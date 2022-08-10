Facebook выдал полиции переписку жительницы Небраски и её дочери о медикаментозном аборте. Обоим предъявили обвинения Статьи редакции
Прокуроры пытаются доказать, что несовершеннолетняя девушка провела аборт незаконно, приняв таблетку позже разрешённого по закону срока.
Facebook передал переписку матери и её дочери полиции штата Небраска после того по ордеру в рамках расследования дела о незаконном аборте. Об этом говорится в судебных документах, сообщает Vice.
Прокуроры округа Мэдисон утверждают, что 41-летняя Джессика Берджесс приобрела и дала таблетки для медикаментозного аборта своей дочери Селесте, которой на тот момент было 17 лет. Когда у Селесты случился выкидыш, мать помогла ей похоронить и перезахоронить плод.
Согласно заявлению детектива Бена Макбрайда из следственного отдела Норфолка, полиция начала работу по наводке женщины, которая назвалась подругой Селесты и сказала, что видела, как та приняла первую таблетку в апреле.
Согласно закону штата Небраска, который принят до отмены прецедента, гарантировавшего право на аборт по всей стране, прерывать беременность запрещено через 20 недель после оплодотворения яйцеклетки. Согласно показаниям Макбрайда, у Берджесс случился выкидыш на 23 неделе беременности. В июне Макбрайд получил ордер на доступ к перепискам матери и её дочери, изъяв шесть смартфонов и семь ноутбуков.
В чате пользовательница по имени Джессика рассказывает пользовательница по имени Селеста о том, что она «заказала в прошлом месяце», и говорит ей принять две таблетки с промежутком в 24 часа. «В ордерах, которые мы получили от местных правоохранительных органов в начале июня, до решения Верховного суда, ничего не говорилось об абортах», — заявили в Meta*.
«Ордера касались обвинений, связанных с уголовным расследованием, и судебные документы указывают на то, что полиция в то время расследовала дело о мертворожденном ребенке, который был сожжен и похоронен, а не о решении сделать аборт», — добавил представитель компании.
Прокуроры предъявили Джессике Берджесс обвинения в трех уголовных преступлениях и двух мелких правонарушениях, а Селесте Берджесс — в одном уголовном преступлении и двух мелких правонарушениях. Все обвинения связаны с проведением аборта, сокрытием тела зародыша и предоставлением ложной информации.
*Meta, которая владеет фейсбуком и инстаграмом, признана экстремистской организацией на территории России.
Мета такая мета
Фейсбук такой фейсбук
Нужно больше нежеланных детей в мире, конечно же.
Вообще, после 12 недели не делают медикаментозный аборт, а после 20 делают хирургический, когда плод угрожает жизни матери. Тут пациентка на 23 неделе таблетки приняла.
Раньше надо было думать.
Ради технологического превосходства над Китаем!
А вы говорите ВК помойка - и что там товарищ майор как у себя дома,вернее вы у него дома )
тут вон МЕТА Мутит )
Будто это оправдывает прямой доступ к вк у майора.
Вывод: нужно общаться в соцсети, к которой нет доступа у местного майора.
Пиздец ебаный.
Выебать жён тех, кто этот закон принимал, и не давать возможности сделать аборт
Мне кажется тут логика такая же, как и с убийством человека. Видимо после 20 недель считается, что в животе не просто плод, а человек, у которого есть какие-то права
Жена-то при чём?
Давай лучше их самих и регулярно, забеременеть-то им не выйдет, пусть хоть так. А, или симуляцию беременности механическими и химическими методами, а по вечерам электросимуляцию родов.
Делать аборт в Небраске это привилегия, а не право человека
аборт в Небраске дело семейное
"Чувствуете? Вот он, запах свободы."
20 недель. 5 месяцев
Она там ебанутая чи шо
Меня сейчас закидают минусами, но я скажу - пока плод не способен жить самостоятельно (не на аппаратах, не в материнской утробе, а именно самостоятельно, существовать вне тела хозяина) - это паразит, который ворует жизненные ресурсы хозяина.
а большая разница визуальная/ощущений между 20й и 23й неделями беременности? как женщина сама должна определять на какой она неделе?
Незначительная. Чаще женщины узнают свой приблизительный срок по задержке менструации, другое дело, что кровотечения во время беременности – не редкость, иногда женщина может не подозревать, что она беременна.
Визуально простому человеку не отличить 18 неделю от 22, к этому моменту живот начал расти совсем незначительно
Для неонатологов есть. Но они все охуены.
А для нас педиатров разница недоношенности ощущается менее ощутимо.
Я когда читаю выписки из роддомов думаю, какой же хуйнёй я страдаю. А вот люди детей выхаживают, доращивают, оперирируют, а нас тут толпа участковых хуил занимаемся лечением сопливых носов. Хочется бросить всё и уйти в... В общем к хуям уйти.
После 12 недели и до 20 обычно разрешено только по очень серьезным показаниям врача. А с 20 уже возможно выходить новорожденного
Пади еще и без паранджи была.
Их 4 миллиона доносов, наши наводки от бдительных друзей
Пояснение из соседней ветки https://tjournal.ru/news/705844-facebook-pomog-policeyskim-privlech-17-letnyuyu-devushku-k-otvetstvennosti-za-abort?comment=9460864&from=copylink&type=quick
Редакторы пишите уже как принято на ТЖОБОЯМ предъявили обвинения
Горпорация говна.
Копрорация
Мета, безусловно, помойка, но раз есть решение суда – в чём проблема-то?
Обоим? Фейсбуку и аборту?
Пиздец
А напомните кто был предыдущий президент пользующийся поддержкой республиканцев?
Вот
А говорят, что только вк все у фейсбука ворует
Лол
Что ж все соцсети то такие хреновые
ужас
Теперь граждане могут спать спокойно. Спасибо доблестной полиции.
Интересно, а если она уедет в условную Калифорнию или Нью-Йорк, где аборты все еще легальны, до нее копы Небраски смогут дотянуться?
Нет, но чаще необходимость аборта как таковая наступает у тех кто не может себе позволить ради такого съездить в другой штат