в соцсети, к которой нет доступа у местного майора.

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1 комментарий
Коматозник

Пиздец ебаный.
Выебать жён тех, кто этот закон принимал, и не давать возможности сделать аборт

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Революционный франт

Мне кажется тут логика такая же, как и с убийством человека. Видимо после 20 недель считается, что в животе не просто плод, а человек, у которого есть какие-то права

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1 комментарий
Нюша Летняя

Жена-то при чём?
Давай лучше их самих и регулярно, забеременеть-то им не выйдет, пусть хоть так. А, или симуляцию беременности механическими и химическими методами, а по вечерам электросимуляцию родов.

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Майор Пронин

Делать аборт в Небраске это привилегия, а не право человека

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испанский смех

аборт в Небраске дело семейное

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Александр Паршин

"Чувствуете? Вот он, запах свободы."

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Cheryman

20 недель. 5 месяцев
Она там ебанутая чи шо

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Коматозник

Меня сейчас закидают минусами, но я скажу - пока плод не способен жить самостоятельно (не на аппаратах, не в материнской утробе, а именно самостоятельно, существовать вне тела хозяина) - это паразит, который ворует жизненные ресурсы хозяина.

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7 комментариев
Devi Harris

а большая разница визуальная/ощущений между 20й и 23й неделями беременности? как женщина сама должна определять на какой она неделе?

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Elizaveta Fedotova

Незначительная. Чаще женщины узнают свой приблизительный срок по задержке менструации, другое дело, что кровотечения во время беременности – не редкость, иногда женщина может не подозревать, что она беременна.
Визуально простому человеку не отличить 18 неделю от 22, к этому моменту живот начал расти совсем незначительно

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3 комментария
Григорий Охтин против ху...

Для неонатологов есть. Но они все охуены.
А для нас педиатров разница недоношенности ощущается менее ощутимо.
Я когда читаю выписки из роддомов думаю, какой же хуйнёй я страдаю. А вот люди детей выхаживают, доращивают, оперирируют, а нас тут толпа участковых хуил занимаемся лечением сопливых носов. Хочется бросить всё и уйти в... В общем к хуям уйти.

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Catfishname

После 12 недели и до 20 обычно разрешено только по очень серьезным показаниям врача. А с 20 уже возможно выходить новорожденного

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Собственный цвет

Пади еще и без паранджи была.

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M1256
Согласно заявлению детектива Бена Макбрайда из следственного отдела Норфолка, полиция начала работу по наводке женщины, которая назвалась подругой Селесты и сказала, что видела, как та приняла первую таблетку в апреле.

Их 4 миллиона доносов, наши наводки от бдительных друзей

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Пояснение из соседней ветки https://tjournal.ru/news/705844-facebook-pomog-policeyskim-privlech-17-letnyuyu-devushku-k-otvetstvennosti-za-abort?comment=9460864&from=copylink&type=quick

Facebook помог полицейским привлечь 17-летнюю…
Компания Meta предоставила полиции штата Небраска информацию о пользователях, которая привела…
tjournal.ru
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Anti-gravity cake
Обоим предъявили обвинения

Редакторы пишите уже как принято на ТЖ

ОБОЯМ предъявили обвинения
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тунеядец

Горпорация говна.

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seth clammy

Копрорация

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Химический микрофон

Мета, безусловно, помойка, но раз есть решение суда – в чём проблема-то?

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Страшный холод
Facebook выдал полиции переписку жительницы Небраски и её дочери о медикаментозном аборте. Обоим предъявили обвинения

Обоим? Фейсбуку и аборту?

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Enoxix

Пиздец

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Enoxix

А напомните кто был предыдущий президент пользующийся поддержкой республиканцев?

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Дмитрий Царь

Вот
А говорят, что только вк все у фейсбука ворует
Лол

Что ж все соцсети то такие хреновые

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Валютный Петя

ужас

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Жы Dogolonoga

Теперь граждане могут спать спокойно. Спасибо доблестной полиции.

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Джеки Чан

Интересно, а если она уедет в условную Калифорнию или Нью-Йорк, где аборты все еще легальны, до нее копы Небраски смогут дотянуться?

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seth clammy

Нет, но чаще необходимость аборта как таковая наступает у тех кто не может себе позволить ради такого съездить в другой штат

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